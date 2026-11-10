เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ ขึ้นเป็นเต็งหนึ่งคุมแมนยูไนเต็ด อัตราต่อรองลดเหลือ 5-2
อัตราต่อรองของเมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ ถูกหั่นจาก 25-1 เหลือ 5-2 ทั้งที่ยังคุมทีมชาติสหรัฐอเมริกาอยู่ และแมนยูไนเต็ดอาจต้องจ่ายค่าเสียหาย 10 ล้านดอลลาร์
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ กุนซือชาวอาร์เจนตินา กลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในการเข้ามาคุมทีม แมนยูไนเต็ด แทนตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ หลังบริษัทรับพนันพูลแบบถูกกฎหมายในอังกฤษปรับอัตราต่อรองลงอย่างรวดเร็ว จาก 25-1 ในช่วงแรก มาเหลือเพียง 5-2 ในปัจจุบัน
ทั้งที่โปเช็ตติโน่ยังคุมทีมชาติสหรัฐอเมริกาอยู่ จึงไม่ใช่กุนซือที่ว่างงาน เขาเพิ่งต่อสัญญากับทีมชาติสหรัฐฯ ยาวไปจนถึงฟุตบอลโลก 2030 และกำลังเตรียมทีมลงแข่งขันคอนคาเคฟ เนชั่นส์ ลีก จำนวน 2 นัดในเดือนนี้ การที่เขาอาจทิ้งหน้าที่กับทีมชาติไปคุมโอลด์ แทร็ฟฟอร์ดอย่างกะทันหันจึงดูผิดปกติAlso readผลบอล ยูโรปา ลีก 2024/25: แมนยู เปิดบ้านอัด เรอัล โซเซียดาด 4-1
ค่าเสียหายหลัก 10 ล้านดอลลาร์กับสัญญาทีมชาติสหรัฐฯ
ตามรายงานนี้ แมนยูไนเต็ดยังต้องจ่ายค่าเสียหายให้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเป็นเงิน 10 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 7 ล้านปอนด์ หากต้องการดึงตัวโปเช็ตติโน่ไปคุมทีมแดง
ตัวเลขนี้ทำให้การย้ายงานมีต้นทุนสูง เพราะโปเช็ตติโน่เพิ่งผูกพันกับทีมชาติสหรัฐฯ ไปจนถึงฟุตบอลโลก 2030 และยังมีภารกิจแข่งขันคอนคาเคฟ เนชั่นส์ ลีก ที่ต้องดูแลในเดือนนี้ สถานการณ์นี้จึงทำให้ทั้งสโมสรและทีมชาติต้องพิจารณาเงื่อนไขการย้ายงานอย่างรอบคอบ
แม้ตัวเลือกจะถูกจับตามอง แต่รายงานยังไม่ได้ระบุว่าการเจรจาเรื่องค่าเสียหายและการย้ายงานจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงควรพิจารณาข้อมูลนี้เป็นเพียงการประเมินจากอัตราต่อรองและเงื่อนไขสัญญาที่ปรากฏในปัจจุบัน
เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน เคยชื่นชมโปเช็ตติโน่อย่างไร
เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ในฐานะผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ของแมนยูไนเต็ด เคยให้สัมภาษณ์ว่าโปเช็ตติโน่เป็นกุนซือที่มีความสามารถมากที่สุดในสายตาของตนในเวลานั้
เฟอร์กูสันยังระบุว่าได้โน้มน้าวให้โปเช็ตติโน่เข้ามาคุมทีม โดยใช้วิธีชวนไปรับประทานอาหารค่ำส่วนตัวแบบไม่เป็นทางการ ข้อมูลนี้สะท้อนว่าความสนใจของแมนยูไนเต็ดต่อโปเช็ตติโน่มีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว
ประวัติการเลือกผู้จัดการทีมของแมนยูไนเต็ดก็ทำให้ชื่อของโปเช็ตติโน่กลับมาเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอ เมื่อโชเซ่ มูรินโญ่ ถูกปลด ชื่อของอดีตนายใหญ่สเปอร์สก็ถูกเอ่ยถึงควบคู่กับการเลือกผู้จัดการทีมคนต่อไป
อย่างไรก็ตาม โอเล่ กุนนาร์ โซลชา ซึ่งคุมทีมชั่วคราวได้ผลงานดี ได้รับตำแหน่งไป ส่วนโปเช็ตติโน่เป็นหนึ่งในตัวเลือกก่อนที่เอริค เทน ฮาก จะได้รับตำแหน่ง ซึ่งเขาได้อยู่ต่อหลังคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ ได้สำเร็จ ตามที่แฟนบอลชื่นชอบ
ผลงานของโปเช็ตติโน่ในพรีเมียร์ลีกและยุโรป
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่เคยคุมทีมในพรีเมียร์ลีกมาแล้วทั้งเซาธ์แฮมป์ตัน สเปอร์ส และเชลซี โดยผลงานโดยรวมมีทั้งดีและไม่ดีในระดับใกล้เคียงกัน
โปเช็ตติโน่มีชื่อเสียงจากการสร้างทีมนักเตะหนุ่มจนได้รับฉายา 'คลับไก่' ตอนคุมสเปอร์ส เขาช่วยให้ทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกและเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ก่อนจะไม่ประสบความสำเร็จกับทีมสิงห์บลูส์ที่เชลซี
ระหว่างคุมเปแอสเช ทีมไม่สามารถจัดการกับดาวดังระดับซูเปอร์สตาร์ได้มากนัก ส่วนแชมป์เฟร้นช์ คัพ และลีก เอิง ที่ทีมได้มานั้นถือเป็นผลงานที่ทีมคาดหวังอยู่แล้ว จึงไม่ถือเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นมากนัก
สไตล์การคุมทีมของโปเช็ตติโน่เน้นเกมรุกเป็นสำคัญ แต่ไม่ได้เน้นการครอบครองบอลมากนัก หากแมนยูไนเต็ดเลือกเขาจริง แนวทางเกมนี้จะเป็นจุดที่แฟนบอลและสโมสรต้องติดตามผลงานอย่างใกล้ชิด
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