เมียนมาเข้มงวดตรวจจับสินค้าจีน

เมียนมาได้เข้มงวดตรวจจับสินค้าที่ไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าจากจีนผ่านด่านชายแดนเมืองมู่เจ-หยุ่ยลี่ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการทำการค้าชายแดนที่เมียนมาใช้นำเข้า-ส่งออกสินค้าที่สำคัญที่สุด นโยบายของรัฐบาลเมียนมาในระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเป็นนโยบายที่ยากจะคาดเดาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวพ่อค้า-แม่ค้าชายแดนที่ต้องเผชิญกับการตรวจสินค้านำเข้าตามเส้นทางหลวงสายหลัก แต่ในสายตาของนักบริหารวิกฤตอย่างพวกเราชาวพ่อค้าชายแดน พายุลูกนี้กลับกำลังเป็นการพัดพาโอกาสทองมาวางไว้ที่หน้าประตูบ้านของไทยอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ การที่รัฐบาลเมียนมาตัดสินใจยกระดับมาตรการปิดกั้นสินค้าจีนในครั้งนี้ หากมองในเชิงลึกแล้วคิดว่า มันคือ ที่ใช้เศรษฐกิจเป็นอาวุธ เมื่อเส้นทางชายแดนทางตอนเหนือ ตกอยู่ในเขตอำนาจที่มีกองกำลังชาติพันธุ์ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการคุมด่านใต้ดิน และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเองด้วยการสั่งยึดสินค้าทุกชนิดที่ผ่านด่านเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่วัสดุก่อสร้าง หากสินค้านั้นไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อสินค้าจีนที่ไม่มีใบอนุญาตเหล่านั้น ถูกทำให้กลายเป็นของเถื่อนและถูกกวาดล้างอย่างหนัก ความต้องการในสินค้าอุปโภค-บริโภคพื้นฐานของตลาดในประเทศ จึงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่แพงขึ้นนั่นเอง และนั่นคือจังหวะที่สินค้านำเข้าจากไทย ที่วันนี้แม้จะยังคงกระท่อนกระแท่นอยู่บ้างก็ตาม อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นในแบรนด์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จะสามารถเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแสดงหลัก แทนที่สินค้านำเข้าของพญามังกรได้อย่างแนบเนียนเลยครั
