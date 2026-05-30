เปแอสเชดวลจุดโทษชนะอาร์เซน่อล ป้องกันแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่2

ปารีส แซงต์-แชร์กแมง เอาชนะอาร์เซน่อลในการยิงจุดโทษ 4-3 หลังเสมอ 1-1 ในเวลา 120 นาที ป้องกันแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จ ส่วนอาร์เซน่อลชวดแชมป์สมัยแรกอย่างน่าเสียดาย
ปารีส แซงต์-แชร์กแมง คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก สมัยที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากดวลจุดโทษเอาชนะ อาร์เซน่อล 4-3 หลังเสมอในเวลา 120 นาที 1-1 ใน นัดชิงชนะเลิศ ที่สนามปุสกัส อารีน่า ประเทศฮังการี เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 ส่วน อาร์เซน่อล ต้องชวดโอกาสสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์สมัยแรกอย่างน่าเสียดาย ครึ่งแรก อาร์เซน่อล ออกนำเร็วตั้งแต่นาทีที่ 6 จากจังหวะที่ มาร์กินโญส สกัดพลาดไปโดน เลอันโดร ทรอสซาร์ กระดอนมาเข้าทาง ไค ฮาแวร์ตซ์ ลากเดี่ยวเข้าไปซัดมุมแคบผ่านมือ มัตเวย์ ซาโฟนอฟ เข้าไป หลังจากนั้น เปแอสเช พยายามบุก แต่ยังเจาะเกมรับปืนใหญ่ไม่เข้า นาที 26 บูคาโย่ ซาก้า ครอสมาหน้าประตู แต่บอลเกือบถึงทรอสซาร์ แนวรับปารีสเคลียร์ออกไป จังหวะนี้ซาโฟนอฟปะทะกับมาร์กินโญสจนเจ็บต้องหยุดเกมชั่วคราว ก่อนจบครึ่งแรกนาที 45+3 อาร์เซน่อล เกือบได้เม็ดสองจากการยิงของฮาแวร์ตซ์ แต่ มาร์กินโญส มาบล็อคได้หวุดหวิด ทำให้ครึ่งแรก อาร์เซน่อล นำ 1-0 ครึ่งหลัง อาร์เซน่อล เสียสองใบเหลืองติดจาก มอสเกร่า และซาก้า จากการเข้าแย่งบอลอันตรายกับ ดูเอ้ ทำให้ เปแอสเช ได้ฟรีคิกหน้ากรอบ แต่ ฮาคิมี่ ซัดตรงตัว ดาบิด ราย่า ต่อมานาที 62 อาร์เซน่อล เสียจุดโทษเมื่อ มอสเกร่า ไปทำฟาวล์ ควารัตสเคเลีย หลังผู้ตัดสินเช็กวีเออาร์ยืนยันจุดโทษ อุสมาน เดมเบเล่ สังหารเข้าไปไม่พลาด ตีเสมอ 1-1 หลังจากนั้น มิเกล อาร์เตต้า ส่ง เจอร์เรียน ทิมเบอร์ และ วิคตอร์ โยเคเรส ลงแทน มอสเกร่า และ โอเดอการ์ด นาที 77 เปแอสเช เกือบแซงนำเมื่อ ควารัตสเคเลีย ลากหนี ซาลีบา ที่ดันสูงก่อนซัดมุมแคบชนเสา นาที 89 วิตินญ่า ยิงไกลเฉี่ยวคาน ช่วงต่อเวลาพิเศษ 120 นาที เสมอ 1-1 ต้องตัดสินด้วยจุดโทษ โดย เปแอสเช แม่นยำกว่าชนะ 4-3 ป้องกันแชมป์สำเร็จ รายชื่อผู้เล่นตัวจริง ปารีส แซงต์-แชร์กแมง: มัตเวย์ ซาโฟนอฟ - อาชราฟ ฮาคิมี่, มาร์กินโญส (อิลย่า ซาบาร์นี่ น.
