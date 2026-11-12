เพชรบุรีจัด 'เทศกาลกินปลา' แก่งกระจาน ครั้งที่ 21 4-13 ธ.ค. นี้
จังหวัดเพชรบุรีเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวร่วมงาน 'เทศกาลกินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน' ครั้งที่ 21 พร้อมกิจกรรมหลากหลายตลอด 10 วัน ชูคอนเซปต์อิ่มพุงอิ่มตาอิ่มใจ
จังหวัดเพชรบุรี เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสำคัญปลายปีโดยยกทัพจัดงาน “ เทศกาลกินปลา พาเที่ยว แก่งกระจาน ประจำปี 2569” ครั้งที่ 21 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 13 ธันวาคม 2569 ณ ที่ว่าการอำเภอ แก่งกระจาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
นายชัยพล ภู่ทองลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานแถลงข่าวเปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอำเภอแก่งกระจานที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่มีแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศอย่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นมรดกโลก เขื่อนแก่งกระจาน และทะเลหมอกบนยอดเขาพะเนินตอง รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของนกและผีเสื้อ งานเทศกาลนี้จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับอาหารและวัฒนธรรมชุมชนAlso readกรรมการใหม่วอชด็อกบุกกองปราบตามคดียักยอก 13 ล้าน แฉหักส่วย 75%
แนวคิดอิ่มพุงอิ่มตาอิ่มใจกระตุ้นเศรษฐกิจ
นางณิชชา คงนิล นายอำเภอแก่งกระจาน กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้นั้นมุ่งยกระดับเทศกาลให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด “อิ่มพุง อิ่มตา อิ่มใจ” ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสุขอย่างครบทุกมิติ ทั้งการลิ้มลองอาหารอร่อย ชมความสวยงามของสถานที่ และสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนแก่งกระจาน โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุไม้
นอกจากการตกแต่งสถานที่แล้ว ยังมีการจัดทำอุโมงค์ ซุ้มถ่ายภาพ จุดเช็คอิน และประดับไฟเพื่อเพิ่มสีสันให้กับบริเวณงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจตลอดระยะเวลา 10 วันของการจัดงาน ซึ่งหวังว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมไฮไลต์หลากหลายตลอด 10 วัน
ภายในงานมีการจัดเต็มกิจกรรมหลากหลายประกอบไปด้วย การประกวดธิดาแก่งกระจาน ประจำปี 2569 การแข่งขันกินปลา การประกวดลีลาการประกอบอาหารจากปลาพร้อมตั้งชื่อเมนูสร้างสรรค์ การแข่งขันส้มตำลีลาแก่งกระจาน และการแข่งขันชกมวยทะเลน้ำจืด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าชมงานอย่างแท้จริง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการจัดการโซนกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าอย่างหลากหลาย ได้แก่ ลานของกินของดีวิถีแก่งกระจานที่รวบรวมอาหารพื้นถิ่นและเมนูปลาให้ได้เลือกชิม ลานจำหน่ายสินค้า OTOP ลานแสดงปลาสวยงาม ลานวิถีเกษตรกรรมและโคกหนองนาโมเดล ลานกิจกรรมสำหรับเด็ก ตลอดจนลานแสดงผลงานทางวิชาการและโครงงานของนักเรียน
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนสนับสนุนเต็มที่
การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ภาคเอกชน และชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจาน ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีลานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านกาแฟ และร้านอาหารในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและอำเภอแก่งกระจานจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวปลายปี ชิมเมนูปลาและอาหารพื้นถิ่น ชมการแสดงและกิจกรรมสุดสนุก เลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากชุมชน พร้อมสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติของแก่งกระจานในงาน “เทศกาลกินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน ประจำปี 2569 ครั้งที่ 21” ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2569 ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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