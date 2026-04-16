เพนตากอนเร่งขยายฐานอุตสาหกรรมกลาโหม ดึงภาคเอกชนร่วมยกระดับศักยภาพการผลิตอาวุธ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือ เพนตากอน กำลังเร่งเดินหน้าขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมกลาโหม โดยมุ่งเน้นการผนึกกำลังกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตยุทโธปกรณ์สำคัญ โดยเฉพาะกระสุนและเทคโนโลยีต่อต้านโดรน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติ และการสนับสนุนยูเครนที่ส่งผลให้คลังอาวุธสหรัฐฯ ลดลง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือ เพนตากอน ได้ประกาศอย่างหนักแน่นถึงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการขยายฐาน อุตสาหกรรมกลาโหม ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว โดยการนำเอาโซลูชันและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในภาคพาณิชย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้กองทัพสหรัฐฯ สามารถรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างเด็ดขาด การหารือในประเด็นสำคัญนี้ ถือเป็นหนึ่งในความพยายามล่าสุดของรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ในการกระตุ้นภาคการผลิตทางทหาร ตามที่อดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ
ได้กล่าวไว้ แหล่งข่าวภายในวงการเปิดเผยว่า การเจรจาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้น แต่แรงกดดันที่เกิดจากความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้คลังสรรพาวุธของสหรัฐฯ มีปริมาณลดลง ได้ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่กองทัพจะต้องเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อขยายกำลังการผลิตกระสุนและยุทโธปกรณ์ทางยุทธวิธีที่สำคัญ เช่น ขีปนาวุธ และเทคโนโลยีในการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ในระยะเวลาอันสั้น ระหว่างการหารืออันเข้มข้น เจ้าหน้าที่กลาโหมได้นำเสนอข้อมูลเพื่อโน้มน้าวให้เห็นว่า การเพิ่มกำลังการผลิตอาวุธนั้น ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการบริหารจัดการภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา พวกเขาได้ตั้งคำถามไปยังตัวแทนจากภาคเอกชน ว่าบริษัทต่างๆ จะสามารถมีส่วนร่วมและช่วยเสริมศักยภาพการผลิตภายในประเทศได้อย่างไรบ้าง นอกเหนือจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ขอให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมการประชุม ได้ระบุถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น หากพวกเขามีความประสงค์ที่จะรับงานด้านกลาโหมเพิ่มเติม ตั้งแต่ประเด็นที่ซับซ้อนของข้อกำหนดในสัญญา ไปจนถึงขั้นตอนที่ยุ่งยากในการเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ หนึ่งในบริษัทที่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว คือ Oshkosh Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานพาหนะเฉพาะทางชั้นนำในรัฐวิสคอนซิน บริษัทเปิดเผยว่า ได้เริ่มการเจรจาหารือกับเพนตากอนมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2025 หลังจากที่อดีตรัฐมนตรีกลาโหม เฮกเซธ ได้ออกมาเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ เพิ่มกำลังการผลิตของตนเอง โลแกน โจนส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตของ Oshkosh Corporation กล่าวว่า การหารือที่เกิดขึ้นนั้น มุ่งเน้นไปที่ประเด็น “ศักยภาพที่บริษัทจะสามารถนำมาสนับสนุนเพนตากอนได้ โดยสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหลักของบริษัท” แม้ว่า Oshkosh จะมีบทบาทในการผลิตยานลำเลียงกำลังพลทางยุทธวิธีให้กับกองทัพสหรัฐฯ และพันธมิตรอยู่แล้วก็ตาม แต่รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าถึง 10,500 ล้านดอลลาร์ ในปีที่ผ่านมา ยังคงมาจากธุรกิจนอกภาคกลาโหมเป็นหลัก ความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตอาวุธของสหรัฐฯ ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท่ามกลางการจับตามองของทั้งสมาชิกสภาคองเกรส และเพนตากอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่วอชิงตันและพันธมิตรในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO ได้มีการส่งมอบอาวุธจำนวนมหาศาลให้กับประเทศยูเครน นับตั้งแต่ที่รัสเซียได้เริ่มทำสงครามบุกรุกยูเครนเมื่อปี 2022 ที่ผ่านมา สัญญาณที่ชัดเจนถึงความสำคัญของการเพิ่มการลงทุนในภาคการผลิต คือการที่กระทรวงกลาโหมได้ยื่นเรื่องขอเพิ่มงบประมาณล่าสุดเป็นจำนวนมหาศาลถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 48 ล้านล้านบาท ซึ่งถือเป็นงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสหรัฐอเมริกา เพนตากอนได้ระบุอย่างชัดเจนว่า งบประมาณจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้ในการลงทุนครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตกระสุน และเทคโนโลยีโดรน ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในสมรภูมิยุคปัจจุบัน ย้อนกลับไปในอดีต รัฐบาลทรัมป์เองก็เคยมีบทบาทในการเรียกร้องให้ค่ายรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจเฉพาะกาล โดยตัวอย่างที่โดดเด่นคือ การที่บริษัท General Motors (GM) และ Ford Motor ได้ผนึกกำลังกับผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเร่งการผลิตเครื่องช่วยหายใจให้ได้จำนวนหลายหมื่นเครื่องในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและระดมทรัพยากรของภาคอุตสาหกรรมเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่สำคั
