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เพลิงไหม้อาคารเรียน 50 ปี โรงเรียนวัดบ้านโนน วอดทั้งหลัง เด็กอนุบาล 120 คนไร้ห้องเรียน

ข่าวในประเทศ News

เพลิงไหม้อาคารเรียน 50 ปี โรงเรียนวัดบ้านโนน วอดทั้งหลัง เด็กอนุบาล 120 คนไร้ห้องเรียน
เพลิงไหม้โรงเรียนไฟฟ้าลัดวงจรอาคารเรียนไม้
📆6/16/2026 1:15 AM
📰DailynewsTwit
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เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนไม้ชั้นเดียวอายุกว่า 50 ปี ที่โรงเรียนวัดบ้านโนน จ.ปราจีนบุรี เผาวอดทั้งหลัง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องเรียนอนุบาล 5 ห้อง และโรงครัว เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงได้ คาดสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนกว่า 120 คน ต้องเร่งหาห้องเรียนชั่วคราวและจัดหาอุปกรณ์การเรียนทดแทน

เมื่อเวลา 00.20 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2569 พ. ต. ท.

สหวัสส์ ดาทอง สารวัตรสอบสวน สภ.

ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนภายในโรงเรียนวัดบ้านโนน หมู่ 3 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จึงประสานรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน ที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อาคารเรียนไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง ซึ่งมีอายุกว่า 50 ปี และใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงห้องเรียนระดับอนุบาล 2-3 จำนวน 5 ห้อง ห้องน้ำ และโรงครัวสำหรับประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน โดยเปลวเพลิงโหมลุกอย่างรุนแรง เนื่องจากตัวอาคารสร้างจากไม้เก่าที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายพื้นที่พร้อมรถดับเพลิงรวม 6 คัน ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงนานเกือบ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ แต่ไฟได้เผาทำลายอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการศึกษา เอกสารสำคัญ และทรัพย์สินภายในเสียหายเกือบทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายอย่างละเอียด จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ ทราบว่าในช่วงเกิดเหตุไม่มีบุคคลอยู่ภายในอาคาร เบื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงอาจเกิดจากบริเวณห้องอนุบาลที่อยู่ติดกับห้องน้ำ ซึ่งเป็นจุดติดตั้งแผงควบคุมระบบไฟฟ้า โดยสันนิษฐานว่าอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากสายไฟและโครงสร้างอาคารมีสภาพเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะรอผลการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากอาคารที่ถูกเพลิงไหม้เป็นพื้นที่หลักของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องเรียนอนุบาล ส่งผลให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องขาดห้องเรียนในทันที ขณะเดียวกันโรงครัวที่ใช้ประกอบอาหารกลางวันก็ได้รับความเสียหาย ทำให้โรงเรียนต้องเร่งหาแนวทางรองรับทั้งการเรียนการสอนและการจัดอาหารให้กับนักเรียนในระยะเร่งด่วนต่อไป จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าโรงเรียนวัดบ้านโนนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา มีนักเรียนรวมประมาณ 120 คน โดยอาคารที่ถูกไฟไหม้เป็นอาคารไม้ทรงไทยโบราณ อายุมากกว่า 50 ปี เคยผ่านการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง แต่ยังคงมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา ระบบไฟฟ้าภายในอาคารมีการเดินสายไฟตามมาตรฐานเดิมที่ไม่ได้ปรับปรุงมานาน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย นอกจากนี้ อาคารดังกล่าวยังเป็นที่เก็บเอกสารสำคัญของโรงเรียน เช่น ทะเบียนนักเรียน หลักฐานการเงิน และแผนการสอน ซึ่งถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ส่งผลให้การดำเนินงานด้านธุรการของโรงเรียนต้องหยุดชะงักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้านนายอำเภอประจันตคาม พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ชั่วคราวสำหรับจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ศาลาวัดบ้านโนนเป็นห้องเรียนชั่วคราว รวมถึงการระดมทุนและรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้จำเป็น และหนังสือจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีแผนจะก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ทดแทน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษา เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความจำเป็นในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารเรียนเก่า โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและโครงสร้างที่เสื่อมสภาพ ซึ่งหากได้รับการดูแลและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาค

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DailynewsTwit /  🏆 63. in TH

เพลิงไหม้โรงเรียน ไฟฟ้าลัดวงจร อาคารเรียนไม้ ศูนย์เด็กเล็กไฟไหม้ ปราจีนบุรี

 

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