เมตตา รุ่งรัตน์ จากโลกนี้ไปด้วยวัย 83 ปี ปิดตำนานดาราหญิงไทย
นักแสดงอาวุโส เมตตา รุ่งรัตน์ เสียชีวิตในวัย 83 ปี หลังต่อสู้กับโรคชราและอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง สร้างความเศร้าสลดให้วงการบันเทิงไทยอย่างรุนแรง
วงการภาพยนตร์และละครไทยสูญเสียเพชรเม็ดงามระดับตำนาน เมื่อ เมตตา รุ่งรัตน์ นักแสดงอาวุโสชื่อดัง ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยอาวุธปืน ในวัย 83 ปี การจากไปของ ดาราวดี ดวงดารา ชื่อจริงของนักแสดงผู้ได้รับฉายาว่า ไข่มุกดำแห่งเอเชีย ถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุคทองวงการบันเทิงไทยที่เต็มไปด้วยผลงานอันโดดเด่น
เส้นทางอาชีพและการสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ
เมตตา รุ่งรัตน์ มีชื่อจริงว่า ดาราวดี ดวงดารา เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2485 เป็นบุตรของ บุญส่ง ดวงดารา ศิลปินละครเวที และ ชอุ่ม ดวงดารา จบการศึกษาจากโรงเรียนเฉลิมสาสน์นาฏศิลป์ ในปี พ.ศ. 2503 ก่อนจะเริ่มต้นเส้นทางสู่จอเงินจากการชักชวนของ ศรินทิพย์ ศิริวรรณ และ ชาลี อินทรวิจิตร โดย ประทีป โกมลภิส เป็นผู้ตั้งชื่อในการแสดงว่า เมตตา รุ่งรัตน์Also readกรมชลประทานเตรียมแผนรับแล้ง 2569/70 อ่างเก็บน้ำเต็ม 83% ระบายน้ำท่วม 11 จว.
ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอคือ เด็ดดอกฟ้า ออกฉายในปี พ.ศ. 2504 ก่อนก้าวขึ้นเป็นนางเอกเต็มตัวในเรื่อง จอมใจเวียงฟ้า ในปี พ.ศ. 2505 เธอมีผลงานสร้างชื่ออีกมากมาย เช่น ผู้ชนะสิบทิศ, เกาะสวาทหาดสวรรค์ และ แก้วขนเหล็ก นอกจากนี้ยังเคยร่วมแสดงในภาพยนตร์ต่างประเทศถึง 3 เรื่อง ได้แก่ จอมมหากาฬทับทิมดำ (The Secret Of The Black Ruby) ในปี ค.ศ. 1965 ซึ่งถ่ายทำในประเทศไทยโดยความร่วมมือของอิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส และไทย โดยใช้ชื่อ Chitra Ratana ในบทบาทนางเอก
สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Red Dragon (Das Geheimnis der drei Dschunken) ในปี ค.ศ. 1965 เป็นหนังอิตาลี-เยอรมันที่ถ่ายทำที่ฮ่องกง และ Hot Potato ภาพยนตร์แอ็กชันสัญชาติอเมริกัน นำแสดงโดย จิม เคลลี ที่ถ่ายทำในจังหวัดเชียงใหม่ ออกฉายในปี ค.ศ. 1976 หรือ พ.ศ. 2519 ด้วยเช่นกัน เธอได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์ วัยรุ่นวัยคะนอง ในปี พ.ศ. 2505 และได้รับการประทับมือและเท้าบนลานดารา หอภาพยนตร์ ในปี พ.ศ. 2552
สภาพสุขภาพและความท้าทายในช่วงบั้นปลายชีวิต
ก่อนหน้านี้ เมตตา รุ่งรัตน์ เคยให้สัมภาษณ์ผ่านไนน์เอ็นเตอร์เทน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2021 ว่าเธอต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพอย่างหนัก โดยระบุว่าป่วยด้วยโรคต่างๆ รวม 16 โรค ทยอยมาทีละโรคๆ จนครบถ้วนแล้ว ในส่วนของโรคที่รุนแรงนั้น ได้แก่ เก๊าต์ ต่อมไทรอยด์ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่ได้ทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วและหายขาด
โรคที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากคืออาการปวดเข่าที่เกิดจากโรคเก๊าต์ผสมกับอาการปวดกระดูกจากความชรา ทำให้เกิดภาวะดับเบิ้ลของการปวด ส่งผลให้ลำบากในการลุกนั่งเดินเหิน เธอกล่าวว่าเคยขับรถได้แต่ปัจจุบันขับไม่ได้ ไม่ออกไปเที่ยวไหนเลยเนื่องจากป่วยและกลัวโควิด-19 โรคอื่นๆ ที่ผ่านพ้นไปแล้วรวมถึงภูมิแพ้ หอบหืด และต่อมไทรอยด์อักเสบ ซึ่งมีจำนวนมากจนจำไม่ได้ทั้งหมด
สำหรับการรักษาโรคเบาหวานซึ่งมีอาการเยอะจนจำไม่ได้นั้น เธอจะรักษาไปตามอาการและไม่ค่อยสนใจการจำชื่อโรคมากนัก ปัจจุบันมีชีวิตรอดอยู่เพียงระหว่างบ้านและโรงพยาบาล โดยหมอจะนัดหมายพบกันทุกสามเดือน และมีแพทย์ดูแลรวม 4-5 คน ส่วนปัญหาสายตาที่เป็นทั้งต้อหินและต้อกระจก ก็ได้เปลี่ยนเลนส์ตาเรียบร้อยและดีขึ้น แต่ยังต้องไปพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อบรรดาแฟนคลับและมรดกทางศิลปะ
การจากไปของ เมตตา รุ่งรัตน์ ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อวงการบันเทิงไทยอย่างลึกซึ้ง ในฐานะนักแสดงที่มีอายุยืนยาวและมีผลงานยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ เธอเป็นสัญลักษณ์ของความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพในวงการ ภาพยนตร์และละครที่ยังคงเหลืออยู่จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
คู่สมรสของเธอคือ พลตรีอำนวย กิจสุวรรณ ซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้า她没有มีบุตรด้วยกัน การจากลาครั้งนี้จึงเป็นการปิดฉากตำนานของนักแสดงหญิงที่สร้างประวัติศาสตร์ไว้ในวงการภาพยนตร์ไทยและนานาชาติอย่างแท้จริง แฟนคลับและเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการต่างแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ไข่มุกดำแห่งเอเชีย
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