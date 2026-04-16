เพื่อนศิลปิน KITA ทุ่ม 1.25 แสน ช่วย แอน อังคณา สู้โรคร้าย น้ำท่วมปอด

โก้ ธีรศักดิ์ และเพื่อนศิลปิน KITA นำโดย ฮันนี่ ภัสสร, เอ้ ชุติมา, มาร์ และ กิ๊ฟท์ วง T-Skirt ระดมเงิน 125,000 บาท มอบให้ แอน อังคณา ทิมดี นักร้องรุ่นใหญ่ที่กำลังป่วยหนักจากโรคไต มะเร็งทางเดินอาหาร และล่าสุดมีอาการน้ำท่วมปอด ต้องย้ายโรงพยาบาลด่วน เผยสภาพจิตใจยังดี พร้อมกลับมาร่วมคอนเสิร์ตหากหายดี
เพื่อนศิลปิน KITA นำโดย โก้ ธีรศักดิ์ , ฮันนี่ ภัสสร, เอ้ ชุติมา, มาร์ และ กิ๊ฟท์ วง T-Skirt ได้รวมพลังกันจัดคอนเสิร์ต " The Lady Concert " และสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ถึง 125,000 บาท เพื่อมอบให้กับ แอน อังคณา ทิมดี นักร้องรุ่นใหญ่ที่กำลังป่วยหนักจากหลายโรครุมเร้า โดยเงินจำนวนนี้จะนำไปใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆ ในการดูแลสุขภาพของเธอ โก้ ธีรศักดิ์ ได้เปิดเผยถึงอาการป่วยล่าสุดของ แอน อังคณา ว่า เธอเพิ่งออกจากห้องไอซียู และมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมาก
แม้จะเพิ่งออกจากห้องผู้ป่วยวิกฤต แต่เธอก็ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาร่วมงานคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆ อีกครั้งหากสุขภาพเอื้ออำนวย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อาการป่วยของ แอน อังคณา ก็ยังคงน่าเป็นห่วง โดยเธอมีอาการน้ำท่วมปอด ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้ต้องมีการย้ายโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาอาการดังกล่าว ก่อนหน้านี้ แอน อังคณา ป่วยเป็นโรคไตมานานกว่า 20 ปี และต้องเข้ารับการฟอกไตอย่างสม่ำเสมอ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ สุขภาพร่างกายของเธอซูบผอมลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมีน้ำหนักตัวเพียงประมาณ 40 กิโลกรัม นอกจากโรคไตแล้ว ยังมีการตรวจพบก้อนเนื้อร้ายหรือมะเร็งบริเวณทางเดินอาหาร ซึ่งแพทย์ได้วางแผนการรักษาด้วยการคีโมประมาณ 20 ครั้ง แต่เธอเพิ่งได้รับคีโมไปเพียง 2 ครั้งเท่านั้น ด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแอ ทำให้เพื่อนๆ พยายามนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือหลังจากเสร็จสิ้นการจัดคอนเสิร์ต โดยกำหนดการเข้าเยี่ยมคือวันที่ 15 เมษายน อย่างไรก็ตาม ก่อนวันนัดหมาย แอน อังคณา กลับมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้ทุกคนมีความกังวลและเฝ้ารอข่าวคราวของเธออย่างใกล้ชิด แม้ว่า แอน อังคณา จะมีอายุมากกว่า 60 ปี และต้องเผชิญกับโรคร้ายหลายชนิดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและรายได้ แต่เธอยังคงได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามจากเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงที่ยังคงนึกถึงและให้ความช่วยเหลือ การช่วยเหลือในยามที่เพื่อนเจ็บป่วยนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะทุกวินาทีของชีวิตเพื่อนมีความหมาย การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลถือเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าเธอจะใช้สิทธิการรักษาของรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีค่ายาบางส่วนที่นอกเหนือการครอบคลุม ซึ่งเงินช่วยเหลือจากเพื่อนๆ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนนี้ได้อย่างมาก โก้ ธีรศักดิ์ กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของกำลังใจที่เพื่อนมอบให้ว่า นอกจากจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว กำลังใจจากเพื่อนๆ ยังเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ แอน อังคณา มีเรี่ยวแรงในการต่อสู้กับโรคร้าย การที่เธอสามารถยืนหยัดได้ในสภาพร่างกายที่อ่อนแอเช่นนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ เพื่อนๆ ต่างพร้อมที่จะดูแลและผลัดเปลี่ยนกันมาให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เธอผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ และหากสุขภาพของเธอดีขึ้น ก็พร้อมที่จะกลับมาร่วมสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ แอน อังคณา เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 แต่ด้วยอาการน้ำท่วมปอดที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ทำให้เธอจำเป็นต้องย้ายไปยังโรงพยาบาลอื่นโดยด่วน เพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความเปราะบางของสุขภาพ แม้แต่ในบุคคลที่เคยแข็งแรงและมีชื่อเสียงในวงการบันเทิง การสนับสนุนและความห่วงใยจากเพื่อนร่วมวงการและสาธารณชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได
United States Latest News, United States Headlines
