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เพิ่มรอบ 2 "NUVORIGINAL CONCERT" คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 7 ปี

ข่าวบันเทิง News

เพิ่มรอบ 2 "NUVORIGINAL CONCERT" คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 7 ปี
NUVORIGINAL CONCERTCI Showbizคอนเสิร์ตใหญ่
📆6/12/2026 7:15 PM
📰daradaily
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📊News: 24% · Publisher: 63%

CI Showbiz ประกาศเพิ่มรอบ 2 คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 7 ปี "NUVORIGINAL CONCERT" หลังจากประกาศขายบัตรไปในรอบวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2026 ทำปรากฎการณ์บัตร Sold Out อย่างรวดเร็ว

CI Showbiz ประกาศเพิ่มรอบ 2 คอนเสิร์ตใหญ่ ในรอบ 7 ปี " NUVORIGINAL CONCERT " หลังจากประกาศขายบัตรไปในรอบวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2026 ทำปรากฎการณ์บัตร Sold Out อย่างรวดเร็ว ล่าสุด CI Showbiz ผู้จัดคอนเสิร์ตชั้นนำ ประกาศข่าวใหญ่อีกครั้งตามกระแสคำเรียกร้องจากแฟนเพลง เพิ่มรอบ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 ณ Paragon Hall, Siam Paragon ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 7 ปี กับ วงดนตรี ที่หยุดทุกกระแส สร้างปรากฎการณ์ และเป็น ไอคอนนิก แห่งยุค 80 ที่ยังคงอยู่ในใจทุกคนเสมอ ใน "CIMBweBOND Presents NUVORIGINAL CONCERT " เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่ 10.00 น.

เป็นต้นไป ราคาบัตร: 6,000 / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 2,500 และ 1,900 บาท ทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ทุกสาข

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NUVORIGINAL CONCERT CI Showbiz คอนเสิร์ตใหญ่ วงดนตรี ไอคอนนิก

 

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