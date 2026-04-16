เฟดนิวยอร์กชี้ความขัดแย้งตะวันออกกลางเพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อ คงดอกเบี้ยต่อเนื่อง

นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ระบุว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้นผ่านผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งสัญญาณว่าเฟดมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในขณะนี้ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้ แต่คาดว่าจะกลับสู่เป้าหมาย 2% ในปีหน้า
ความขัดแย้งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง ได้สร้างความเสี่ยงและเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับ เศรษฐกิจ สหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ( เฟด ) สาขานิวยอร์ก ได้ออกมาระบุถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่า เฟด มีแนวโน้มที่จะคงอัตรา ดอกเบี้ย ไว้เช่นเดิม ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้น
นายวิลเลียมส์ได้เตือนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะผลักดันให้ระดับเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากราคาโภคภัณฑ์ที่พุ่งทะยาน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม แม้ว่าข้อมูลในปัจจุบันจะยังไม่บ่งชี้ถึงปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานในระดับที่น่ากังวลอย่างกว้างขวาง แต่นายวิลเลียมส์ได้สังเกตเห็นถึงการหยุดชะงักที่เพิ่มมากขึ้นในภาคพลังงานและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
การปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงานนั้น ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ค่าเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นเท่านั้น แต่ยังแผ่ขยายวงกว้างไปยังผู้บริโภคในรูปแบบของค่าโดยสารเครื่องบินที่สูงขึ้น รวมถึงการดีดตัวขึ้นของราคาอาหาร ปุ๋ย และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน จากปัจจัยเหล่านี้ นายวิลเลียมส์ได้ทำการปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสำหรับปีนี้ โดยคาดว่าจะมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 2.75% ถึง 3% ขยับสูงขึ้นจากการคาดการณ์เดิมที่ 2.75% เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เขาก็ยังคงคาดการณ์ว่า แม้เงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะกลับสู่เป้าหมาย 2% ที่เฟดตั้งไว้ในปีหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผลกระทบจากราคาพลังงานและภาษีศุลกากรเริ่มคลี่คลายลง นอกจากนี้ นายวิลเลียมส์ยังได้กล่าวถึงผลกระทบจากภาษีศุลกากร โดยระบุว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณของผลกระทบลูกโซ่ในระยะที่สองที่จะลุกลามไปยังเศรษฐกิจโดยรวม และคาดว่าภายในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า ผลกระทบจากภาษีต่อเงินเฟ้อจะค่อยๆ ลดน้อยลงไป
เขายังอธิบายเพิ่มเติมว่า เงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งเป็นการวัดอัตราเงินเฟ้อโดยไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน จะสามารถสะท้อนแนวโน้มราคาที่แท้จริงในระยะยาวได้ดีกว่า และชี้ให้เห็นว่า ภาษีศุลกากรได้มีส่วนผลักดันราคาสินค้าให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆ ที่โดยปกติแล้ว ราคาสินค้ามีแนวโน้มที่จะลดลงตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงาน หากสามารถคลี่คลายได้ในเวลาที่เหมาะสม ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาพลังงานจะปรับลดลง และผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวจะค่อยๆ คลี่คลายลงในช่วงปลายปีนี้
นายวิลเลียมส์แสดงความมั่นใจอย่างยิ่งว่า ความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะกลางและระยะยาวของประชาชนยังคงอยู่ในระดับที่ทรงตัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพด้านราคา เขาย้ำย้ำว่า นโยบายการเงินที่เฟดกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถสร้างสมดุลได้อย่างดีเยี่ยมระหว่างการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานเต็มศักยภาพ และการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งเป็นสองเสาหลักสำคัญของระบบเศรษฐกิจ
ภายใต้สถานการณ์โลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อไป การจับตาดูพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และผลกระทบต่อตลาดพลังงานและห่วงโซ่อุปทาน จะเป็นกุญแจสำคัญในการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงเวลาต่อจากนี้
ประธานเฟดสาขานิวยอร์กยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความคาดหวังเงินเฟ้อในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ซึ่งหากประชาชนและผู้ประกอบการยังคงเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ก็จะช่วยลดแรงกดดันต่อการปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการ รวมถึงการเรียกร้องค่าจ้างที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม การคงอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า เฟดให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากปัจจัยภายนอกก่อนที่จะพิจารณาการปรับเปลี่ยนนโยบายใดๆ
ซึ่งการรอคอยข้อมูลเพิ่มเติมและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การตัดสินใจของเฟดในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และความท้าทายที่บรรดาสถาบันการเงินต้องเผชิญในการรักษาเสถียรภาพและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรวมแล้ว แถลงการณ์ของนายวิลเลียมส์ชี้ให้เห็นถึงความระมัดระวังของเฟดต่อภาวะเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงเป้าหมายการจ้างงานที่เต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นความท้าทายที่ต้องบริหารจัดการอย่างสมดุล
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ การที่นายวิลเลียมส์กล่าวถึงผลกระทบของภาษีศุลกากรที่มีต่อราคาสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับแนวโน้มราคาที่ลดลงในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การกลับทิศทางของแนวโน้มราคาสินค้าเช่นนี้ อาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบการค้าโลก และความจำเป็นในการปรับตัวของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับบริบทใหม่นี้ การที่เงินเฟ้อพื้นฐานยังไม่แสดงสัญญาณความรุนแรงมากนัก อาจเป็นเพราะผลกระทบจากภาษียังคงจำกัดอยู่ในบางภาคส่วน และยังไม่แผ่ขยายไปสู่เศรษฐกิจในวงกว้าง แต่การจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อพื้นฐานอย่างใกล้ชิด จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดถึงแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะยาวที่แท้จริง
ความเชื่อมั่นในความคาดหวังเงินเฟ้อที่ทรงตัว เป็นปัจจัยบวกที่สำคัญ ซึ่งเฟดจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายต่อไป การสื่อสารที่ชัดเจนและการรักษาความน่าเชื่อถือของสถาบันจะเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความคาดหวังเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในท้ายที่สุดแล้ว การคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดในครั้งนี้ ถือเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
