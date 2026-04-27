เฟดประชุมนโยบายครั้งสุดท้ายของพาวเวล กระทรวงยุติธรรมยุติสอบสวน

เฟดเจอโรม พาวเวลเควิน วอร์ช
📆4/27/2026 1:58 PM
📰InfoQuestNews
นักลงทุนจับตาการประชุมเฟด 28-29 เม.ย. ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยุติการสอบสวนทางอาญาต่อนายเจอโรม พาวเวล ช่วยให้การแต่งตั้งประธานเฟดคนใหม่เป็นไปได้ง่ายขึ้น

นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาไปที่การประชุม นโยบายการเงิน ของธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด (Federal Reserve) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 เมษายนนี้อย่างใกล้ชิด การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายที่นาย เจอโรม พาวเวล (Jerome Powell) จะทำหน้าที่ในฐานะประธาน เฟด ก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งของเขาจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ความคาดหวังของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ เฟด ในครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของตลาดการเงินทั่วโลก ทั้งในส่วนของตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร และตลาดค่าเงิน ล่าสุด เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง นโยบายการเงิน ของ เฟด ได้บ่งชี้ว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ หรือคิดเป็น 100% เชื่อว่า เฟด จะตัดสินใจคง อัตราดอกเบี้ย นโยบายไว้ที่ระดับ 3.

50-3.75% ในการประชุมครั้งนี้ การตัดสินใจนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่มองว่า เฟดยังไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในขณะนี้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเริ่มมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงเฝ้ารอฟังแถลงการณ์ของเฟดหลังการประชุมอย่างใกล้ชิด เพื่อจับสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต และความพร้อมของเฟดในการตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกัน นางจีนีน ปิร์โร (Gene Pirro) อัยการสูงสุดของรัฐบาลกลางประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี ได้ประกาศยุติการสอบสวนทางอาญาต่อนายเจอโรม พาวเวล ซึ่งการสอบสวนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโครงการบูรณะสำนักงานใหญ่ของเฟดที่มีงบประมาณสูงเกินความจำเป็นหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นางปิร์โรได้โอนอำนาจการสอบสวนทั้งหมดให้กับผู้ตรวจการทั่วไปของเฟด (Federal Reserve Inspector General) ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของเฟด เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป นางปิร์โรกล่าวว่า ผู้ตรวจการทั่วไปมีความสามารถและอำนาจในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของเฟด และสามารถทำให้เฟดต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียภาษีชาวอเมริกันได้ เธอคาดหวังว่าจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบที่ครอบคลุมในเร็วๆ นี้ และเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถคลี่คลายข้อสงสัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เธอจึงได้สั่งการให้สำนักงานของเธอระงับการสอบสวนทางอาญาในขณะนี้ แต่เธอยืนยันว่า หากพบหลักฐานใหม่ที่บ่งชี้ว่าควรมีการสอบสวนเพิ่มเติม เธอจะไม่ลังเลที่จะเริ่มการสอบสวนทางอาญาอีกครั้ง การที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยุติการสอบสวนทางอาญาต่อนายพาวเวล ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขจัดอุปสรรคสำคัญต่อการอนุมัติแต่งตั้งนายเควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนต่อไป หลังจากที่นายพาวเวลหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พฤษภาคม ก่อนหน้านี้ นายทอม ทิลลิส (Thom Tillis) วุฒิสมาชิกจากรัฐนอร์ทแคโรไลนา สังกัดพรรครีพับลิกัน ได้แสดงท่าทีว่าจะชะลอการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวอร์ช จนกว่าการสอบสวนทางอาญาต่อนายพาวเวลจะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่กระทรวงยุติธรรมได้ยุติการสอบสวน นายทิลลิสได้ประกาศว่าจะไม่ขัดขวางกระบวนการอนุมัติแต่งตั้งนายวอร์ชอีกต่อไป ซึ่งทำให้โอกาสที่นายวอร์ชจะได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนต่อไปมีความเป็นไปได้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงผู้นำของเฟดอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้เช่นกัน นักลงทุนจึงยังคงติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิ

เฟด เจอโรม พาวเวล เควิน วอร์ช นโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ย การสอบสวน เศรษฐกิจสหรัฐฯ

 

