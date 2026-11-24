เมืองพัทยาเร่งเก็บขยะหลังลอยกระทง 2569 ป้องกันมลพิษทางทะเล
เมืองพัทยาโดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ สั่งการเจ้าหน้าที่และเรือประมงพื้นบ้าน 5 ลำ เร่งเก็บกระทงและขยะจากชายหาดพัทยาและจอมเทียน หลังเทศกาลลอยกระทงคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวสำหรับงานเทศกาลพลุนานาชาติ
เมืองพัทยา โดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายก เมืองพัทยา ได้มีคำสั่งสั่งการเร่งด่วนให้ นายบัญชา กุลละวณิชย์ เลขานุการ เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ดำเนินการจัดเก็บกระทงและขยะที่ตกค้างตามแนวชายหาดพัทยาและ ชายหาดจอมเทียน ทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง เมื่อคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เพื่อป้องกันผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่
มาตรการกู้ระบบนิเวศทางทะเลหลังพิธีกรรม
การจัดเก็บขยะในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเมืองพัทยาได้จัดเตรียมเรือประมงพื้นบ้านจำนวน 5 ลำ ออกปฏิบัติภารกิจเก็บกระทงและขยะที่ลอยอยู่ในทะเล เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ 3 จุด คือ พื้นที่นาเกลือ 1 ลำ ชายหาดพัทยา 3 ลำ และชายหาดจอมเทียน 1 ลำ มาตรการนี้มีเงื่อนไขสำคัญให้เจ้าหน้าที่รอจนกว่าธูปและเทียนบนกระทงจะดับลงก่อน จึงจะดำเนินการจัดเก็บ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสืบสานประเพณีอย่างเต็มที่ ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมAlso readลอยกระทงสุโขทัย 2569 ยอดนักท่องเที่ยวพุ่งทะลุ 3.2 แสนคน
บทบาทเจ้าหน้าที่และการกระจายกำลังปฏิบัติการ
นายบัญชา กุลละวณิชย์ เลขานุการเมืองพัทยา ได้ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติการดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลอดแนวชายหาดตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเก็บเศษกระทงและขยะที่ตกค้างจากการจัดกิจกรรม คืนความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดปริมาณขยะตกค้างในทะเล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และฟื้นฟูภูมิทัศน์ชายหาดให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
บรรยากาศและแนวโน้มขยะในทะเล
ในคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมา บรรยากาศบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาร่วมลอยกระทง สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทย และร่วมสืบสานประเพณีขอขมาพระแม่คงคา แม้จะมีการรณรงค์ให้เลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมยังพบกระทงและขยะตกค้างอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วน
ความร่วมมือภาคประชาชนและการเตรียมงานถัดไป
แม้เมืองพัทยาจะระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแต่ขยะมีจำนวนมาก ในช่วงเช้ายังพบขยะกระทงลอยติดชายหาด แต่ก็มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวบางคน ได้นำถุงดำมาช่วยเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะของเมืองพัทยา มาช่วยเก็บกระทงที่ยังตกค้างตามชายหาดพัทยา ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเร่งดำเนินการจัดเก็บกระทงและขยะในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อม ในช่วงเช้าทันที รวมถึงการจัดงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เพื่อให้พื้นที่ท่องเที่ยวมีความพร้อมสูงสุดต่อแขกจากทั่วโลก
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