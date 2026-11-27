เพซ ดีเวลอปเมนต์ ได้รับสินเชื่อ 9,000 ล้าน ช่วยฟื้นฟูกิจการและทยอยโอนกรรมสิทธิ์
บริษัท เพซ ดีเวลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE ได้รับอนุมัติสินเชื่อโครงการจากธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 9,000 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการและทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการนิมิต ลุมพินี พาร์ค นอร์ท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูธุรกิจ
บริษัท เพซ ดีเวลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE ประกาศรับทราบการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธนาคารกรุงเทพ วงเงินสูงถึง 9,000 ล้านบาท สำหรับโครงการ นิมิต ลุมพินี พาร์ค นอร์ท ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม แผนฟื้นฟูธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการนำเงินจากการขายโครงการมาชำระหนี้และเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทที่กำลังเผชิญความท้าทายทางการเงิน
รายละเอียดสินเชื่อและการทยอยโอนกรรมสิทธิ์
แหล่งเงินทุนจำนวน 9,000 ล้านบาทนี้ได้รับการจัดเตรียมเพื่อรองรับการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีที่สร้างชื่อให้กับ PACE โดยบริษัทมีเป้าหมายจะเริ่มกระบวนการทยอยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ขายไปแล้วให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ช่วงปลายปี 2569 เป็นต้นไป ซึ่งขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ถือเป็นกลไกสำคัญที่公司将นำมาใช้ในการสร้างกระแสเงินสดเพื่อชำระหนี้สินตามกำหนดAlso read'ณวัฒน์' ชนะคดี 'กามิน' แฉทนายคู่กรณีซัดกระดาษใส่หน้าบัลลังก์
โครงการนิมิต ลุมพินี พาร์ค นอร์ท หรือเดิมที่เคยรู้จักในชื่อ นิมิต หลังสวน เป็นโครงการที่พักอาศัยรูปแบบฟรีโฮลด์บนถนนหลังสวน ใกล้สวนลุมพินี ในกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่ารวมของโครงการอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท และขณะนี้การก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่ 75% ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
ประวัติการขายสินทรัพย์และโครงสร้างทางการเงิน
ก่อนที่จะมาถึงจุดแห่งการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ PACE เคยเผชิญกับสภาวะปัญหาสภาพคล่องทางการเงินที่รุนแรงจนต้องตัดสินใจขายสินทรัพย์บางส่วนของโครงการมหานคร (MahaNikhon) บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ให้แก่บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จำกัด
การทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2561 ด้วยมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาท โดยครอบคลุมทรัพย์สินสำคัญ ได้แก่ โรงแรม พื้นที่จุดชมวิว และอาคารค้าปลีก MahaNakhon Cube ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Ritz-Carlton Residences, Bangkok ที่มีความสูงถึง 77 ชั้น
เป้าหมายหลักของการขายสินทรัพย์ในครั้งนั้นคือเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน ลดภาระหนี้สิน และนำเงินสดที่ได้รับรวมถึงเงินจากการเพิ่มทุนมาเสริมสภาพคล่อง โดยบริษัทระบุชัดเจนว่าการกระทำนี้เป็นเพียงการขายสินทรัพย์บางส่วน ไม่ใช่การขายโครงการมหานครทั้งหมดแต่อย่างใด
จุดเริ่มต้นของการขอพิทักษ์ทรัพย์
ความผันผวนทางธุรกิจของ PACE ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยเฉพาะโครงการนิมิต หลังสวน ที่เปิดตัวยืดเยื้อมากว่าทศวรรษ โดยโครงการดังกล่าวเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บนทำเลถนนหลังสวน เป็นคอนโดมิเนียมซูเปอร์ลักชัวรีความสูง 53 ชั้น ประกอบด้วย 187 ยูนิตพักอาศัย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยอย่าง เพซ คันทรี คลับ จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่บังคับให้บริษัทต้องเร่งดำเนินการโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ยังค้างคาให้แล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างรายได้เข้าบริษัท
การเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากนิมิต หลังสวน มาเป็นนิมิต ลุมพินี พาร์ค นอร์ท ในปัจจุบัน สะท้อนถึงกลยุทธ์การปรับแบรนด์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นย้ำถึงทำเลใจกลางเมืองและสถานะโครงการฟรีโฮลด์ที่จับต้องได้
ผลกระทบต่อตลาดและทิศทางในอนาคต
การได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณบวกสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและคู่ค้าในวงการอสังหาริมทรัพย์ แสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินยังมีท่าทีสนับสนุนให้ PACE สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้
สำหรับโครงการอื่นๆ ในพอร์ตของ PACE เช่น โครงการมหาสมุทร (MahaSamutr) ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ประกอบด้วยวิลล่าหรู 80 หลังบนพื้นที่ 55 ไร่ พร้อมทะเลสาบลากูน 45 ไร่ และมีมูลค่ารวมประมาณ 4,000 ล้านบาท นั้น ยังต้องติดตามสถานะต่อไปว่ามีการปรับแผนการจัดการอย่างไรภายใต้กรอบการฟื้นฟูกิจการ
ภาพรวมของ PACE ในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการโครงการนิมิต ลุมพินี พาร์ค นอร์ท ให้สำเร็จลุล่วงและทยอยโอนกรรมสิทธิ์ได้ตรงเวลา ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและสามารถดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างยั่งยืน
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