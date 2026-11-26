เพลิงไหม้ตลาดปัฐวิกรณ์ ซอยนวมินทร์ 72 เต็มพื้นที่ เต็นท์เสื้อผ้ามือสองวอด
เหตุเพลิงลุกไหม้ตลาดปัฐวิกรณ์ กรุงเทพฯ เต็มพื้นที่เมื่อเช้าวันนี้ เพลิงลุกลามไปยังเต็นท์เสื้อผ้ามือสองอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับเพลิงเสร็จสิ้นแล้ว ตรวจสอบความเสียหายและสาเหตุต่อไป
เหตุ เพลิงไหม้ ครั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เวลา 05.03 น. บริเวณภายใน ตลาดปัฐวิกรณ์ ซอย นวมินทร์ 72 บนถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการในพื้นที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน เป็นหน่วยแรกที่ได้รับแจ้งเหตุและรีบเดินทางมายังจุดเกิดเหตุทันที เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง พบว่าเปลวเพลิงกำลังลุกโชนอย่างรุนแรงและกระจายตัวรวดเร็ว ทำให้ต้องดำเนินการฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิงอย่างเร่งด่วนเพื่อควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของตลาดAlso readฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ฉลอง 20 ปีแห่งการขับเคลื่อนกอล์ฟหญิงไทยสู่เวทีโลก พร้อมต้อนรับ 72 ผู้เล่นชั้นนำ 18–21 ก.พ. 2570 ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา
จุดเกิดเหตุและขอบเขตความเสียหายเบื้องต้น
จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่าการลุกไหม้เริ่มต้นบริเวณเต็นท์จำหน่ายเสื้อผ้ามือสองโดยเพลิงได้ลุกลามคลุมเต็มพื้นที่เต็นท์ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สินค้าและโครงสร้างเต็นท์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ขณะที่มีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์และดูร้านค้าของตนเองที่ถูกไฟไหม้
เพื่อสนับสนุนการทำงานในการดับเพลิงของหน่วยปฐมภูมิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระดมกำลังจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่ใกล้เคียงหลายแห่ง ได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน ให้เข้ามาร่วมปฏิบัติการดับเพลิง
การประสานงานและมาตรการรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยดับเพลิงจากหลายสถานีเพื่อปิดล้อมและฉีดน้ำสกัดเพลิง ซึ่งช่วยให้สถานการณ์สามารถควบคุมได้และเพลิงเริ่มสงบลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเพลิงไหม้
จนถึงปัจจุบันยังคงไม่มีรายงานยืนยันเกี่ยวกับมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่แน่ชัด รวมถึงยังไม่มีข้อมูลเรื่องการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณุดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปยอดความเสียหายต่อไป
ข้อควรระวังและคำแนะนำสำหรับประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางบริเวณตลาดปัฐวิกรณ์ ซอยนวมินทร์ 72 จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
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