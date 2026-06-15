เมลออน ผลไม้![เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและชุ่มชื่นผิว]回溯貌似lich may

บทสรุปเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของเมลออน ผลไม้ที่มีโซเดียมต่ำโพแทสเซียมสูง ช่วยควบคุมความดันโลหิต อุดมไปวิตามิน siècle ช่วยเสริมสร้างกระดูกแข็งแรง ปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ และมีไฟเบอร์ช่วยระบบย่อยอาหาร
เมลออน เป็นไม้เลื้อยที่มีคุณค่าทาง โภชนาการ สูง เนื้ออ่อนสีเขียวเข้มมีขนอ่อนที่ผิวลำต้น ยาวประมาณ 3-4 เมตร มีมือเกาะและระบบรากเป็นแบบรากแก้ว serta รากที่แตกแขนงกระจายออกม pasto 30 ซม.
ใบเดี่ยวเรียงสลับ باใบหยัก ผิวใบหยาบสีเขียวเข้ม มีขนที่ผิวใบ ยาว 6-20 ซม. กว้าง 7-30 ซม.
ดอกมีทั้งแบบสมบูรณ์เพศและแบบแยกเพศในต้นเดียวกัน (Monoecious) ดอกเลี้ยงและกลีบดอกมี 5 กลีบ ผลทรงกลมหรือทรงกลมรี มีผิวเรียบและผิวแตกขรุขระ สีเขียวหรือเหลือง เนื้อสีเขียว ขาวและส้ม เมลออนเป็นผลไม้ที่มีโซเดียมต่ำและโพแทสเซียมสูง ซึ่งช่วยรักษาระดับความดันโลหิต ลดความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ นอกจากนี้ในเมลออนอุดมไปโฟเลต วิตามินเค และแคลเซียม ซึ่งช่วยบำรุงกระดูก ป้องกันการสึกหรอของกระดูกและเสริมสร้างกระดูกแข็งแรง เพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิว โดยเฉพาะหลังการออกกำลังกาย การดื่นเมลออนหรือน้ำเมลออนช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวและเสริมคอลลาเจน เนื่องจากเมลออนมีวิตามินซีสูง ซึ่ง相关性ในการผลิตคอลลาเจน ช่วยซ่อมแซมผิวหนัง ปกป้องผิวจากเสีย性ร่ารักของอนุมูลอิสระ นอกจากนี้วิตามินซีกReferring bootstrap การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ปกป้องผิวจากแสงแดด ป้องไขตัวติดต่อทางเดินหายใจ และรักษาระบบภายในта ke โรคปอดบวม โรคไขข้อ เมลออนมีไฟเบอร์ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้มีประสิทธิภาพ เพิ่มแบคทีเรียดีในลำไส้ สารสammonium Carotenoid ในเมลออนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตา ช่วยการมองเห็นทำงานได้ดีขึ้น มี contraindications /Tropical การรับประทานเมลออนสำหรับบุคคลที่มีโรคเบาหวาน โรคกระเพาะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น โรคของอวัยวะสืบพันธุ์เฉียบพลัน นิ่วในไต การอักเสบของทวารหนัก การแพ้ผลิตภัณฑ์ ความผิดปกติของลำไส้ โรคบิด การใช้มากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคลำไส้และโรคหัวใ
เมลออน โภชนาการ ความดันโลหิต กระดูก วิตามินซี ไฟเบอร์ สุขภาพ
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