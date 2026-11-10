เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ครั้งที่ 16 เปิดเวทีวิชาการระยอง ดึงติวเตอร์ดังประเทศสอนฟรี 46,000 คน
สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ "เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ครั้งที่ 16" ปี 2569 เปิดโอกาสให้นักเรียนจังหวัดระยองและทั่วประเทศเรียนพิเศษฟรีกับติวเตอร์ชื่อดัง 10 สาขาวิชา ผ่านรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ มีผู้เข้าร่วมสะสมกว่า 46,000 คน
สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ อุตสาหกรรม และการศึกษา เปิดตัวโครงการ " เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ครั้งที่ 16" ประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ ณ จังหวัดระยอง ด้วยแนวคิด "Fly High to Your Destiny! ติวจอย คะแนนจึง ตัวตึงทุกสนาม" เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พิเศษฟรีจากติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ จำนวนกว่า 46,000 คน จากทั่วประเทศ
พิธีเปิดและเครือข่ายความร่วมมือ
เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการที่แพชชั่น ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชัน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนางณัฐชนร นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี และมี นายสุนทร ประสิทธิ์ชนะ กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงAlso readสารวัตรกำนัน ยกพวกประเคนหมัด-เท้า รุมยับลูกสารวัตรกำนันอีกแห่งสลบคาเท้า
10 ติวเตอร์ชั้นนำถ่ายทอดองค์ความรู้
การดำเนินงานในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผ่านโครงการ UTCC TUTOR รวมถึงสถาบันกวดวิชาชั้นนำต่างๆ ที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการ เรียน และแนวทางการเตรียมตัวสอบในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ SmartMathPro, GATENGCOOLCOOL, Chemistry เคมีพี่กัปตัน, TCASCoach และ PhysicsFarm ที่เน้นการเรียนทั้งรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและวางแผนอาชีพ
ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจาก Guest Speaker เพื่อช่วยให้นักเรียนค้นพบความถนัดของตนเอง รู้จักวางแผนการศึกษาต่อ และมองเห็นเป้าหมายในการก้าวสู่เส้นทางการอาชีพที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
การสนับสนุนจากสถานศึกษาในระยอง
โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาในจังหวัดระยองจำนวน 27 แห่ง ตลอดจนเครือข่ายด้านการศึกษาและภาคเอกชนที่ร่วมกันสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ มอบโอกาส และส่งเสริมศักยภาพให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจังหวัดระยองและทั่วประเทศเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง
ที่มาของสมาคมเพื่อนชุมชนมาบตาพุด
สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 จากความร่วมมือของ 5 กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และกลุ่มจีพีเอสซี โดยมีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับสังคม
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