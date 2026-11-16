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Economy

เพลิงไหม้ป่าตองจบชีวิต 11 ราย กรมป้องกันฯ แจ้งดัดแปลงผิดกฎหมาย

thestandardth#16 in ประเทศไทย
เพลิงไหม้ป่าตองจบชีวิต 11 ราย กรมป้องกันฯ แจ้งดัดแปลงผิดกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย · จังหวัดภูเก็ต · ป่าตอง
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กระทรวงมหาดไทยเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิต 11 รายจากเหตุไฟไหม้ป่าตอง พบมีตึกดัดแปลงและตู้เติมน้ำมันผิดกฎหมาย สั่งเจ้าหน้าทีกวดขันมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งร้ายแรงที่สถานประกอบการรถเช่าและอาคารพาณิชย์บริเวณชายหาด ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง 11 ราย ทำให้หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นต้องระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่

คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้

นายเตโช จันทร์พงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทันที โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมนายสุวิทย์ พันธุ์เสงี่ยม และนายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในจุดเกิดเหตุ

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คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเยียวยาผู้เสียชีวิตครบถ้วน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย นำโดยนายกรณิศ งามสุขสวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายเตโช จันทร์พงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ได้แสดงความห่วงใยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างที่สุด โดยได้กำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทั้งกรณีของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วที่สุด

องค์กรสาธารณกุศลเข้าช่วยเหลือและสำรวจความเสียหาย

ขณะนี้ได้มีองค์กรสาธารณกุศลหลายแห่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วนแล้ว เพื่อให้ทันต่อการอุปโภคบริโภคและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ในขณะที่เทศบาลเมืองป่าตองกำลังอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายและรวบรวมหลักฐานร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

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สาเหตุเพลิงไหม้พบการดัดแปลงอาคารและตู้เติมน้ำมัน

จากการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้ในเบื้องต้น พบว่ามีปัจจัยสำคัญคือการต่อเติมดัดแปลงอาคารที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน และการติดตั้งตู้เติมน้ำมันซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย จึงได้สั่งการให้จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียด หากพบมีการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยเน้นย้ำว่าผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในการใช้อาคารและการป้องกันอัคคีภัย

มาตรการความปลอดภัยโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

นายเตโช จันทร์พงษ์ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าของกิจการโรงแรม เกสต์เฮาส์ และสถานประกอบการที่พักอาศัยทุกประเภท ให้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรการป้องกันอัคคีภัยอย่างสูงสุด ทั้งการติดตั้งบันไดหนีไฟที่ถูกต้องและเพียงพอ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการจัดทำแผนเผชิญเหตุที่สอดคล้องกับลักษณะของอาคาร เพื่อรองรับการอพยพผู้เข้าพักและประชาชนได้อย่างปลอดภัยสูงสุดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมซ้ำรอยเกิดขึ้นอีก

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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กระทรวงมหาดไทย จังหวัดภูเก็ต ป่าตอง กรมป้องกันฯ เตโช จันทร์พงษ์

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