เพลิงไหม้โรงกลั่นบางจากพระโขนง ห่วงกระทบดีเซล-กำไร
เหตุเพลิงไหม้ HCU โรงกลั่นบางจากพระโขนง ควบคุมไฟใน 30 นาที เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 9 ราย บริษัทหยุดผลิตชั่วคราว ประเมินกระทบกำไรวันละ 50 ล้าน พร้อมตรวจสอบความเสียหายและประกัน
เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หน่วยแตกโมเลกุลหรือ Hydrocracking Unit ภายในโรงกลั่นน้ำมันของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ย่านพระโขนง ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ให้สงบลงได้ภายใน 30 นาที ทางบริษัทได้สั่งหยุดเดินเครื่องหน่วยผลิตทั้งหมดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย โดยเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อการผลิตน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโรงกลั่นดังกล่าว และมีการประเมินผลกระทบทางการเงินเบื้องต้นว่าจะส่งผลต่อกำไรของบริษัทในลักษณะลบในระยะสั้น
รายละเอียดเหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน
เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นกับหน่วย Hydrocracking ซึ่งมีกำลังการผลิต 27.5 KBD หรือประมาณ 27,500 บาร์เรลต่อวัน หน่วยดังกล่าวมีหน้าที่แปลงน้ำมันเตามูลค่าต่ำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันดีเซลและน้ำมันเครื่องบิน ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ระบุว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ภายใน 30 นาที และไม่ใช่พื้นที่คลังน้ำมันตามข้อมูลเบื้องต้นที่มีการเผยแพร่ ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวน 9 ราย โดยสามารถกลับบ้านได้แล้ว 2 ราย ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหายของอุปกรณ์อย่างละเอียดAlso readสินค้าออนไลน์ จ่อโดนภาษีนำเข้าเต็มอัตรา 30% เริ่มต้นปี 2570
ในเวลา 15:15 น. ไฟสามารถดับลงได้และกินเวลาประมาณ 30 นาที ต่อมาในเวลา 17.30 น. กรมควบคุมมลพิษได้เข้าทำการวัดคุณภาพอากาศในรัศมี 3 ถึง 4 กิโลเมตร จากโรงกลั่นและยืนยันว่าคุณภาพอากาศยังอยู่ภายในมาตรฐานปกติ ในขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงกลั่นพระโขนงซึ่งมีกำลังการผลิต 120 KBD และทางบริษัทได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ทันทีโดยสั่งปิดทุกหน่วยผลิตชั่วคราว ซึ่ง BCP จะดูแลและชดเชยผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่เหมาะสมต่อไป
มุมมองนักวิเคราะห์และผลกระทบทางการเงิน
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ระบุว่าหากอ้างอิงข้อมูล Presentation ล่าสุดของ BCP ในงวด 9 เดือนปี 2569 โรงกลั่นพระโขนงมีสัดส่วนการผลิตน้ำมันดีเซลสูงถึง 47% และหากกำลังการผลิตดีเซลหายไป 20,000 บาร์เรลต่อวัน จะเทียบเท่ากับ 5% ของความต้องการใช้ดีเซลในประเทศ ส่วนผลกระทบต่อ EBITDA จะอยู่ที่ราว 16 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งคำนวณจากส่วนต่างมูลค่าผลิตภัณฑ์สุทธิที่สูญเสียไป 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และไม่ได้รวมเงินชดเชยประกันภัยเนื่องจากหากเสียหายน้อยกว่า 90 วัน จะไม่ได้รับเงินชดเชยจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ในส่วนของการปิดโรงกลั่นทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ อาจส่งผลกระทบเพิ่มเติมอีกวันละ 50 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ ระบุว่าทุกๆ 1 วันที่โรงกลั่นบางจาก พระโขนง หยุดดำเนินการ จะกระทบต่อกำไรขั้นต้นประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งอิงจากสมมติฐานอัตราการใช้กำลังการกลั่น 100% และค่าการกลั่นพื้นฐานที่ 10.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งฝ่ายวิเคราะห์มีมุมมองเป็นลบต่อข่าวนี้จากความเป็นไปได้ที่อาจต้องหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราว
ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ ระบุว่าหากโรงกลั่นขนาด 120 KBD ต้องหยุดดำเนินงานทั้งหมดเป็นเวลา 1 เดือน จะกระทบกับกำไรในกรณีเลวร้ายที่สุดประมาณ 970 ล้านบาท โดยสมมติฐาน market GRM ที่ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม บริษัททั้งสองระบุว่าความครอบคลุมของประกัน might ช่วยชดเชยผลกระทบทางการเงินได้บางส่วน เนื่องจาก BCP ทำประกันภัยครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจ วงเงินรวมประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีค่าเสียหายส่วนแรก 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการเรียกค่าสินไหมในส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สิน และระยะเวลา waiting period นาน 90 วันสำหรับการเรียกค่าสินไหมในส่วนธุรกิจหยุดชะงัก
ผลกระทบต่อตลาดและแนวโน้มธุรกิจ
แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประกอบการระยะสั้นของ BCP แต่ในภาพรวมธุรกิจระยะสั้น นักวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ มองว่าบริษัทยังคงจะได้ประโยชน์จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันและราคาน้ำมันดิบที่แข็งแกร่งต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาส 4 ปี 2569 จากแรงหนุนของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล สหรัฐอเมริกา และอิหร่านที่ยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม คาดว่า Operating GRM จะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากต้นทุนน้ำมันดิบที่สูงขึ้นและการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่น
สำหรับขั้นตอนถัดไป นักวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน ระบุว่ากำลังรอความชัดเจนเรื่องระยะเวลาซ่อมแซมและเงื่อนไขประกันก่อนที่จะพิจารณาปรับประมาณการกำไร โดยประเมินเบื้องต้นว่าผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์นี้คาดว่าจะไม่มีนัยสำคัญต่อผลประกอบการรวมของปี เนื่องจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ ซึ่งครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจ
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