เพลิงไหม้ร้านเช่ารถภูเก็ต 38 ผู้ป่วยสำลักควัน
เหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ต.ป่าตอง เมื่อ 16 พ.ย. 2569 ลุกลาม 5 คูหา มีผู้บาดเจ็บ 38 ราย ส่ง รพ.ป่าตองอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุและยอดสุดท้าย
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลาประมาณ 03.15 น. ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรป่าตอง ได้รับการประสานแจ้งเหตุเพลิงไหม้รุนแรง ณ อาคารพาณิชย์บริเวณตลาดเช่ารถจักรยานยนต์ บนถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทรัพย์สินและส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน
เหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ 4 ชั้นที่ป่าตอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนเวรคดีอาญา ได้แก่ รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรป่าตอง นำโดยนายรตอ.วิษณุ ชูมี ได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันทีและประสานกำลังตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน รวมถึงรถกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยเข้าระงับเหตุและตรวจสอบพื้นที่โดยเร่งด่วน อาคารดังกล่าวมีความสูง 4 ชั้น เปิดให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ โดยพบเปลวเพลิงลุกไหม้รุนแรงบริเวณด้านหน้าและภายในตัวอาคารก่อนลุกลามไปยังอาคารพาณิชย์ขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา ทำให้มีอาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้รวม 5 คูหาAlso readน้ำท่วมบางปะกงซ้ำซาก! เกษตรกรฉะเชิงเทราโค่นมะม่วง GI กว่า 85% เสียหาย คันดินสูง 3 เมตรยังเอาไม่อยู่ สูญรายได้กว่า 1 ล้าน
ผู้พักอาศัยติดค้างและการช่วยเหลือฉุกเฉิน
นอกจากความเสียหายทางกายภาพแล้ว เจ้าหน้าที่พบว่ามีผู้พักอาศัยติดค้างอยู่ภายในอาคารจำนวนมาก จึงได้ประสานหน่วยกู้ภัยดำเนินช่วยเหลือและเร่งระบายผู้ติดค้างออกมายังพื้นที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันที โดยทราบว่ามีการรายงานหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดก่อนเพลิงจะลุกลามไปยังบริเวณตู้หยอดเหรียญของสถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นร้านเช่ารถจักรยานยนต์ จุดเริ่มต้นของเพลิงไหม้ดังกล่าว
ผู้ได้รับบาดเจ็บและสถานการณ์ล่าสุด
เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสำลักควันจำนวน 38 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลป่าตองอย่างเร่งด่วน โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอสรุปยอดผู้ได้รับบาดเจ็บและอาการที่ชัดเจนจากแพทย์ ส่วนมูลค่าความเสียหายและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ ยังคงอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าตอง ได้บันทึกภาพ จัดทำแผนเกิดเหตุ และเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
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