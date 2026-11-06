เพลิงไหม้ห้องพนักงานสอบสวน สภ.บางละมุง ชลบุรี ควบคุมได้ภายในราว 20 นาที
เพลิงไหม้ห้องทำงานพนักงานสอบสวนชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรบางละมุง เอกสารสำนวนคดีเสียหายจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิง 3 คันควบคุมเพลิงได้ สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจร
เหตุ เพลิงไหม้ ห้องทำงานพนักงานสอบสวนของ สถานีตำรวจภูธรบางละมุง หรือ สภ.บางละมุง เกิดขึ้นที่ชั้น 2 ของอาคารสถานีในวันที่ 6 พ.ย. เวลาประมาณ 17.30 น. สถานที่เกิดเหตุตั้งอยู่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติทางบกเมืองพัทยา หรือศูนย์ดับเพลิงเมืองพัทยา ประจำเขตนาเกลือ รับแจ้งเหตุดังกล่าว และส่งรถดับเพลิงจำนวน 3 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เข้าตรวจสอบและระงับเหตุในพื้นที่ทันทีAlso readMicrosoft ปรับปรุง Windows 11 ให้ทำงานลื่นขึ้นบนเครื่อง RAM 8GB
ก่อนเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนวิ่งมาแจ้งให้นายตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุช่วยประสานรถดับเพลิง เนื่องจากเกิดไฟไหม้ภายในห้องทำงานชั้น 2 นายตำรวจรายดังกล่าวจึงรีบขึ้นไปตรวจสอบ พร้อมนำถังดับเพลิงเข้าฉีดสกัดในเบื้องต้น
กลไกการควบคุมเพลิงและความเสียหายของสำนวนคดี
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพบกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากห้องบริเวณชั้น 2 ซึ่งอยู่ริมด้านซ้ายสุดของอาคารสถานีตำรวจสูง 4 ชั้น เจ้าหน้าที่จึงเร่งฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น
การปฏิบัติงานใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ระหว่างนั้นรถดับเพลิงทั้ง 3 คันทำหน้าที่สนับสนุนการระงับเหตุในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ห้องดังกล่าวเป็นห้องทำงานของพนักงานสอบสวนหรือห้องร้อยเวร และได้รับความเสียหายเกือบทั้งห้อง โดยเฉพาะเอกสารสำนวนคดีที่ถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนัก
ห้องที่เกิดเหตุอยู่ชั้นเดียวกับห้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ข้อมูลในเบื้องต้นระบุเพียงตำแหน่งของห้องเท่านั้น ยังไม่มีการเปิดเผยความเสียหายของห้องผู้กำกับ
ข้อมูลจากนายตำรวจในเหตุการณ์และสาเหตุเบื้องต้น
นายตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่า เมื่อเข้าไปถึงห้องชั้น 2 พบเพียงกลุ่มควันก่อนที่รถดับเพลิงจะเดินทางมาถึง การเข้าสกัดเพลิงด้วยถังดับเพลิงในเบื้องต้นจึงเป็นการดำเนินการก่อนหน่วยดับเพลิงหลัก
ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่และหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง
ผลกระทบต่อสำนวนคดีและขั้นตอนตรวจสอบถัดไป
ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดในเหตุครั้งนี้คือเอกสารสำนวนคดีจำนวนมากในห้องพนักงานสอบสวนถูกไฟไหม้เสียหาย ทำให้ห้องทำงานส่วนนี้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งห้อง
ขั้นตอนถัดไปที่ระบุในข่าวคือการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ ข่าวยังไม่ระบุวันเวลาของผลการตรวจสอบ จนกว่าจะมีการเปิดเผยผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ สาเหตุที่แน่ชัดจึงยังคงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้น
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime