Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

เฟอร์รารี่เปิดตัว 'Luce' ไฮเปอร์อีวี 5 ที่นั่ง 1,000 แรงม้า รถไฟฟ้ารุ่นแรกที่พัฒนาเพื่อครอบครัวมหาเศรษฐี

Automotive News

เฟอร์รารี่เปิดตัว 'Luce' ไฮเปอร์อีวี 5 ที่นั่ง 1,000 แรงม้า รถไฟฟ้ารุ่นแรกที่พัฒนาเพื่อครอบครัวมหาเศรษฐี
FerrariLuceHiper-EV
📆5/26/2026 7:04 AM
📰PostToday
15 sec. here / 18 min. at publisher
📊News: 65% · Publisher: 51%

เฟอร์รารี่เปิดตัว 'Luce' ไฮเปอร์อีวี 5 ที่นั่ง 1,000 แรงม้า รถไฟฟ้ารุ่นแรกที่พัฒนาเพื่อครอบครัวมหาเศรษฐี ราคาเริ่มต้น 21 ล้านบาท ชูดีไซน์หรูล้ำและสมรรถนะเหนือชั้น เริ่มส่งมอบปี 2026มาพร้อมพละกำลังมากกว่า 1,000 แรงม้า ทำความเร็วสูงสุดเกิน 310 กม./ชม. และมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ 21 ล้านบาท เป็นรถยนต์ 4 ประตู 5 ที่นั่ง ที่มุ่งเจาะกลุ่มครอบครัวมหาเศรษฐีซึ่งต้องการทั้งความสะดวกสบายและสมรรถนะที่เป็นเลิศ เฟอร์รารี่ (Ferrari) สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเปิดตัว "Luce" รถยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% รุ่นแรกของแบรนด์อย่างเป็นทางการ

เฟอร์รารี่เปิดตัว ' Luce ' ไฮเปอร์อีวี 5 ที่นั่ง 1,000 แรงม้า รถไฟฟ้ารุ่นแรกที่พัฒนาเพื่อครอบครัวมหาเศรษฐี ราคาเริ่มต้น 21 ล้านบาท ชูดีไซน์หรูล้ำและสมรรถนะเหนือชั้น เริ่มส่งมอบปี 2026มาพร้อมพละกำลังมากกว่า 1,000 แรงม้า ทำความเร็วสูงสุดเกิน 310 กม.

/ชม. และมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ 21 ล้านบาท เป็นรถยนต์ 4 ประตู 5 ที่นั่ง ที่มุ่งเจาะกลุ่มครอบครัวมหาเศรษฐีซึ่งต้องการทั้งความสะดวกสบายและสมรรถนะที่เป็นเลิศ เฟอร์รารี่ (Ferrari) สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเปิดตัว "Luce" รถยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% รุ่นแรกของแบรนด์อย่างเป็นทางกา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

Ferrari Luce Hiper-EV 5-Seater 1 000 Horsepower 310 Km/H Top Speed 21 Million Baht Price Luxury Design Super Performance Family-Oriented Tech-Savvy AI-Driven AI-Driven Design Physical Controls China Market

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ รับสิทธิเพิ่มจาก 300 บาทเป็น 1,000 บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ รับสิทธิเพิ่มจาก 300 บาทเป็น 1,000 บาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชารัฐ ว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิอยู่แล้วในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป รัฐบาลจะปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากเดิมเดือนละ 300 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท โดยสามารถใช้จ่ายได้ในช่วงเวลาเดียวกับโครงการไทยช่วยไทย พลัส และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ตามปกติ โดยไม่ต้องร่วมจ่ายในสัดส่วนเหมือนประชาชนทั่วไปในโครงการ 60/40 ‘ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องมาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส เพื่อรับสิทธิ 60/40 และไม่จำเป็นต้องร่วมจ่ายเหมือนโครงการอื่น โดยยังสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ตามเงื่อนไขปกติ จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล เพราะระบบจะโอนวงเงินช่วยเหลือให้โดยอัตโนมัติ’ นายวินิจกล่าว
Read more »

อัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ มิ.ย.2569 เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเป็น 1,000 บาทอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ มิ.ย.2569 เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเป็น 1,000 บาทกรมบัญชีกลาง กางตารางจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มิ.ย.2569 วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ยาว 4 เดือนเต็ม
Read more »

Ferrari Luce EV รุ่นแรกค่ายม้าลำพอง มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว 1,050 แรงม้าFerrari Luce EV รุ่นแรกค่ายม้าลำพอง มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว 1,050 แรงม้าเฟอร์รารี่ เปิดตัว Ferrari Luce ซูเปอร์คาร์ไฟฟ้า EV รุ่นแรกของแบรนด์ม้าลำพอง ตัวถัง 4 ประตู และ 5 ที่นั่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว กำลัง 1,050 แรงม้า เริ่มส่งมอบปี 2027
Read more »



Render Time: 2026-05-26 10:04:36