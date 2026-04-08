เปแอสเช คว้าชัยเหนือ ลิเวอร์พูล 2-0 ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก เลกแรก

ปารีส แซงต์-แชร์กแมง (เปแอสเช) โชว์ฟอร์มเหนือกว่า เปิดบ้านเอาชนะ ลิเวอร์พูล ไปได้ 2-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย เลกแรก โดยเกมนี้ เปแอสเช ครองเกมได้เกือบทั้งหมด สร้างโอกาสได้มากกว่า และได้ประตูจาก ควิชา ควารัตสเคเลีย และการทำเข้าประตูตัวเองของ ลิเวอร์พูล ส่วน ลิเวอร์พูล ทำได้เพียงตั้งรับและรอจังหวะสวนกลับ
เกมส่วนใหญ่ยังคงเป็นของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ( เปแอสเช ) อย่างต่อเนื่อง พวกเขาสามารถครองบอลได้อย่างเหนียวแน่น และบุกเข้าใส่ในแดนของ ลิเวอร์พูล อย่างต่อเนื่อง สร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับของทีมเยือนได้เป็นระยะๆ ในขณะที่ ลิเวอร์พูล ทำได้เพียงแค่รอจังหวะจากลูกตั้งเตะและการทุ่มไกลเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น แทบจะไม่ได้สร้างความกดดันให้กับเจ้าบ้านได้เลย โอกาสในการยิงประตูและยิงตรงกรอบของ ลิเวอร์พูล ในครึ่งแรกนั้นว่างเปล่า ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียว สวนทางกับ เปแอสเช
ที่แสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นกว่าอย่างชัดเจน และมีโอกาสในการทำประตูเพิ่มหลายครั้ง แต่โชคยังไม่เข้าข้าง พวกเขาไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ จบครึ่งแรกสกอร์ยังคงอยู่ที่ 1-0 โดยเป็นฝั่งแชมป์เก่าที่ขึ้นนำไปก่อน\ในครึ่งหลัง ลิเวอร์พูล เริ่มต้นได้ดีขึ้นเล็กน้อย พวกเขามีโอกาสในการลุ้นทำประตูจากจังหวะการยิงของ อูโก้ เอกิติเก้ แต่น่าเสียดายที่บอลนั้นหลุดออกข้างไปอย่างน่าเสียดาย ทำให้พลาดโอกาสในการทำประตูไปอย่างน่าเสียดาย เปแอสเช กลับมาครองเกมได้อย่างเหนือกว่าอีกครั้ง และในนาทีที่ 65 เจ้าบ้านก็สามารถทำประตูขึ้นนำเป็น 2-0 จากจังหวะที่ ชูเอา เนเวส จ่ายบอลได้อย่างสวยงามให้ ควิชา ควารัตสเคเลีย เลี้ยงบอลหลบ จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ ผู้รักษาประตูของ ลิเวอร์พูล ก่อนจะซัดบอลเข้าประตูไปอย่างงดงาม ทีมเยือนเกือบจะต้องพบกับหายนะอีกครั้ง เมื่อ อิบราฮิม่า โกนาเต้ สกัด วาร์เรน ซาอีร์-เอมเมอรี่ ล้มลงในเขตโทษ กรรมการเป่าให้เป็นลูกจุดโทษ แต่หลังจากมีการตรวจสอบ VAR แล้ว พบว่า โกนาเต้ นั้นสกัดโดนบอล ทำให้กรรมการเปลี่ยนคำตัดสินในช่วงท้ายเกม แซงต์-แชร์กแมง ยังคงสามารถต่อบอลได้อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสในการยิงประตู แต่ขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์ ในขณะที่ ลิเวอร์พูล ทำอะไรได้ไม่มากไปกว่าการเล่นเกมรับและเตะบอลทิ้ง จบเกมการแข่งขัน เปแอสเช เป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์ 2-0 โดยการแข่งขันในเลกที่สองจะจัดขึ้นที่สนามแอนฟิลด์ ในวันอังคารที่ 14 เมษายน นี้\ผู้เล่นตัวจริงของ เปแอสเช (ระบบ 4-3-3): มัตเว ซาโฟนอฟ ผู้รักษาประตู, อัชราฟ ฮาคิมี่, มาร์กินโญส, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส, วาร์เรน ซาอีร์-เอมเมอรี่, วิตินญ่า, ชูเอา เนเวส, เดซิเร่ ดูเอ้, อุสมาน เดมเบเล่, ควิชา ควารัตสเคเลีย ผู้เล่นตัวจริงของ ลิเวอร์พูล: จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ ผู้รักษาประตู, โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เฟอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ, ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, เจเรมี่ ฟริมปง, โดมินิค โซโบซไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, อูโก้ เอกิติเก
