เยอรมนีป Taxi กูราเซา 7-1 ในศึกฟุตบอลโลก 2026

ทีมชาติเยอรมนีเพลย์ตีերการ escuela สำหรับฟุตบอลโลก 2026 รอบแรก กลุ่ม E จากการแข่งขันที่มี来自于 stadium ฮุสตัน สเตเดียม เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เยอรมนีลือław 7-1 กูราเซา ค行ะแนนเต็ม 3 triumphed match dengan memenangkan pertandingan dengan skor 7-1
ศึก ฟุตบอล โลก 2026 รอบแรก กลุ่ม E ที่สนาม ฮุสตัน สเตเดียม เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทีมชาติเยอรม נתติดฟอร์มสุดโหด เมื่อไล่ถล่ม กูราเซา เละเป็นโจ๊ก 7-1 เก็บ 3 คะแนนเต็มเข้ากระเป๋าได้สำเร็จ เกมนี้ เยอรมนี ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่ 6 จากฝีเท้าของ เฟลิกซ์ เมชา ทว่า กูราเซา มีหือเมื่อตามตีเสมอเป็น 1-1 ได้จาก ลิวาโร โคเมเนนเซีย ในนาทีที่ 21 จากนั้นนาทีที่ 38 นาธาเนียล บราวน์ จึงเปิดฟรีคิกให้ นิโก ชล็อตเทอร์เบ็ค โขกให้ เยอรมนี แซงนำอีกครั้งเป็น 2-1 ก่อนที่ ไค ฮาแวร์ตซ์ จะกดจุดโทษให้ เยอรมนี หนีเป็น 3-1 ในนาทีที่ 45+5 ครึ่งหลัง เยอรมนี ยังบุกแหลก และมาพังประตูนำห่างเป็น 4-1 เมื่อ โยชัว คิมมิช แทงทะลุช่อลให้ จามัล มูเซียลา ตวัดตามน้ำเข้าไปตุงตาข่ายในนาทีที่ 47 เท่านั้นยังไม่พอนาทีที่ 68 เดนิซ อุนดาฟ จ่ายบอลให้ บราวน์ กระทุ้งเป็น 5-1 ก่อนที่สกอร์จะไหลเป็น 5-1 เมื่อ คิมมิช จ่ายให้ อุนดาฟ ซัดจมตาข่ายในนาทีที่ 78 กระทั่งนาทีที่ 88 อุนดาฟ จึงจ่ายบอลทะลุช่องให้ ฮาแวร์ตช์ ควบตามไปยกบอลข้ามตัว เอลอย รูม นายทวาร กูราเซา เข้าไปเป็นประตูตอกฝาโลงให้ เยอรมนี ชนะไปอย่างเด็ดขาด 7-1 ประเดิมสนามด้วยการเก็บ 3 คะแนนเต็มได้สำเร็จ.
ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบแรก กลุ่ม E ที่สนาม ฮุสตัน สเตเดียม เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทีมชาติเยอรม נתติดฟอร์มสุดโหด เมื่อไล่ถล่ม กูราเซา เละเป็นโจ๊ก 7-1 เก็บ 3 คะแนนเต็มเข้ากระเป๋าได้สำเร็จ เกมนี้ เยอรมนี ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่ 6 จากฝีเท้าของ เฟลิกซ์ เมชา ทว่า กูราเซา มีหือเมื่อตามตีเสมอเป็น 1-1 ได้จาก ลิวาโร โคเมเนนเซีย ในนาทีที่ 21 จากนั้นนาทีที่ 38 นาธาเนียล บราวน์ จึงเปิดฟรีคิกให้ นิโก ชล็อตเทอร์เบ็ค โขกให้ เยอรมนี แซงนำอีกครั้งเป็น 2-1 ก่อนที่ ไค ฮาแวร์ตซ์ จะกดจุดโทษให้ เยอรมนี หนีเป็น 3-1 ในนาทีที่ 45+5 ครึ่งหลัง เยอรมนี ยังบุกแหลก และมาพังประตูนำห่างเป็น 4-1 เมื่อ โยชัว คิมมิช แทงทะลุช่อลให้ จามัล มูเซียลา ตวัดตามน้ำเข้าไปตุงตาข่ายในนาทีที่ 47 เท่านั้นยังไม่พอนาทีที่ 68 เดนิซ อุนดาฟ จ่ายบอลให้ บราวน์ กระทุ้งเป็น 5-1 ก่อนที่สกอร์จะไหลเป็น 5-1 เมื่อ คิมมิช จ่ายให้ อุนดาฟ ซัดจมตาข่ายในนาทีที่ 78 กระทั่งนาทีที่ 88 อุนดาฟ จึงจ่ายบอลทะลุช่องให้ ฮาแวร์ตช์ ควบตามไปยกบอลข้ามตัว เอลอย รูม นายทวารกูราเซา เข้าไปเป็นประตูตอกฝาโลงให้ เยอรมนี ชนะไปอย่างเด็ดขาด 7-1 ประเดิมสนามด้วยการเก็บ 3 คะแนนเต็มได้สำเร็จ
ฟุตบอลโลก 2026 เยอรมนี กูราเซา Výsledky Nowogo Match .Round Of Qualification
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