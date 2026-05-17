เฟยสั่งพักงาน ลดบทบาท กาน หลังเจอดราม่าเดือด

จากกระแสข่าวเกี่ยวกับโพสต์บนพื้นที่ส่วนตัวของกาน อินฟลูชื่อดัง ล่าสุดทางบริษัทและช่องต้นสังกัดได้ร่อนแถลงการณ์ชี้แจง เพื่อสยบกระแสดราม่าและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ติดตาม
จาก กระแสข่าว เกี่ยวกับ โพสต์ บน พื้นที่ส่วนตัว ของ กาน เฟย และทางบริษัทได้รับทราบเรื่องและขอ ชี้แจง อย่างตรงไปตรงมาว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการกระทำส่วนบุคคลของ กาน และไม่ได้สะท้อนถึง ความตั้งใจและเป้าหมาย แนวทาง หรือคุณค่าที่ทีมงานตั้งใจยึดถือในการทำช่อง พวกเราอยากขออภัยทุกท่านจากใจจริง ที่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้หลายคนรู้สึก ผิดหวัง หรือ ไม่สบายใจ พวกเราในฐานะเพื่อนและ เพื่อนร่วมงาน ที่สร้างช่องนี้มาด้วยกัน เมื่อ กาน ทำพลาดและหลุดออกจากเป้าหมายตรงนี้ไป ทางบริษัทไม่ได้เพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ได้มีการพูดคุย ตักเตือน รวมถึงทบทวนกันอย่างจริงจังแล้ว หลังจากนี้ ทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะมีการพักงานและลดบทบาทของ กาน ในช่องลงทันที ขอบคุณทุกคำตักเตือน และทุกความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาด้วยความหวังดี พวกเราจะนำเหตุการณ์ครั้ง นี้ไป เรียนรู้ และ ปรับปรุงตัวต่อไป ครับ และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับโอกาสที่รับฟังพวกเราครั.
