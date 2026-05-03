เพื่อไทยชะลอส่ง สก. ค่ายแดงเริ่มโหนแบรนด์ชัชชาติ – บ้านใหญ่ลุยสร้างแบรนด์ตัวเอง

พรรคเพื่อไทยยังไม่ตัดสินใจส่งผู้สมัคร สก. ทำให้ สก.หลายคนเริ่มมองหาแนวทางใหม่ในการรักษาฐานเสียง บางคนแสดงท่าทีสนับสนุนชัชชาติ ขณะที่บ้านใหญ่เริ่มสร้างแบรนด์ตัวเองเพื่อสู้ศึกเลือกตั้ง
การเคลื่อนไหวทาง การเมือง ในกรุงเทพมหานครเริ่มคึกคักเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาใกล้ การเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ( สก.
) สมัยหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับตาความเคลื่อนไหวของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในสภาชุดปัจจุบัน ด้วยจำนวน 25 คน หลังจากมีการย้ายตัวจากพรรคการเมืองอื่นเข้ามาเสริมทัพในช่วงหลังการเลือกตั้งปี 2565 ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งหน้า ทำให้ สก.
หลายคนเริ่มมองหาแนวทางใหม่ในการรักษาฐานเสียงของตนเอง และบางคนก็เริ่มแสดงท่าทีสนับสนุน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างเปิดเผย ทีมผู้ว่าฯ มหาชนได้ออกโรงเบรกการสนับสนุน สก. คนใดคนหนึ่งในขณะนี้ โดยระบุว่ายังไม่มีการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว และต้องการให้ สก.
แต่ละคนพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของ สก. อิสระบางกลุ่มที่เคยพยายามจัดตั้งกลุ่ม Bangkok First ในปี 2568 ภายใต้การนำของ “เฮียต่าย” ก็เริ่มกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง กลุ่ม Bangkok First มีแนวคิดคล้ายกับกลุ่มรักษ์กรุงเทพ และมีเป้าหมายที่จะส่งผู้สมัคร สก.
ครบทั้ง 50 เขต เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกัน สก. จากพรรคเพื่อไทยหลายคนก็เริ่มวางแผนการหาเสียงของตนเอง โดยบางคนก็เลือกที่จะใช้แบรนด์ของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียง ในขณะที่บางคนก็เลือกที่จะสร้างแบรนด์ของตนเองเพื่อดึงดูดฐานเสียง หนึ่งใน สก.
ที่เริ่มสร้างแบรนด์ของตนเองอย่างชัดเจนคือ นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร หรือ “เฮียล้าน” สก. เขตจอมทอง ซึ่งเป็น สก.
มาถึง 6 สมัย และเคยสังกัดพรรคเพื่อไทยในสมัยที่ผ่านมา เฮียล้านได้เดินหน้าใช้แบรนด์ “เฮียล้าน คนเหล็กจอมทอง” ในการหาเสียง โดยเน้นย้ำถึงประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชน นอกจากนี้ เฮียล้านยังได้นำบุตรชายของตนเอง คือ นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร หรือ “ลิ้ม” ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. กทม.
แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีบ้านใหญ่ “ม่วงศิริ” ซึ่งเคยเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เขตบางบอนและเขตบางขุนเทียน และบ้านใหญ่ “นวรัตน์ อยู่บำรุง” สก. เขตหนองแขม ซึ่งเป็นแชมป์ สก.
ถึง 7 สมัย ที่เริ่มวางแผนการหาเสียงของตนเอง โดยเน้นการสร้างแบรนด์และการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ นายเฉลิม อยู่บำรุง และ นายวัน อยู่บำรุง เตรียมลาออกจากพรรคเพื่อไทยในช่วงต้นปี 2569 แต่นาย นวรัตน์ อยู่บำรุง ยังคงเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัคร สส.
ของพรรคเพื่อไทยในเขตบางแคและเขตหนองแขม โดยปัจจุบัน นาย นวรัตน์ อยู่บำรุง ได้หันมาใช้แบรนด์กลุ่มพัฒนาหนองแขมในการหาเสียง โดยชูแคมเปญคนทำงานและเน้นการลงพื้นที่ทำงานจริงเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาช
