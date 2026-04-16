เมสซีและอาร์เจนตินาเผชิญคดีฉ้อโกงในสหรัฐฯ จากการพลาดลงสนามเกมอุ่นเครื่อง

บริษัทผู้จัดงานในฟลอริดาฟ้องร้องลิโอเนล เมสซี และสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาในข้อหาฉ้อโกงและผิดสัญญา จากกรณีที่เมสซีไม่ได้ลงสนามในเกมกระชับมิตรเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้บริษัทผู้จัดอ้างว่าสูญเสียรายได้จำนวนมาก.
ลิโอเนล เมสซี ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังชาว อาร์เจนตินา และทีมชาติ อาร์เจนตินา กำลังเผชิญกับสถานการณ์ทางกฎหมายที่ซับซ้อนใน สหรัฐอเมริกา หลังถูกบริษัทผู้จัดงานในรัฐฟลอริดา ยื่นฟ้องดำเนินคดีในข้อหา ฉ้อโกง และ ผิดสัญญา โดยมีสาเหตุหลักมาจากกรณีที่เมสซีไม่ได้ลงสนามในเกมการแข่งขัน ฟุตบอล นัดกระชับมิตรของทีมชาติเมื่อปีที่ผ่านมา
การยื่นฟ้องในครั้งนี้มาจากบริษัท VID ซึ่งอ้างว่าได้รับความเสียหายเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการที่เมสซีไม่ได้ปรากฏตัวในสนามในการแข่งขันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินากับทีมชาติเวเนซุเอลา ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงทางสัญญา
ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารของ VID ระบุว่า บริษัทได้ทำการจ่ายเงินเป็นจำนวนราว 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร 2 นัด ซึ่งประกอบด้วยเกมระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินากับทีมชาติเวเนซุเอลา และเกมระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินากับทีมชาติเปอร์โตริโก การแข่งขันทั้งสองนัดนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม โดยมีเงื่อนไขสำคัญระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนว่า ลิโอเนล เมสซี จะต้องลงสนามแข่งขันเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีต่อเกม เว้นแต่ในกรณีที่มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการลงเล่น อย่างไรก็ตาม ในเกมการแข่งขันระหว่างอาร์เจนตินากับเวเนซุเอลา นักเตะวัย 38 ปีรายนี้กลับไม่ได้ลงสนามตามที่คาดหวัง และเลือกที่จะรับชมเกมดังกล่าวจากบริเวณอัฒจันทร์ของฮาร์ดร็อก สเตเดียม แทน
นอกจากนี้ VID ยังอ้างอีกว่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับห้องสวีทที่เมสซีใช้พักผ่อนร่วมกับครอบครัวในระหว่างการแข่งขัน แม้ว่าเมสซีจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมถัดมากับทีมชาติเปอร์โตริโก และสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำ 2 แอสซิสต์ ช่วยให้ทีมชาติอาร์เจนตินาถล่มเอาชนะทีมชาติเปอร์โตริโกไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์ 6-0 แต่บริษัทผู้จัดงาน VID ยังคงยืนยันว่าได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ผลกระทบทางการเงินที่ VID อ้างถึงนั้น รุนแรงเป็นพิเศษจากการที่ต้องย้ายสถานที่จัดการแข่งขันจากเมืองชิคาโกมายังเมืองฟอร์ต ลอเดอร์เดล ซึ่งส่งผลให้สูญเสียรายได้ไปกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่ของเมืองชิคาโกได้ให้เหตุผลถึงการย้ายสถานที่ดังกล่าวว่าเกิดจากยอดขายตั๋วที่มีจำนวนค่อนข้างต่ำ ส่วนทางด้านสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาได้ชี้แจงว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากมาตรการควบคุมผู้อพยพในพื้นที่ ทำให้เกิดความไม่สะดวกและส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ที่ต้องการเข้าชมการแข่งขัน
นอกจากนี้ VID ยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่า เคยได้รับคำมั่นสัญญาจากสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาว่าจะมีการชดเชยด้วยการจัดเกมการแข่งขันอีกครั้งในปี 2026 ที่ประเทศจีน แต่จนถึงปัจจุบัน ข้อตกลงดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง
รายงานข่าวระบุว่า ขณะนี้ VID มีความประสงค์ที่จะเรียกค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อลิโอเนล เมสซี และสมาคมฟุตบอลอาร์เจนติน