106), วิลเลียน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส - ชูเอา เนเวส, วิตินญ่า (ลูคัส เบรัลโด้ น.106), ฟาเบียน รุยซ์ (วาร์เรน ซาอีร์-เอเมอรี่ น.95) - เดซีเร่ ดูเอ้, อุสมาน เดมเบเล่ (กอนซาโล่ รามอส น.90+6), ควิชา ควารัตสเคเลีย (แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า น.83) อาร์เซน่อล: ดาบิด ราย่า - คริสเตียน มอสเกร่า (เจอร์เรียน ทิมเบอร์ น.66), วิลเลียม ซาลีบา, กาเบรียล มากัลเญส, ปิเอโร่ อินกาปิเอ้ - เดแคลน ไรซ์, ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ (มาร์ติน ซูบีเมนดี้ น.91) - บูกาโย่ ซาก้า (โนนี่ มาดูเอเก้ น.83), มาร์ติน โอเดอการ์ด (วิคตอร์ โยเคเรส น.66), เลอันโดร ทรอสซาร์ (กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ น.83) - ไค ฮาแวร์ตซ์ (เอเบเรชี่ เอเซ่ น.91
ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เปแอสเช อาร์เซน่อล นัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอล
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
5 ประเด็นควันหลง บราซิลแพ้จุดโทษโครเอเชีย เทพดวลเป้าในบอลโลกกลายเป็นฝันร้ายของทีมชาติบราซิลอีกครั้ง เมื่อต้องมายุติเส้นทางฟุตบอลโลก 2022 ไว้ที่รอบ 8 ทีมสุดท้าย เพราะต้องมาแพ้โครเอเชีย ในการดวลจุดโทษ หลังจาก 120 เสมอกัน 1-1 แบบดราม่าหนังชีวิตเหลือเกิน
Read more »
31 ปีที่รอคอย! ลูตัน แม่นโทษดับ โคเวนทรี ตีตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นลุย พรีเมียร์ลีกลูตัน ทาวน์ ทำได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะ โคเวนทรี 6-5 (90 นาที 1-1, 120 นาที 1-1) ในเกมเพลย์ออฟ แชมเปี้ยนชิพ รอบชิงชนะเลิศ ที่สนาม เวมบลี่่ย์ คว้าตั๋วใบสุดท้ายขึ้นพรีเมียร์ลีกตาม เบิร์นลี่ย์ และเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 31 ปี ที่คัมแบ็กสู่ลีกสูงสุดอังกฤษ หลังจากหล่นชั้นไปเมื่อฤดูกาล 1991/92
Read more »
แมนยู เสมอ อาร์เซน่อล 1-1 ผ่านจุดโทษแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เสมอ อาร์เซน่อล 1-1 ใน 120 นาที ก่อนชนะในจุดโทษ 5-3 เพื่อเข้ารอบต่อไปในศึก เอฟเอ คัพ
Read more »
อาร์เซน่อล-แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดวลจุดโทษผลการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอ คัพ รอบ 3 ระหว่าง อาร์เซน่อล - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตกรอบ 120 นาที 1-1
Read more »
แมนยู พบ ฟูแล่ม ! 5 ข้อผีโดนเจ้าสัวถอนแค้นสาสม,แฟร์นันด์ส แบกแชมป์จนหลังแอ่นแมนฯ ยูไนเต็ด แชมป์ เอฟเอ คัพ หมดโอกาสป้องกันโทรฟี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดบ้านพ่ายต่อ ฟูแล่ม ด้วยการดวลลูกโทษ 4-3 หลังจากทั้งสองทีมเสมอกัน 1-1 ในเวลา 120 นาทีจากการฟาดแข้งรอบห้าที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มี.ค.
Read more »
แมนยู พบ ฟูแล่ม ! รูเบน อโมริม ลั่นขอผีพาซิวแชมป์พรีเมียร์ลีกรูเบน อโมริม ผู้จัดการทีม แมนยู ยืนยันชัดเจนเป้าหมายสำคัญคือการพาทีมซิวแชมป์ พรีเมียร์ลีก หลัง ผีแดง กระเด็นตกรอบห้าถ้วย เอฟเอ คัพ คาบ้านจากการดวลลูกโทษแพ้ ฟูแล่ม 4-3 หลังจากเกมจบลงด้วยผลเสมอ 1-1 ในเวลา 120 นาที
Read more »