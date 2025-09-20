เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยหนุนทองคำพุ่งทะลุ All Time High: โอกาสเก็งกำไร Gold Online Futures

เฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน เปิดทางลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน 2568 หนุนราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บทความนี้แนะนำโอกาสการลงทุนผ่าน Gold Online Futures
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ( เฟด ) ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน และเปิดโอกาสที่จะปรับลด ดอกเบี้ย ในการประชุมเดือน กันยายน 2568 โดยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตลาดแรงงาน แม้ว่าจะยังคงมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออยู่ก็ตาม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบปีที่ท่าทีของประธาน เฟด เปลี่ยนไปในเชิงผ่อนคลาย ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน รวมทั้งข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ก็สนับสนุนโอกาสที่ เฟด จะปรับลด ดอกเบี้ย \เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 เฟด ประกาศปรับลด ดอกเบี้ย 0.
25% ในการประชุมเดือนกันยายน ซึ่งถือว่าเป็นการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดเป็นครั้งแรกในปี 2568 และถ้าอิงข้อมูลจาก FedWatch Tool ยังชี้ให้เห็นว่าเฟดมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่องในการประชุมเดือน ตุลาคม และ ธันวาคม อีกครั้งละ 0.25% อีกด้วย การตัดสินใจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าจับตา ราคาทองคำได้พุ่งขึ้นทะลุบริเวณ 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเดิมที่ทำไว้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 พร้อมกับทำจุดสูงสุดตลอดกาล (All Time High) อย่างต่อเนื่องที่บริเวณ 3,703 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ณ วันที่ 16 กันยายน 2568) และคิดเป็นผลตอบแทนเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับจากราคาสูงสุดอยู่ที่ราว 7.4% โดยมีแรงเก็งกำไรเข้าสู่สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก\ข้อมูลจากทีม Futures and Options หลักทรัพย์บัวหลวง ระบุว่า การเก็งกำไรทองคำสามารถทำได้ทั้งการซื้อขายแบบดั้งเดิมอย่างการซื้อขายผ่านร้านทอง หรือแม้กระทั่งซื้อขายผ่านกองทุนทองคำ นอกจากนี้ยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่ง คือ การซื้อขายผ่านตลาด TFEX ซึ่งเป็นการซื้อขายในรูปแบบของ Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำให้รู้จัก Gold Online Futures ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจและเหมาะกับการเก็งกำไรกับราคาทองคำในตลาดโลก โดยที่ Gold Online Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% หรือเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อิงกับราคาทองคำโลกนั่นเอง ถ้าคาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นในอนาคต นักเก็งกำไรก็จะเข้ามาซื้อล่วงหน้า ในทางตรงกันข้ามถ้าคาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวลงในอนาคต นักเก็งกำไรก็จะเข้ามาขายล่วงหน้า ขณะที่การซื้อขายก็ทำได้ง่ายๆ และสะดวกรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน Streaming เรียกได้ว่าด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้การซื้อขายทองคำในปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว สำหรับ Gold Online Futures นั้นเป็นสัญญามาตรฐาน ดังนั้น จะมีสัญลักษณ์สัญญาและลักษณะสัญญาดังรูป ปัจจุบันการซื้อขาย Gold Online Futures เริ่มตั้งแต่เวลา 09.45-16.55 น. และ 18.50-03.00 น. ของวันถัดไป ครอบคลุมช่วงเวลาการซื้อขายของทองคำในตลาดโลก ทำให้นักเทรดไม่พลาดต่อการเก็งกำไร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ โดย Gold Online Futures มีจุดเด่นดังต่อไปนี
เฟด ดอกเบี้ย ทองคำ Gold Online Futures การลงทุน
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
เฟดอนุมัติอัตราดอกเบี้ยไตรมาสที่ลดลงและเห็นอีกสองปีที่จะมาถึงในปีนี้Forex Gold Cryptocurrency
อ่านเพิ่มเติม »
อัตราการว่างงานคงที่ 4.2% ในเดือนสิงหาคมเทียบกับ 4.2% ที่คาดไว้Forex Gold Cryptocurrency
อ่านเพิ่มเติม »
คู่มือเทรด Binance Futures สำหรับมือใหม่ 2025:เข้าใจสัญญาแต่ละประเภทและวิธีเทรดให้ได้กำไรBinance Futures คืออะไร ? สำหรับใครที่ยังไม่รู้ Binance Futures คือแพลตฟอร์มสำหรับเทรดสัญญาคริปโตล่วงหน้า ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายแบบทั่วไป (Spot Trading)
อ่านเพิ่มเติม »
Kevin Durant ดาราเอ็นบีเอไม่สามารถปลดล็อกบัญชี Coinbase Bitcoin ของเขาได้Forex Gold Cryptocurrency
อ่านเพิ่มเติม »
5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดขึ้นForex Gold Cryptocurrency
อ่านเพิ่มเติม »
เยนรีบาวน์ขณะที่ Boj เอียง Hawkish, Nikkei ล่าถอยจากบันทึกForex Gold Cryptocurrency
อ่านเพิ่มเติม »