เฟดคงอัตราดอกเบี้ย แต่มีเสียงแตกในคณะกรรมการ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 3.50-3.75% ในการประชุมล่าสุด แม้จะมีสมาชิก FOMC บางรายไม่เห็นด้วยกับแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายที่สื่อสารออกมา
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน ( FOMC ) ของธนาคารกลางสหรัฐ ( เฟด ) ได้ทำการตัดสินใจในการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน โดยมีมติ 8 ต่อ 4 เสียงให้คง อัตราดอกเบี้ย ระยะสั้นไว้ที่ระดับ 3.50-3.75% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดอย่างกว้างขวาง การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการตรึง อัตราดอกเบี้ย เป็นครั้งที่สามติดต่อกัน หลังจากที่ เฟด ได้ดำเนินการลด อัตราดอกเบี้ย ลงอย่างต่อเนื่องถึงสามครั้งในปี 2568 ในเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากมีสมาชิก FOMC ถึง 4 รายที่ไม่เห็นด้วยกับมติส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เห็นด้วยในระดับนี้เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2535 ในการประชุมครั้งนี้ นายสตีเฟน มิแรน เป็นผู้ที่ลงมติให้ เฟด ลด อัตราดอกเบี้ย ลง 0.
25% ในขณะที่อีกสามราย ได้แก่ นางเบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ นายนีล แคชแครี ประธานเฟดสาขามินนีแอโพลิส และนางลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส แม้จะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในปัจจุบัน แต่กลับไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาบางส่วนในแถลงการณ์ของเฟดที่สื่อถึงแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายในอนาคต ประเด็นหลักที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งคือข้อความที่ระบุว่า 'ในการพิจารณาขนาดและช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมต่อกรอบเป้าหมายของอัตราดอกเบี้ยเฟด คณะกรรมการจะประเมินข้อมูลที่เข้ามา, แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง และดุลความเสี่ยงอย่างรอบคอบ' สมาชิก FOMC กลุ่มนี้มองว่าการใช้คำว่า 'เพิ่มเติม' ในบริบทนี้สื่อถึงความตั้งใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก ซึ่งขัดแย้งกับความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในการประชุมครั้งนี้ นางแฮมแมค นายแคชแครี และนางโลแกน รวมถึงเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่นๆ ได้แสดงความเห็นว่าการที่ราคาสินค้าและบริการยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายที่เฟดเคยแสดงออกในช่วงปลายปี 2568 การตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความระมัดระวังของเฟดในการรักษาสมดุลระหว่างการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการควบคุมภาวะเงินเฟ้อ โดยเฟดจะยังคงจับตาดูข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางในอนาคตและปรับนโยบายให้เหมาะสมต่อไป การที่เฟดเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และความต้องการที่จะรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ การถกเถียงภายใน FOMC เกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารนโยบายยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ชัดเจนและสอดคล้องกันจากธนาคารกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและความผันผวนในตลาดการเงิ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เฟดลดดอกเบี้ย 0.25% ครั้งที่ 3 ติดต่อกัน พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2568คณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) มีมติลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 3.50-3.75% เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันในปีนี้ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ (GDP) ในปี 2568 ขึ้นสู่ระดับ 1.7%
ราคา"ทองคำ" บวก 650 บาท ลุ้น "รูปพรรณ" ขายออกทะลุ 70,000 บาทราคา "ทองคำ" เช้านี้ +650 บาท "ฮั่วเซ่งเฮง" เผย ราคาทองโลกปรับตัวลง หลังสหรัฐฯ เผยดัชนีเงินเฟ้อทั่วไป / ฟื้นฐานใกล้เคียงที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ขณะที่ตลาดคาด 95% เฟดอาจคงดอกเบี้ย 3.50-3.75% รูปพรรณ ขายออกทะลุ 70,000บาท "ทองแท่ง" ขายออก 68,850 วันนี้ ( 14 ม.ค.
เฟดคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมกราคม 2026 มองเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ย 3.50-3.75% ในการประชุมเดือนมกราคม 2026 โดยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อเนื่อง ตลาดแรงงานมีเสถียรภาพ และอัตราเงินเฟ้อยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม
เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด จับตาความไม่แน่นอนจากตะวันออกกลางธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50-3.75% ตามคาดการณ์ พร้อมส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปี 2569 และ 2570 โดยให้ความสำคัญกับความไม่แน่นอนจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด, ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2569ในการประชุมเดือนมีนาคม 2569 FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 3.50-3.75% ตามคาดการณ์ พร้อมส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2569 และ 1 ครั้งในปี 2570
CKP ออกหุ้นกู้สีเขียวอายุ 4-10 ปี เคาะดอกเบี้ย 2.89-3.75% เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ 27-29 เม.ย.
