เปแอสเชดวลจุดโทษชนะอาร์เซน่อล ป้องกันแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่2
📆5/30/2026 8:15 PM
📰siamsport_news
ปารีส แซงต์-แชร์กแมง เอาชนะอาร์เซน่อลในการยิงจุดโทษ 4-3 หลังเสมอ 1-1 ในเวลา 120 นาที ป้องกันแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จ ส่วนอาร์เซน่อลชวดแชมป์สมัยแรกอย่างน่าเสียดาย

ปารีส แซงต์-แชร์กแมง คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก สมัยที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากดวลจุดโทษเอาชนะ อาร์เซน่อล 4-3 หลังเสมอในเวลา 120 นาที 1-1 ใน นัดชิงชนะเลิศ ที่สนามปุสกัส อารีน่า ประเทศฮังการี เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 ส่วน อาร์เซน่อล ต้องชวดโอกาสสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์สมัยแรกอย่างน่าเสียดาย ครึ่งแรก อาร์เซน่อล ออกนำเร็วตั้งแต่นาทีที่ 6 จากจังหวะที่ มาร์กินโญส สกัดพลาดไปโดน เลอันโดร ทรอสซาร์ กระดอนมาเข้าทาง ไค ฮาแวร์ตซ์ ลากเดี่ยวเข้าไปซัดมุมแคบผ่านมือ มัตเวย์ ซาโฟนอฟ เข้าไป หลังจากนั้น เปแอสเช พยายามบุก แต่ยังเจาะเกมรับปืนใหญ่ไม่เข้า นาที 26 บูคาโย่ ซาก้า ครอสมาหน้าประตู แต่บอลเกือบถึงทรอสซาร์ แนวรับปารีสเคลียร์ออกไป จังหวะนี้ซาโฟนอฟปะทะกับมาร์กินโญสจนเจ็บต้องหยุดเกมชั่วคราว ก่อนจบครึ่งแรกนาที 45+3 อาร์เซน่อล เกือบได้เม็ดสองจากการยิงของฮาแวร์ตซ์ แต่ มาร์กินโญส มาบล็อคได้หวุดหวิด ทำให้ครึ่งแรก อาร์เซน่อล นำ 1-0 ครึ่งหลัง อาร์เซน่อล เสียสองใบเหลืองติดจาก มอสเกร่า และซาก้า จากการเข้าแย่งบอลอันตรายกับ ดูเอ้ ทำให้ เปแอสเช ได้ฟรีคิกหน้ากรอบ แต่ ฮาคิมี่ ซัดตรงตัว ดาบิด ราย่า ต่อมานาที 62 อาร์เซน่อล เสียจุดโทษเมื่อ มอสเกร่า ไปทำฟาวล์ ควารัตสเคเลีย หลังผู้ตัดสินเช็กวีเออาร์ยืนยันจุดโทษ อุสมาน เดมเบเล่ สังหารเข้าไปไม่พลาด ตีเสมอ 1-1 หลังจากนั้น มิเกล อาร์เตต้า ส่ง เจอร์เรียน ทิมเบอร์ และ วิคตอร์ โยเคเรส ลงแทน มอสเกร่า และ โอเดอการ์ด นาที 77 เปแอสเช เกือบแซงนำเมื่อ ควารัตสเคเลีย ลากหนี ซาลีบา ที่ดันสูงก่อนซัดมุมแคบชนเสา นาที 89 วิตินญ่า ยิงไกลเฉี่ยวคาน ช่วงต่อเวลาพิเศษ 120 นาที เสมอ 1-1 ต้องตัดสินด้วยจุดโทษ โดย เปแอสเช แม่นยำกว่าชนะ 4-3 ป้องกันแชมป์สำเร็จ รายชื่อผู้เล่นตัวจริง ปารีส แซงต์-แชร์กแมง: มัตเวย์ ซาโฟนอฟ - อาชราฟ ฮาคิมี่, มาร์กินโญส (อิลย่า ซาบาร์นี่ น.

106), วิลเลียน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส - ชูเอา เนเวส, วิตินญ่า (ลูคัส เบรัลโด้ น.106), ฟาเบียน รุยซ์ (วาร์เรน ซาอีร์-เอเมอรี่ น.95) - เดซีเร่ ดูเอ้, อุสมาน เดมเบเล่ (กอนซาโล่ รามอส น.90+6), ควิชา ควารัตสเคเลีย (แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า น.83) อาร์เซน่อล: ดาบิด ราย่า - คริสเตียน มอสเกร่า (เจอร์เรียน ทิมเบอร์ น.66), วิลเลียม ซาลีบา, กาเบรียล มากัลเญส, ปิเอโร่ อินกาปิเอ้ - เดแคลน ไรซ์, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ (มาร์ติน ซูบีเมนดี้ น.91) - บูกาโย่ ซาก้า (โนนี่ มาดูเอเก้ น.83), มาร์ติน โอเดอการ์ด (วิคตอร์ โยเคเรส น.66), เลอันโดร ทรอสซาร์ (กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ น.83) - ไค ฮาแวร์ตซ์ (เอเบเรชี่ เอเซ่ น.91

