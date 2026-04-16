เพลิงไหม้บ่อขยะชั่วคราวสระบุรี ควันพิษกระทบชาวบ้าน กรมการแพทย์เตือนภัยไฮโดรเจนไซยาไนด์

ตัวแทนบริษัทฝังกลบกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี ยืนยันจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นพื้นที่ปิดคลุมหลุมฝังกลบชั่วคราว ไม่ใช่หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมหลัก ขณะที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นไม่พบเกินมาตรฐาน แต่ยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด โดยเฉพาะผลกระทบจากก๊าซพิษไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเผาไหม้สารอินทรีย์ ซึ่งกรมการแพทย์เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด
เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณจุดปิดคลุมหลุมฝังกลบชั่วคราวภายในบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ. สระบุรี เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน หลังเกิดเหตุการณ์ปะทุซ้ำในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศและลมแรง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นพื้นที่สำหรับปิดคลุมหลุมฝังกลบชั่วคราว แยกออกจากหลุมฝังกลบ กากอุตสาหกรรม หลัก โดยสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณปั๊มพ่นสารดับกลิ่น ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีลมแรง ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน รวมถึงอพยพพนักงานและชาวบ้านที่อยู่ในรัศมีเสี่ยงภัยออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่วัดหนองสองห้อง พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ ทางเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษได้เข้าทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่บริษัทฯ ผลการตรวจวัดเบื้องต้นไม่พบค่ามลพิษเกินกว่ามาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยเฉพาะประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ระบุว่า ในวันเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้มีกลุ่มควันขนาดใหญ่พร้อมกลิ่นเหม็นรุนแรงลอยปกคลุมพื้นที่ ทำให้หลายคนมีอาการระคายเคืองที่จมูกและแสบตา แต่ล่าสุดอาการดังกล่าวได้ลดลงแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยืนยันว่าได้สำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ออกมาให้คำแนะนำและเตือนประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ลักษณะนี้ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดการเผาไหม้ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสีย ซึ่งอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิด โดยเฉพาะก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen Cyanide) ที่อาจเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุประเภทพลาสติก โฟม และสารเคมีต่างๆ ซึ่งหากประชาชนสูดดมเข้าไปอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบหายใจและระบบประสาท โดยอาการที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก และในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่อาการชัก หมดสติ หรือหัวใจหยุดเต้นได้
ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควัน หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ท้ายลม และปฏิบัติตามคำประกาศหรือคำสั่งของทางราชการอย่างเคร่งครัด หากมีคำสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่ ควรปฏิบัติตามทันที และไม่ควรกลับเข้าสู่พื้นที่จนกว่าจะได้รับประกาศให้กลับเข้าพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปไม่สามารถป้องกันก๊าซพิษดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภา
