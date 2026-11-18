เมืองสุขสยามผนึกกำลังพี่จอง จัดแคมเปญพิเศษลอยกระทง2569 ที่ไอคอนสยาม
เมืองสุขสยามและพี่จอง ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านแคมเปญลอยกระทง2569 ที่ไอคอนสยาม ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสินค้าชุมชนสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่
เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G ประกาศร่วมแคมเปญพิเศษต้อนรับเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2569 โดยจับมือกับ จอง คยอง-แท หรือที่รู้จักในชื่อ " พี่จอง" ยูทูปเบอร์ชื่อดังแห่งช่อง Cullen HateBerry เพื่อสร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชน
ร่วมมือสร้างแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
แคมเปญ SOOKSIAM x พี่จอง นำเสนอความงดงามของงานคราฟต์และศิลปหัตถกรรมในรูปแบบร่วมสมัยเพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้สนใจจากทั่วโลก กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โซน SOOK SMALL WORLD บนพื้นที่ชั้น UG ของเมืองสุขสยาม ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดมนต์เสน่ห์แห่งศิลปะไทยและวิถีชีวิตพื้นบ้านในอดีตผ่านงานศิลป์ขนาดจิ๋วที่มีรายละเอียดสมจริงทุกชิ้นAlso readกรมฝนหลวงจัดพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2569 พร้อมจัดนิทรรศการมรดกแห่งสายฝนจากฟ้า
กลยุทธ์เปลี่ยนพลังแฟนคลับสู่ชุมชน
จุฑากาญจน์ เตชะวรรณเวคิน กรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยาม ระบุว่า เมืองสุขสยามมุ่งมั่นที่จะส่งต่อคุณค่าและอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ผู้คนทุกเจเนอเรชัน โดยการใช้กลยุทธ์ Fandom Power หรือพลังของแฟนคลับ เป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดคุณค่าวัฒนธรรมให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ และเปลี่ยนกำลังซื้อของผู้ติดตามพี่จองให้กลายเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อช่างฝีมือและเจ้าของธุรกิจรายย่อยในชุมชน
สิทธิพิเศษและกิจกรรม Exclusive Moment
ผู้ซื้อสินค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในโซน SOOK SMALL WORLD ชั้น UG จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Moment เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดกับพี่จอง และเก็บภาพความประทับใจร่วมกับ influencer เจ้าของช่อง YouTube ที่ได้รับยกย่องว่ามีสไตล์การนำเสนอวัฒนธรรมไทยที่เรียบง่าย เป็นกันเอง และเข้าถึงผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมสร้างสรรค์ใจฟู Moment สำหรับนักท่องเที่ยว
นอกเหนือจากกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนคลับ เมืองสุขสยามยังจัดให้มีกิจกรรมใจฟู Moment เพื่อเชิญชวนพี่จองร่วมตกแต่งกระทงและถ่ายทอดเสน่ห์ของประเพณีไทยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อความสุขและโมเมนต์แห่งความประทับใจในช่วงเทศกาลสำคัญของปีไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
โอกาสทางธุรกิจและสืบสานภูมิปัญญาไทย
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนแนวทางของเมืองสุขสยามที่ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่นมีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานสู่กลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของภูมิปัญญาไทยให้เติบโตไปพร้อมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ กิจกรรมนี้จึงเป็นมากกว่าการเฉลิมฉลองประเพณี แต่เป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนความยั่งยืนของชุมชนผ่านงานแฮนด์เมดและงานคราฟต์คุณภาพ
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