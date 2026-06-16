เมียนมาเปิดด่านเมียวดีหลังปิด 9 เดือน บรรalandграниการค้าชายแดนไทย-เมียนมา

เมียนประเทศเปิดด่านМеиоดี}Point êSuanPhanMittraphap-Thailand Burma แห่งที่ 2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่ 28พฤษภาคม 2569 หลังปิดมาตั้งแต่ 18สิงหาคม 2568 การเปิดด่านถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับการค้าชายแดนไทย-เมียนม Rostani การขนส่งสินค้าลงต้นทุนและสร้างโอกาสสู่ตลาดeme Ianama然的 Tapi enfrentar measure aControl入口nya Import License y Export Earning Matchingเชิงregulationยังคงเป็น菠萝化
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ชี้ เมียนมา เปิด ด่านเมียวดี อีกครั้ง หลังปิดนานกว่า 9 เดือน หนุนส่งออกสินค้าไทยฟื้นตัว ลดต้นทุนขนส่ง แต่ยังเผชิญข้อจำกัด Import License และระบบ Export Earning กดดันกำลังซื้อ เมียนมา กลับมาเปิด ด่านเมียวดี (ตรงข้าม อ.
แม่สอด จ.
ตาก) ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อการค้าชายแดนไทย-เมียนมา การเปิดด่านช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถฟื้นการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง และยานยนต์ การค้าชายแดนยังคงเผชิญความท้าทายจากมาตรการควบคุมการนำเข้าของเมียนมา เช่น ระบบใบอนุญาตนำเข้า (Import License) และการจับคู่รายได้ส่งออก (Export Earning Matching) วันนี้ (16 มิถุนายน 2569) การค้าชายแดนไทย-เมียนมามีสัญญาณบวก หลังเมียนมากลับมาเปิดด่านเมียวดี เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเร่งฟื้นการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ จับตาข้อจำกัดจากมาตรการควบคุมการนำเข้าของเมียนมา โดยเฉพาะระบบ Import License และ Export Earning Matching ทิศทางกำลังซื้อช่วงครึ่งหลังของปี 69 เปิดเผยว่า เมียนมาได้กลับมาเปิดทำการด่านเมียวดี ซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 หลังปิดด่านฝ่ายเดียวตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการค้าชายแดนไทย - เมียนมา เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นประตูการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของเมียนมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสฟื้นการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และอุปกรณ์ รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังมีความต้องการสูงในตลาดเมียนมา แม้การเปิดด่านจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านโลจิสติกส์และลดต้นทุนการขนส่ง แต่การฟื้นตัวของการค้าชายแดนยังขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมการนำเข้าของเมียนมา โดยเฉพาะระบบการขอใบอนุญาตนำเข้า (Import License) ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้จากการส่งออก (Export Earning) ของผู้นำเข้าผู้ประกอบการจะต้องมีวงเงิน Export Earning หรือได้รับการจับคู่กับผู้ที่มีวงเงินเพียงพอจึงจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการนำเข้าสินค้าได้ ส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินการใช้เวลานานขึ้น และสินค้าบางประเภทต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณีนางอารดา กล่าวว่า แม้ข้อจำกัดด้านการขนส่งจะเริ่มคลี่คลาย แต่ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบการนำเข้า การบริหารเงินตราต่างประเทศ และระบบ Export Earning Matching ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจนำเข้าสินค้าและกำลังซื้อของภาคเอกชนเมียนมาจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการค้าชายแดนในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 โดยภาพรวมการค้าชายแดนไทย - เมียนมา และการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรแม่สอดปี 2568 - 2569 (มกราคม - เมษายน) มีมูลค่าดังนี้ จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการค้าชายแดนไทย - เมียนมา ผ่านด่านศุลกากรแม่สอดในปี 2569 (ม.
ค. - เม. ย. ) มีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนและมาตรการควบคุมการนำเข้าของเมียนม
การค้าชายแดน ด่านเมียวดี เมียนมา การส่งออกไทย Import License Export Earning Matching เอกชนเมียนมา
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