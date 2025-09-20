เม พรีมายา แฉเพื่อนสนิท 'ฮุบธุรกิจ' สร้างกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์

เม พรีมายา ซีอีโอแบรนด์ดัง โพสต์เปิดใจถึงความเจ็บปวดจากการถูกหุ้นส่วนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทฮุบธุรกิจที่ร่วมกันสร้างมา ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์วงกว้าง
กลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว กรณีของ พิชญ์นรี ตันติวิทย์ หรือที่รู้จักกันในนาม เม พรีมายา ซีอีโอแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและบล็อกเกอร์ชื่อดัง ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความเจ็บปวดจากการถูก หุ้นส่วน ที่เคยเป็นเพื่อนสนิท ' ฮุบธุรกิจ ' ที่ร่วมกันก่อตั้งมากับมือของเธอเอง เรื่องราวนี้จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจและสังคมออนไลน์\ในโพสต์ที่สร้างความฮือฮา เม พรีมายา ได้เล่าถึงความสัมพันธ์อันดีกับ หุ้นส่วน ที่ร่วมก่อตั้งบริษัท
ซึ่งเธอได้มอบความไว้วางใจด้วยการฝากหุ้นไว้กับเพื่อน พี่ และหุ้นส่วน โดยไม่เคยระแวงว่าจะถูกทรยศหักหลัง เพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นคนที่เธอสนิทสนมและเชื่อใจมากที่สุด เมเล่าว่า ในช่วงเวลาที่ธุรกิจกำลังเติบโตและหุ้นส่วนบางรายเริ่มมีชื่อเสียง มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียจำนวนมาก ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ด้วยดี และเมยังคงให้การสนับสนุนทุกวิถีทาง แต่แล้วเธอกลับถูกขอให้ 'เงียบ' และไม่ออกหน้า ทั้งๆ ที่เธอคือผู้ที่โปรโมทและผลักดันธุรกิจมาตลอด เมื่อถึงเวลาที่เมต้องการกลับมาถือหุ้นตามเดิม กลับต้องเผชิญกับเงื่อนไขมากมายที่เหมือนเป็นการ 'ตบให้ตื่น' จากความฝัน สิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกถึงความอยุติธรรมและความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส เธอเปิดเผยความรู้สึกว่า บริษัทที่สร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจ และเป็นเหมือนหลักประกันชีวิต กลับถูกแย่งชิงไปโดยคนที่เธอเคยเรียกว่าเพื่อนสนิท บุคคลเหล่านั้นยังคงใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย มีชื่อเสียง และร่ำรวย ในขณะที่เธอต้องแบกรับบาดแผลนี้ไว้เพียงลำพัง และความเจ็บปวดนี้ทำให้เธอไม่กล้าที่จะไว้ใจใครอีกต่อไป คำถามสุดท้ายในโพสต์ 'นี่คือสิ่งที่เมสมควรเจอจริงหรือ?' สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่ถูกกระทำและต้องการความเป็นธรรมอย่างที่สุด\การเปิดเผยเรื่องราวครั้งนี้ของเม พรีมายา ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในวงกว้าง ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความไว้วางใจ การที่เมซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามจำนวนมาก ตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องราวส่วนตัวเช่นนี้ ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการทำธุรกิจ และความรับผิดชอบของผู้ที่มีอำนาจในองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของบทบาทของผู้หญิงในแวดวงธุรกิจ และการเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น การที่เมออกมาเปิดเผยเรื่องราวของเธอ ทำให้เกิดการสนับสนุนและให้กำลังใจจากผู้คนมากมาย รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวยังเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความไว้วางใจ การทำสัญญา และการปกป้องสิทธิของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเช่นเดียวกับที่เม พรีมายา ได้เผชิญ\หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงพฤติกรรมของหุ้นส่วน และความไม่เป็นธรรมที่เมได้รับ รวมถึงการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ประเด็นนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยา
