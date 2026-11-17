เพลิงไหม้ร้านซ่อมรถภูเก็ต ลุกลามสร้างความเสียหาย 2 บาดเจ็บ
เหตุการณ์ไฟไหม้ร้านซ่อมรถยนต์ใกล้ตลาดสดท่าเรือ ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อกลางคืนวันที่ 17 พ.ย. 2569 ทำให้ทรัพย์สินเสียหายและเจ้าของร้านบาดเจ็บ 2 ราย ส่งโรงพยาบาลรักษา
เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่บริเวณย่านชุมชนตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 โดยศูนย์กลางของเหตุการณ์อยู่ที่ร้านซ่อมรถยนต์ใกล้ ตลาดสดท่าเรือ หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้ทรัพย์สินจำนวนมากถูกเปลวเพลิงคร่าหายและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
รายละเอียดเหตุเพลิงไหม้ร้านซ่อมรถถลาง
เมื่อเวลาประมาณ 22.30 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ร้อยตำรวจตรีพลวัต มือคม รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรถลาง ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากศูนย์วิทยุถลางว่าเกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณร้านซ่อมรถยนต์ใกล้ตลาดสดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จึงได้รีบนำกำลังตำรวจชุดสายตรวจเดินทางไปยังที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันทีAlso readวู้ดดี้ เปิดใจช็อกบุ๋ม ปนัดดา เสียใจสุดใจที่ไว้ใจเกินกว่ากลายเป็นบทเรียนราคาแพง
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเดินทางถึงพื้นที่เกิดเหตุ ได้พบเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในร้านป๊อปจูนเนอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจร้านซ่อมรถยนต์ โดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานขอความช่วยเหลือจากทีมรถดับเพลิงให้เข้ามาระงับเหตุในทันที แต่เนื่องจากความรุนแรงของอัคคีภัย เชื้อเพลิงจึงได้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงอย่างรวดเร็ว
เปลวเพลิงได้ไหม้ลุกลามไปยังร้านจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นมือหนึ่ง และร้านคาร์แคร์ Car Wash Automatic ที่ตั้งอยู่ติดกัน ทำให้พื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างและสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก ซึ่งเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงอันตรายของเพลิงไหม้ในพื้นที่ชุมชนที่มีการตั้งอาคารอยู่ชิดติดกันโดยไม่มีแนวกันไฟที่เพียงพอ
ผู้บาดเจ็บและมาตรการรักษาความปลอดภัย
จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พบผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน 2 ราย โดยรายแรกคือนายไพนรินทร์ ขนุนอ่อน ชาวจังหวัดภูเก็ต เจ้าของร้านป๊อปจูนเนอร์ และรายที่สองคือ นางสาวดวงกมล สุระสาน ชาวจังหวัดพังงา ภรรยาของเจ้าของร้าน ทั้งสองรายได้รับบาดเจ็บจากอาการไฟลวกอย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุได้รีบนำผู้บาดเจ็บทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยด่วนที่สุด ก่อนที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรถลางจะร่วมกันตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรักษาหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป โดยมุ่งเน้นการหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้
การสอบสวนและหาสาเหตุเพลิงไหม้
สำหรับกระบวนการสืบสวนสอบสวน ร้อยตำรวจตรีพลวัต มือคม รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรถลาง ได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ตให้เข้าทำการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ณ สถานที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุของการลุกลามของเพลิงไหม้อย่างละเอียดและถูกต้องตามหลักวิชาการ
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบในการสรุปสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ร้านป๊อปจูนเนอร์ และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปผลเบื้องต้นได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการ
ผลกระทบและแนวทางการป้องกัน
เหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านซ่อมรถยนต์ใกล้ตลาดสดท่าเรือในครั้งนี้ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เป็นมูลค่าสูง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการซ่อมแซมรถยนต์และการค้าขายในบริเวณตลาดสดท่าเรือ หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ทางผู้รับผิดชอบในพื้นที่จะต้องพิจารณาถึงการป้องกันอัคคีภัยในอนาคต โดยอาจจะต้องมีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณใกล้เคียงให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำอีกซึ่งอาจสร้างความสูญเสียที่รุนแรงกว่านี้ให้กับชุมชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้
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