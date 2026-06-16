เพลิงไหม้อาคารเรียน 50 ปี โรงเรียนวัดบ้านโนน วอดทั้งหลัง เด็กอนุบาล 120 คนไร้ห้องเรียน

เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนไม้ชั้นเดียวอายุกว่า 50 ปี ที่โรงเรียนวัดบ้านโนน จ.ปราจีนบุรี เผาวอดทั้งหลัง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องเรียนอนุบาล 5 ห้อง และโรงครัว เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงได้ คาดสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนกว่า 120 คน ต้องเร่งหาห้องเรียนชั่วคราวและจัดหาอุปกรณ์การเรียนทดแทน
เมื่อเวลา 00.20 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569 พ. ต. ท.
สหวัสส์ ดาทอง สารวัตรสอบสวน สภ.
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนภายในโรงเรียนวัดบ้านโนน หมู่ 3 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จึงประสานรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน ที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อาคารเรียนไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง ซึ่งมีอายุกว่า 50 ปี และใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงห้องเรียนระดับอนุบาล 2-3 จำนวน 5 ห้อง ห้องน้ำ และโรงครัวสำหรับประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน โดยเปลวเพลิงโหมลุกอย่างรุนแรง เนื่องจากตัวอาคารสร้างจากไม้เก่าที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายพื้นที่พร้อมรถดับเพลิงรวม 6 คัน ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงนานเกือบ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ แต่ไฟได้เผาทำลายอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการศึกษา เอกสารสำคัญ และทรัพย์สินภายในเสียหายเกือบทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายอย่างละเอียด จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ ทราบว่าในช่วงเกิดเหตุไม่มีบุคคลอยู่ภายในอาคาร เบื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงอาจเกิดจากบริเวณห้องอนุบาลที่อยู่ติดกับห้องน้ำ ซึ่งเป็นจุดติดตั้งแผงควบคุมระบบไฟฟ้า โดยสันนิษฐานว่าอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากสายไฟและโครงสร้างอาคารมีสภาพเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะรอผลการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากอาคารที่ถูกเพลิงไหม้เป็นพื้นที่หลักของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องเรียนอนุบาล ส่งผลให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องขาดห้องเรียนในทันที ขณะเดียวกันโรงครัวที่ใช้ประกอบอาหารกลางวันก็ได้รับความเสียหาย ทำให้โรงเรียนต้องเร่งหาแนวทางรองรับทั้งการเรียนการสอนและการจัดอาหารให้กับนักเรียนในระยะเร่งด่วนต่อไป จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าโรงเรียนวัดบ้านโนนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา มีนักเรียนรวมประมาณ 120 คน โดยอาคารที่ถูกไฟไหม้เป็นอาคารไม้ทรงไทยโบราณ อายุมากกว่า 50 ปี เคยผ่านการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง แต่ยังคงมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา ระบบไฟฟ้าภายในอาคารมีการเดินสายไฟตามมาตรฐานเดิมที่ไม่ได้ปรับปรุงมานาน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย นอกจากนี้ อาคารดังกล่าวยังเป็นที่เก็บเอกสารสำคัญของโรงเรียน เช่น ทะเบียนนักเรียน หลักฐานการเงิน และแผนการสอน ซึ่งถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ส่งผลให้การดำเนินงานด้านธุรการของโรงเรียนต้องหยุดชะงักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้านนายอำเภอประจันตคาม พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ชั่วคราวสำหรับจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ศาลาวัดบ้านโนนเป็นห้องเรียนชั่วคราว รวมถึงการระดมทุนและรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้จำเป็น และหนังสือจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีแผนจะก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ทดแทน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษา เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความจำเป็นในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารเรียนเก่า โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและโครงสร้างที่เสื่อมสภาพ ซึ่งหากได้รับการดูแลและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาค
เพลิงไหม้โรงเรียน ไฟฟ้าลัดวงจร อาคารเรียนไม้ ศูนย์เด็กเล็กไฟไหม้ ปราจีนบุรี
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เสี่ยร้านเสื้อเมืองกาญจน์จัดวิวาห์ลูกแฝดชาย-หญิง ยกสินสอด 2 ล้านครอบครัวเจ้าของร้านเสื้อผ้าชื่อดังเมืองกาญจนบุรี จัดพิธีแต่งงานลูกแฝดชาย-หญิงวัย 4 ขวบ ตามคติความเชื่อโบราณ ยกสินสอดเงินสด 2 ล้านบาท ทองคำ 50 บาท พร้อมร่วมทำบุญใหญ่บริจาคชุดนักเรียน-ชุดกีฬากว่า 1,000 ชุดแก่ผู้ขาดแคลน
Read more »
ปักกิ่งสร้าง 'อ่างเก็บน้ำ' คุมน้ำท่วมแถบภูเขา ครั้งแรกในรอบเกือบ 50 ปีปักกิ่งสร้าง 'อ่างเก็บน้ำ' คุมน้ำท่วมแถบภูเขา ครั้งแรกในรอบเกือบ 50 ปี
Read more »
อร่อยมีระดับ! 'บ๊ะจ่างเจ้แขก' พลิกสูตรใส่ซีฟู้ด-เป๋าฮื้อ-เป็ดอบ19 มิถุนายน 2569 เป็นวันไหว้บ๊ะจ่างของชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศ ยังรักษาประเพณีไหว้บ๊ะจ่าง 120 ปี คนจีนรุ่นแรก ๆ ห่อบ๊ะจ่างแล้ว เอาไปนึ่งให้สุกออกจากเตา แล้วไหว้บรรพบุรุษทันที | เดลินิวส์
Read more »
Here We Go! เรอัล มาดริด คว้า มาร์ก กูกูเรย่า จากเชลซี ค่าตัวกว่า 50 ล้านยูโรฟาบริซิโอ โรมาโน่ ยืนยันดีล มาร์ก กูกูเรย่า ย้ายจากเชลซีสู่เรอัล มาดริด ด้วยค่าตัว 50 ล้านยูโร เป็นการเสริมทัพครั้งสำคัญของราชันชุดขาวยุคใหม่
Read more »
'พิพัฒน์' ปักธงปี 72 ไทย 'ฮับการบิน' ขนส่งสินค้า-ผู้โดยสาร เร่งพัฒนาไม่ให้ด้อยกว่า 'ชางงี'“พิพัฒน์” ตั้งเป้าปี 72 ดันไทยสู่ “ฮับการบิน” ทั้งขนส่งสินค้า-ผู้โดยสาร มั่นใจทำเลที่ตั้งดี ลุยพัฒนาศักยภาพไม่ให้ด้อยกว่าสนามบิน “ชางงี” เร่งเพิ่มขีดความสามารถ “สุวรรณภูมิ” รองรับผู้โดยสาร 120 ล้านคนต่อปี ขณะที่ขนส่งสินค้าโตพุ่ง 7 เดือนทะลุ 1.7 ล้านตันเท่าปี 69 คาดทั้งปีได้ 2.
Read more »
'น้ำผึ้ง ณัฐริกา' หุ่นสับหน้าเด็กมากในวัยเกือบ 50 หลังลดน้ำหนัก 20 โล!อึ้งหนักมาก 'น้ำผึ้ง ณัฐริกา' หุ่นสับหน้าเด็กมากในวัยเกือบ 50 หลังลดน้ำหนัก 20 โล งานนี้คนแห่ตกตะลึงและบอกว่าสวยออร่ามากๆ
Read more »