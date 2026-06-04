เฟดมีโอกาสน้อยลงในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีนี้หลังสงครามยืดเยื้อ

นักวิเคราะห์จาก U.S. Bank Wealth Management ให้ความเห็นว่า สงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านจะทำให้เฟดมีโอกาสน้อยลงในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีนี้ล่าสุด
โดยนักวิเคราะห์จาก U.S. Bank Wealth Management ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า ยิ่ง สงคราม ยืดเยื้อนานเท่าใด การปิดช่องแคบฮอร์มุซก็จะยืดเยื้อออกไปอีก ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้ เฟด มีโอกาสน้อยลงในการผ่อนคลาย นโยบายการเงิน ในปีนี้ล่าสุด เครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่า นักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง 41.1% ในการคาดการณ์ว่า เฟด จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.
ค.
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 9.1% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน หุ้น 6 ใน 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดในแดนลบ นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง 1.52% ตามด้วยหุ้นกลุ่มการเงินลดลง 1.21% ส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นมากที่สุด โดยพุ่งขึ้น 1.38% ตามด้วยหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคดีดตัวขึ้น 0.7% หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ในดัชนี S&P500 ร่วงลง 4.0% ขณะที่หุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในกลุ่ม Magnificent Seven ปรับตัวลงเกือบทั้งหมด ยกเว้นหุ้น Meta Platforms ดีดตัวขึ้น 4.2% ส่วนหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตชิปปรับตัวขึ้น 1.4% ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงมีมุมมองบวกต่อในปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI) โดยหุ้น Marvell, หุ้น Intel, หุ้น Qualcomm และหุ้น Sandisk ต่างก็ปรับตัวขึ้นระหว่าง 3.7% - 6.7% หุ้นกลุ่มธุรกิจจัดการสินทรัพย์ร่วงลง หลังจากมีรายงานว่า Partners Group ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศระงับการถอนเงินของนักลงทุนจากกองทุนหนึ่งในเครือ ทั้งนี้ หุ้น KKR, หุ้น Blackstone, หุ้น Blue Owl และหุ้น Ares Management ปรับตัวลงระหว่าง 3.9% - 4.2% ข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการรายงานล่าสุด ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) ระบุว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 122,000 ตำแหน่งในเดือนพ.
ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 117,000 ตำแหน่ง จากระดับ 105,000 ตำแหน่งในเดือนเม. ย. ด้านสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ อยู่ที่ระดับ 54.5 สูงขึ้นจากระดับ 53.6 ในเดือนเม.
ย. และดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 53.7 ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่า ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานพุ่งขึ้น 4.8% ในเดือนเม. ย. เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 11 เดือน หรือนับตั้งแต่เดือนพ.
ค. 2568 หลังจากที่ขยายตัว 1.8% ในเดือนมี. ค.
ทั้งยังมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตราคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 4.6% โดยได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งในกลุ่มเครื่องบินพาณิชย์และกระแสความนิยมในการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) แม้สงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านยังคงเป็นความเสี่ยง นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ (5 มิ. ย.
) ด้านนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 95,000 ตำแหน่งในเดือนพ. ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 115,000 ตำแหน่งในเดือนเม. ย.
และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 4.3% ในเดือนพ. ค.
เฟด นโยบายการเงิน สงคราม เศรษฐกิจ การลงทุน
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