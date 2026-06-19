เมนูใหม่ที่น่าสนใจของ Fei Ya

Fei Ya เปิดตัวเมนูใหม่ที่น่าสนใจในช่วงนี้ โดยมีเมนูหลักๆ ได้แก่ Wrapped Wild Vegetables with Black Truffle Sauce หรือถุงทองผักตามฤดูกาลกับซอสทรัฟเฟิล และ Double-boiled Chicken Soup with Coconut หรือซุปไก่ตุ๋นในลูกมะพร้าวอ่อน ซึ่งให้รสกลมกล่อม หอมหวานจากน้ำมะพร้าวธรรมชาติ และช่วยบาลานซ์มื้ออาหารได้ดี
เมนูใหม่ ที่น่าสนใจเริ่มจาก Wrapped Wild Vegetables with Black Truffle Sauce หรือถุงทองผักตามฤดูกาลกับซอสทรัฟเฟิล เมนูจีน คลาสสิกที่ถูกเติมกลิ่นอายตะวันตกเข้าไปอย่างพอดี ได้ทั้งความกรอบเบา ๆ ของแป้ง ความสดของผัก และกลิ่นทรัฟเฟิลที่ช่วยยกให้จานนี้ดูหรูขึ้นโดยไม่หนักเกินไปหมูสามชั้นตุ๋นเครื่องเทศและหน่อไม้ตำรับดั้งเดิม จานนี้เหมาะกับคนที่ชอบ อาหาร จีนรสลุ่มลึก ด้วยเนื้อหมูตุ๋นที่นุ่มละลายในปาก หอมกรุ่นด้วยเครื่องเทศ และเสิร์ฟคู่กับหมั่นโถวนึ่งร้อนๆ สำหรับจิ้มซอสเข้มขน ให้เพลิดเพลินกับรสชาติได้ในทุกคำอีกจานที่เชฟใส่ลูกเล่นมากขึ้นคือ Kung Pao Chicken Wings with Minced Shrimp ปีกไก่ยัดไส้กุ้งสับ ผัดซอสกงเปารสจัดจ้าน เป็นเมนูที่รวมความกรอบ นุ่ม และเด้งไว้ในคำเดียว ตัวซอสให้รสเผ็ด เค็ม หวาน และหอมแบบกงเปา ทำให้เป็นจานที่กินสนุกและเข้าถึงง่ายสำหรับคนที่อยากได้อะไรเบาสบายขึ้น แนะนำ Double-boiled Chicken Soup with Coconut ซุปไก่ตุ๋นในลูกมะพร้าวอ่อน เมนูนี้ให้รสกลมกล่อม หอมหวานจากน้ำมะพร้าวธรรมชาติ และช่วยบาลานซ์มื้อ อาหาร ได้ดี โดยเฉพาะเมื่อกินคู่กับจานที่รสเข้มข้นกว่าถ้าอยากเพิ่มสีสันให้มื้อ อาหาร Poached Chicken with Sichuan Spicy Sauce and Peanut หรือไก่แช่เหล้าซอสพริกเสฉวนและถั่วลิสง เป็นอีกจานที่น่าสนใจ เพราะหยิบความเผ็ดร้อนแบบเสฉวนเข้ามาเติมมิติให้โต๊ะ อาหาร จีนกวางตุ้ง ตัวถั่วลิสงช่วยเพิ่มทั้งกลิ่นหอมและเท็กซ์เจอร์ให้จานนี้มีเสน่ห์ขึ้นส่วนจานที่น่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่คือ Crispy Tiger Prawns with Wasabi Mayo กุ้งลายเสือทอดกรอบซอสวาซาบิมายองเนส กุ้งตัวใหญ่ทอดจนกรอบนอก เนื้อด้านในยังเด้งเต็มคำ ก่อนเคลือบด้วยซอสวาซาบิมายองเนสที่ให้รสชัด สดชื่น และร่วมสมัยมากขึ้นแม้เฟยยาจะเปิดรับรสชาติใหม่มากขึ้น แต่เมนูที่ยังเป็นหัวใจของร้านคือ ‘เป็ดปักกิ่งเฟยยา’ เมนูซิกเนเจอร์ ระดับรางวัลที่หลายคนตั้งใจมากินโดยเฉพาะ ความพิเศษอยู่ที่เป็ดซึ่งผ่านการอบด้วยไม้ลิ้นจี่จนได้หนังบางกรอบและกลิ่นหอมเฉพาะตัว เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงและลิ้นจี่อบแห้งรสหวานอมเปรี้ยวที่ช่วยเพิ่มมิติให้รสชาติของเป็ดชัดขึ้นหลังจากกินหนังเป็ดแล้ว แขกยังสามารถเลือกนำเนื้อเป็ดไปทำเป็นเมนูพิเศษเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งรายการ ไม่ว่าจะเป็นราดหน้าเส้นใหญ่กรอบเนื้อเป็ดผัดซอสพริกไทยดำ หรือเมี่ยงเป็ดหน่อไม้เห็ดหอมผัดเครื่องเทศ เสิร์ฟพร้อมผักสด เป็นวิธีต่อยอด เมนูซิกเนเจอร์ ให้ครบทั้งความคลาสสิกและความอิ่มคุ้มในมื้อเดียวนอกจาก อาหาร เฟยยายังมี Fei Ya Signature Blend – Lychee Black Tea หรือชาดำลิ้นจี่สูตรซิกเนเจอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากเป็ดปักกิ่งของร้าน ตัวชาผสานความละมุนของชาดำเข้ากับกลิ่นหอมหวานของลิ้นจี่ ช่วยล้างปากและปิดท้ายมื้อ อาหาร ได้อย่างพอด.
