เป๊กกี้ ศรียธัญญา ร้องทุกข์
เปกกี้ ศรีธัญญา และโอต ปราโมทย์ แจ้งความ บุ๋ม ปนัดดา และองค์กรดี รวม 3 คดี หลังพบเงินบริจาค 200,000 บาท ถูกใช้เพื่อส่วนตัว สร้างความเจ็บปวดให้แฟนคลับ
เป๊กกี้ ศรีธัญญา หรือ นางสาวดุรณี สุทธิพิทักษ์ ร่วมด้วย ทนายแก้ว หรือ นายมนต์ชัย จงไกรรรัตนกุล ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ในวันนี้ (7 พฤศจิกายน) เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผุดี และ องค์กรดี ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และฟอกเงิน เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเงินบริจาคกว่า 200,000 บาท ถูกนำไปใช้ส่วนตัว
กระบวนการแจ้งความและข้อกล่าวหา
เป๊กกี้ ศรีธัญญาเปิดเผยว่า ตนเองเคยบริจาคเงินให้แก่องค์กรดีทั้งหมด 3 ครั้ง เนื่องจากศรัทธาในบุ๋ม ปนัดดา ประธานมูลนิธิที่เคยช่วยเหลือกรณีแดนเซอร์ของตนถูกทำร้าย โดยครั้งแรกในปี 2003 บริจาค 55,555 บาท ครั้งที่สองปี 2567 เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ จ.เชียงใหม่ บริจาค 100,000 บาท และครั้งที่สามปี 2568 เหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา บริจาค 50,000 บาท เธอระบุว่าไม่เคยขอใบกำกับภาษีแม้แต่วินาทีเดียว แต่มาวันนี้ต้องการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเงินถูกนำไปใช้ทำอะไรAlso readพบ “ดาวแคระน้ำตาล” นอกทางช้างเผือกดวงแรก! ห่างจากโลก 200,000 ปีแสง
ความเจ็บปวดจากกรณีแฟนคลับ
สิ่งที่ทำให้เป๊กกี้ ศรีธัญญา รู้สึกแย่ที่สุดคือ กรณีที่มีแฟนคลับคนหนึ่งซึ่งสามีป่วยติดเตียง ได้นำเงินเก็บออกมาบริจาคให้องค์กรดีตามเธอ เพราะเห็นเธอศรัทธานัก แม้ก่อนหน้านี้บุ๋ม ปนัดดาเคยพูดในรายการว่าตนเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้ดาราร่วมบริจาค แต่เป๊กกี้ระบุว่ามารอบนี้กลับรู้สึกผิดที่สุด ยืนยันว่าการมาแจ้งความวันนี้ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ เพราะเงินทุกบาทหามาด้วยความยากลำบาก
การดำเนินการทางกฎหมายโดยทนายแก้ว
ทนายแก้ว เสริมว่า นอกจากจะรับหน้าที่เป็นทนายความให้เป๊กกี้ ศรีธัญญาแล้ว ยังได้รับมอบอำนาจจากโอต-ปราโมทย์ ปาทาน นักร้องชื่อดัง ในนามมูลนิธิวายไลฟ์ (Why Live) ให้ดำเนินคดีกับบุ๋ม ปนัดดา และองค์กรดี ใน 3 ข้อหาเดียวกัน หลังจากมูลนิธิวายไลฟ์บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท ให้แก่องค์กรดีเมื่อปี 2568 ในเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ แต่ปรากฏว่าเงินเกือบร้อยละถูกนำไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ปฏิกิริยาต่อกระแสข่าวและแผนขั้นต่อไป
Regarding the rumors, Peckki Sri Thanya firmly denied the intention to 'clear her name'. She stated that sharing the post was done with pure intentions, and if she is later sued as a sharer, she is ready to follow the legal process. Both Peckki and Ot Pramoth will continue to support the legal proceedings to ensure justice is served for the donations made by fans and supporters who trusted the organization.
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