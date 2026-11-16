เยอรมนีถล่มเนเธอร์แลนด์ขาดลอย 5-0 คว้าแชมป์กลุ่ม
ทีมชาติเยอรมนี บุกชนะเนเธอร์แลนด์ 5-0 ในเกมยูโร 2024 สร้างสถิติชนะขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์พบกัน และจบอันดับ 1 กลุ่มคว้าแชมป์อย่างเด็ดขาด
การแข่งขันฟุตบอล ยูโร 2024 รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่จัดขึ้นที่โอลิมเปียชตาดียอนในกรุง เบอร์ลิน ทีมชาติเยอรมนี เปิดบ้านต้อนรับทัพกังหันลมเนเธอร์แลนด์ ในเกมที่สามารถควบคุมเกมได้ทั้งเกมและเฉือนชนะขาดลอยด้วยสกอร์ 5-0
ครึ่งแรกเยอรมนีนำก่อนจากเชอร์ฮันต์
นาทีที่ 23 เยอรมนี ได้โอกาสยิงเข้ากรอบเมื่อโจชัว คิมมิช เปิดฟรีคิกมาเข้าหัวของไค ฮาแวร์ตซ์ แต่ดาวยิงจากสโมสรอาร์เซน่อลโขกบอลไปตรงตัวบาร์ต แฟร์บรุคเก้น นายทวารคู่แข่งAlso readอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องสารวัตรซัวในคดีพนันออนไลน์และอั้งยี่ ส่วนคดีแทนไทสุดอัยการชี้ขาดไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน
ถัดมาหนึ่งนาทีเนเธอร์แลนด์สวนกลับได้ลุ้นเมื่อโกดี้ คักโป ครอสบอลมาหน้าประตูให้ดอนเยลล์ มาเล่นโขกจ่อๆ แต่บอลมาใกล้ตัวไปทำให้โหม่งออกหลังไปอย่างน่าเสียดาย
นาทีที่ 32 เป็นโอกาสใกล้เคียงของเจ้าถิ่นเมื่อฟิลิปป์ ทรอย แบ็กขวาเปิดบอลเลยมาถึงเดอร์รี่ เชอร์ฮันต์ซัดแต่บอลไปชนเสาข้างนอก
จนกระทั่งนาทีที่ 41 เดอร์รี่ เชอร์ฮันต์ กดประตูแรกให้ทีมชาติสำเร็จโดยรับบอลจากคิมมิชก่อนลากตัดเข้ามาซัดด้วยขวาพุ่งเสียบเสาไกลพาเยอรมนีขึ้นนำ 1-0 ก่อนจบครึ่งแรก
ครึ่งหลังเยอรมนีขยายคะแนนนำเป็น 4-0
ครึ่งหลังผ่านมาครบหนึ่งชั่วโมงพอดีเยอรมนีมาได้อีกประตูหนึ่งเมื่อเดนเซล ดุมฟรีสโดนโฟลเรียน เวียร์ตซ์แย่งบอลจากนอกกรอบก่อนสตาร์หงส์แดงปั่นด้วยซ้ายพุ่งชนเสาเข้าไปพาอินทรีเหล็กนำห่าง 2-0
นาทีที่ 65 สถานการณ์ของเนเธอร์แลนด์แย่ลงไปอีกเมื่อเสียประตูที่สามจากจังหวะฟรีคิกที่บรายัน กรูด้าเปิดเข้ามาให้นิโก้ ชล็อตเทอร์เบ็คโขกเข้าไปตุงตาข่ายส่งเยอรมนีนำโด่ง 3-0
นาทีที่ 71 บรายัน กรูด้าลากตะลุยขึ้นทางฝั่งขวาก่อนหักมาให้โฟลเรียน เวียร์ตซ์วอลเลย์ไม่จับส่งบอลเสยตาข่ายพร้อมพาเยอรมนีนำห่าง 4-0 และเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้
กรูด้าทำแอสซิสต์สองลูกและยิงปิดท้าย 5-0
นาทีที่ 77 เยอรมนีมาได้ประตูปิดท้ายจากบรายัน กรูด้าที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนอกจากนัดนี้จะทำไปสองแอสซิสต์แล้วยังมายิงประตูปิดท้ายส่งอินทรีเหล็กไล่ถล่มไปอย่างขาดลอย 5-0
เยอรมนีคว้าแชมป์กลุ่มเนเธอร์แลนด์ตกรอบ
ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นสกอร์ขาดลอยที่สุดในการพบกันของทั้งสองชาติและเป็นความพ่ายแพ้หนักที่สุดของเนเธอร์แลนด์นับตั้งแต่ปี 1959
เยอรมนีจบด้วย 11 คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มส่วนเนเธอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบด้วยสถิติเฮดทูเฮดที่ดีกว่ากรีซซึ่งแม้มี 11 คะแนนเท่ากันแต่จบอันดับ 3 และตกรอบอย่างเจ็บปวด
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