เมนูใหม่ที่น่าสนใจเริ่มจาก Wrapped Wild Vegetables with Black Truffle Sauce หรือถุงทองผักตามฤดูกาลกับซอสทรัฟเฟิล เมนูจีนคลาสสิกที่ถูกเติมกลิ่นอายตะวันตกเข้าไปอย่างพอดี ได้ทั้งความกรอบเบา ๆ ของแป้ง ความสดของผัก และกลิ่นทรัฟเฟิลที่ช่วยยกให้จานนี้ดูหรูขึ้นโดยไม่หนักเกินไปหมูสามชั้นตุ๋นเครื่องเทศและหน่อไม้ตำรับดั้งเดิม จานนี้เหมาะกับคนที่ชอบอาหารจีนรสลุ่มลึก ด้วยเนื้อหมูตุ๋นที่นุ่มละลายในปาก หอมกรุ่นด้วยเครื่องเทศ และเสิร์ฟคู่กับหมั่นโถวนึ่งร้อนๆ สำหรับจิ้มซอสเข้มขน ให้เพลิดเพลินกับรสชาติได้ในทุกคำอีกจานที่เชฟใส่ลูกเล่นมากขึ้นคือ Kung Pao Chicken Wings with Minced Shrimp ปีกไก่ยัดไส้กุ้งสับ ผัดซอสกงเปารสจัดจ้าน เป็นเมนูที่รวมความกรอบ นุ่ม และเด้งไว้ในคำเดียว ตัวซอสให้รสเผ็ด เค็ม หวาน และหอมแบบกงเปา ทำให้เป็นจานที่กินสนุกและเข้าถึงง่ายสำหรับคนที่อยากได้อะไรเบาสบายขึ้น แนะนำ Double-boiled Chicken Soup with Coconut ซุปไก่ตุ๋นในลูกมะพร้าวอ่อน เมนูนี้ให้รสกลมกล่อม หอมหวานจากน้ำมะพร้าวธรรมชาติ และช่วยบาลานซ์มื้ออาหารได้ดี โดยเฉพาะเมื่อกินคู่กับจานที่รสเข้มข้นกว่าถ้าอยากเพิ่มสีสันให้มื้ออาหาร Poached Chicken with Sichuan Spicy Sauce and Peanut หรือไก่แช่เหล้าซอสพริกเสฉวนและถั่วลิสง เป็นอีกจานที่น่าสนใจ เพราะหยิบความเผ็ดร้อนแบบเสฉวนเข้ามาเติมมิติให้โต๊ะอาหารจีนกวางตุ้ง ตัวถั่วลิสงช่วยเพิ่มทั้งกลิ่นหอมและเท็กซ์เจอร์ให้จานนี้มีเสน่ห์ขึ้นส่วนจานที่น่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่คือ Crispy Tiger Prawns with Wasabi Mayo กุ้งลายเสือทอดกรอบซอสวาซาบิมายองเนส กุ้งตัวใหญ่ทอดจนกรอบนอก เนื้อด้านในยังเด้งเต็มคำ ก่อนเคลือบด้วยซอสวาซาบิมายองเนสที่ให้รสชัด สดชื่น และร่วมสมัยมากขึ้นแม้เฟยยาจะเปิดรับรสชาติใหม่มากขึ้น แต่เมนูที่ยังเป็นหัวใจของร้านคือ ‘เป็ดปักกิ่งเฟยยา’ เมนูซิกเนเจอร์ระดับรางวัลที่หลายคนตั้งใจมากินโดยเฉพาะ ความพิเศษอยู่ที่เป็ดซึ่งผ่านการอบด้วยไม้ลิ้นจี่จนได้หนังบางกรอบและกลิ่นหอมเฉพาะตัว เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงและลิ้นจี่อบแห้งรสหวานอมเปรี้ยวที่ช่วยเพิ่มมิติให้รสชาติของเป็ดชัดขึ้นหลังจากกินหนังเป็ดแล้ว แขกยังสามารถเลือกนำเนื้อเป็ดไปทำเป็นเมนูพิเศษเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งรายการ ไม่ว่าจะเป็นราดหน้าเส้นใหญ่กรอบเนื้อเป็ดผัดซอสพริกไทยดำ หรือเมี่ยงเป็ดหน่อไม้เห็ดหอมผัดเครื่องเทศ เสิร์ฟพร้อมผักสด เป็นวิธีต่อยอดเมนูซิกเนเจอร์ให้ครบทั้งความคลาสสิกและความอิ่มคุ้มในมื้อเดียวนอกจากอาหาร เฟยยายังมี Fei Ya Signature Blend – Lychee Black Tea หรือชาดำลิ้นจี่สูตรซิกเนเจอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากเป็ดปักกิ่งของร้าน ตัวชาผสานความละมุนของชาดำเข้ากับกลิ่นหอมหวานของลิ้นจี่ ช่วยล้างปากและปิดท้ายมื้ออาหารได้อย่างพอด
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