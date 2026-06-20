เมโลนีถูกต่อต้านโดยยูโรปและสเปนหลังโจมตีจากทรัมป์ แต่กลับได้รับกำลังใจจากฝ่ายค้านในอิตาลีและนักวิชาการ

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akademik. Đầu tiên, một nguồn tin ngoại giao châu Âu tiết lộ với Reuters rằng người phụ nữ lãnh đạo này thể hiện lập trường cứng rắn nhất tại hội nghị G7 khi công khai thách thức Trump trên nhiều vấn đề, đồng thời bảo vệ rõ ràng lập trường châu Âu.

Bà trực tiếp nói với Trump rằng ông nên ngừng nói rằng châu Âu đã bị bỏ rơi, vì các đồng minh này đã cung cấp hỗ trợ cho ông ngay sau khi bài phỏng vấn của Trump được công bố.

Cả chính trị Ý và châu Âu, cả phe đối lập và chính phủ, đều lên tiếng ủng hộ bà Meloni, bắt đầu từ người phát ngôn chính phủ và thủ lĩnh cao nhất của Ý gọi điện để động viên, trong khi người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải Matteo Salvini đăng帖子 trên X rằng bất kỳ ai tấn công Meloni đều là tấn công tất cả chúng ta.

Carlo Nordio, Bộ trưởng Tư pháp Ý, đăng trên X, trích dẫn sự hy sinh của binh sĩ Mỹ trong Thế chiến II để chỉ ra rằng Trump đang gây tổn hại đến quan hệ hai bên: "Hàng nghìn cây thánh giá được dựng trên những ngôi mộ của các binh sĩ Mỹ, những người hy sinh để giải phóng chúng ta khỏi chế độ độc tài Nazi-Fascist. Họ không nên phải đối mặt với những cú sốc đau đớn như vậy trong quan hệ anh em của chúng ta.

" Meanwhile, Guido Crosetto, Bộ trưởng Quốc phòng Ý, nói rằng ông không tin rằng Meloni sẽ cầu xin ai đó để chụp ảnh, ngay cả khi bị đe dọa.

Ngoài ra, Giovanni Battista Fazzolari, Phó Thư ký thường trực của Thủ tướng Ý, đã công khai chỉ trích Trump một cách trực tiếp, điều này khá hiếm vì ông ít khi xuất hiện trên truyền thông, cho biết không chắc liệu Trump thiếu ý định hay năng lực, nhưng lãnh đạo Mỹ đang phá hủy lịch sử quan hệ Mỹ-Châu Âu: "Bằng sự phát nổ không phù hợp của cơn giận dữ, ông đã làm được điều không phải dễ dàng, khiến Hoa Kỳ trở nên không được ưa chuộng trên toàn lục địa châu Âu.

Điều này không chỉ gây tổn hại cho châu Âu mà còn phá hủy chính Hoa Kỳ.

" Điều đáng tin hơn là Pedro Sánchez, Thủ tướng Tây Ban Nha từ đảng xã hội chủ nghĩa, đối lập chính trị với chính phủ Ý theo phe bảo thủ, cũng đã công khai ủng hộ Melone, tuyên bố ông đồng tình hoàn toàn với bà.

Meloni từng ủng hộ Trump công khai, định vị bà như một "cây cầu" nối quan hệ Mỹ-Châu Âu, chẳng hạn như là lãnh đạo duy nhất của EU tham dự lễ nhậm chức của Trump vào năm 2017, trong khi Trump từng ca ngợi Meloni nhiều lần là xuất sắc, đáng ngưỡng mộ và là bạn bè.

Tuy nhiên, quan hệ hai người bắt đầu rạn nứt trên các vấn đề như chiến tranh Ukraine và chiến tranh Iran sau khi Meloni lên án Trump đang làm điều bất hợp pháp, đồng thời ủng hộ Volodymyr Zelenskyy để chống lại Nga, ngoài ra còn có bất đồng về chính sách thuế và sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel trong chiến tranh Gaza, khiến dân châu Âu bất bình.

Ngoài ra, Meloni cũng từng cảnh báo Trump sau khi Mỹ đe dọa sẽ chiếm Đảo Greenland vào đầu năm 2026, dù nhấn mạnh bà không tin Trump thực sự sẽ chiếm Đảo Greenland, nhưng dù sao Ý cũng sẽ không ủng hộ Mỹ trên vấn đề này. Có quan sát rằng Trump chuyển sang tấn công Meloni vào tháng Tư năm nay sau khi bà từ chối ủng hộ chiến tranh của ông ở Iran và bảo vệ Đức Giáo Hoàng Francis XIV của Vatican sau khi lãnh đạo Mỹ công khai chỉ trích Người nhiều lần.

Lorenzo Castellani, một nhà nghiên cứu chính trị tại Đại học Luiss Guido Carli, cho rằng thái độ của Meloni cho thấy bà không còn sợ hãi trước những cuộc tấn công bằng ngôn từ từ Trump nữa và điều này có thể có lợi cho bà, đặc biệt là trong việc củng cố điểm số ủng hộ từ cử tri ghét Trump: "Về một số khía cạnh, điều này có lợi cho Meloni vì vài tháng trước bà bị cáo buộc là một 'thiếp' của Trump ở châu Âu.





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เมโลนี ทรัมป์ G7 ยุโรป อิตาลี

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