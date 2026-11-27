เปียงยางระงับความช่วยเหลือทหารให้มอสโก หลังคิมเจอผู้นำรัสเซีย
เกาหลีเหนือระงับการส่งอาวุธ KN-23 และการสนับสนุนทหารให้รัสเซีย หลังผู้นำมอสโกพยายามเจรจาหาใจเกาหลีใต้ ขณะที่คิม จองอึนโชว์อาวุธนิวเคลียร์ใหม่ประกาศไม่ขออนุญาตใคร
ทางการเกาหลีเหนือภายใต้การนำของประธานาธิบดี คิม จองอึน ได้สั่งหยุดการให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทางการทหารทั้งหมดต่อ รัสเซีย รวมถึงการขนส่ง มิสไซล์ KN-23 และกระสุนปืนใหญ่อย่างเป็นทางการ หลังจากเกิดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง เปียงยาง กับ มอสโก เนื่องจากรัฐบาล รัสเซีย พยายามเปิดการเจรจากับเกาหลีใต้
การหยุดยั้งความร่วมมือทางการทหารทันที
การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้เป็นการสั่งการโดยตรงจากประธานาธิบดี คิม จองอึน เพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัสเซีย โดยมีการระงับเที่ยวบินทางการทหารของรัสเซียที่บินผ่านน่านฟ้าของเกาหลีเหนือด้วย หน่วยข่าวกรองทหารยูเครน (GUR) ยืนยันว่าคำสั่งนี้ครอบคลุมถึงการหยุดส่งอาวุธและกำลังพล ซึ่งก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือได้ส่งมิสไซล์และกระสุนปืนใหญ่ไปยังรัสเซียเพื่อใช้ปฏิบัติการในสงครามยูเครนมาตั้งแต่ปี 2023Also readทับลานใกล้จบ! รัฐบาลเผยคืบหน้า 90% เร่งเคลียร์สิทธิชาวบ้าน 3 หมื่นราย นายทุนรุกป่าเจอรื้อ
คำวิจารณ์ต่อรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย
รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ โช ซอน-ฮุย ได้ออกมาประกาศหยุดการตอบโต้ต่อแถลงการณ์ของ อันเดร รูเดนโค ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ที่ระบุว่ามอสโกจะทำงานเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างโซลและเปียงยาง โดย โช ซอน-ฮุย ชี้แจงว่าท่าทีดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามหลักความเป็นพันธมิตรระหว่างสองชาติคอมมิวนิสต์ และเรียกร้องให้ฝ่ายรัสเซียประกาศนโยบายที่ชัดเจนต่อกีฬาใต้ทันที
การขยายกำลังทหารและข้อจำกัดใหม่
แม้ก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่าทหารเกาหลีเหนือประมาณ 14,000 นาย ปฏิบัติการอยู่ในแคว้นคูสค์ (Kursk Oblast) ของรัสเซีย แต่แหล่งข่าวระบุว่าการส่งทหารเพิ่มจากจำนวนเดิม 8,500 นาย เป็นจำนวนรวม 50,000 นายนั้น ทางการเปียงยางได้ปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบแล้ว การสนับสนุนทางการทหารในอดีตถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญในรูปดอลลาร์สหรัฐสำหรับเศรษฐกิจเกาหลีเหนือที่ตกอยู่ในมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติ
การโชว์หัวรบนิวเคลียร์ใหม่ในโรงงานผลิต
ในขณะที่ความสัมพันธ์กับรัสเซียมีประเด็นขัดแย้ง สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) รายงานว่าประธานาธิบดี คิม จองอึน ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ระดับสูงตรวจสอบการผลิตหัวรบนิวเคลียร์ที่โรงงานผลิตจำนวน 2 แห่ง โดยอ้างว่าต้องตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อรับประกันความปลอดภัยต่อภัยคุกคามนิวเคลียร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี
ประกาศไม่ขึ้นอยู่กับการขออนุญาตจากใคร
คิม จองอึน ได้ตอกย้ำว่าทั้งสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ถือเป็นภัยคุกคามต่อประเทศ พร้อมชี้ให้เห็นกรณีของอิหร่านที่ถูกกดดันจากสหรัฐฯและอิสราเอลเพื่อไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ โดยประธานาธิบดีคิมประกาศอย่างชัดเจนว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากใคร นอกจากนี้ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ให้ครอบคลุมหลายมิติสำหรับภารกิจที่แตกต่างกันในอนาคต
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