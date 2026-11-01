เปิ้ล นาคร แจงระบบการเงินมูลนิธิไทยนาคา ยันตรวจสอบได้ทุกบาท
เปิ้ล นาคร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยนาคา ชี้แจงระบบรายรับรายจ่ายของมูลนิธิ ท่ามกลางกระแสดราม่าเรื่องเงินบริจาคที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิของบุ๋ม ปนัดดา
เปิ้ล นาคร ดาราจิตอาสาและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิไทยนาคา ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับระบบรายรับรายจ่ายของมูลนิธิ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ติดตามหลายคนให้ความสนใจและเป็นห่วง ท่ามกลางกระแสดราม่าข่าวเรื่อง เงินบริจาค ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิของพิธีกรชื่อดัง บุ๋ม ปนัดดา โดยยืนยันว่าการเงินของมูลนิธิมี ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
กระแสดราม่าดังกล่าวเริ่มจากประเด็นเรื่องเงินบริจาคที่มีการพูดถึงในวงกว้าง จนมีผู้ติดตามจำนวนมากตั้งคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินของมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องบนพื้นที่ออนไลน์Also readเล็ก ฝันเด่น โพสต์ซึ้งให้กำลังใจ บุ๋ม ปนัดดา ยันเพื่อนแท้ไม่ทิ้งกัน
ก่อนหน้านี้ บุ๋ม ปนัดดา ได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อของบุคคลในวงการบันเทิงถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง เปิ้ล นาคร ก็ได้ส่งกำลังใจให้เพื่อนร่วมวงการในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
เปิ้ล นาคร ยืนยันความโปร่งใสด้านการเงิน
เปิ้ล นาคร ระบุว่า หลักการด้านการเงินของมูลนิธิไทยนาคาได้ถูกบริหารในรูปแบบเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยย้ำว่าเงินไม่สามารถหลุดออกไปได้แม้เพียงหนึ่งบาท
นอกจากนี้ เขายังขอบคุณทุกคนที่แสดงความเป็นห่วงต่อมูลนิธิ และยืนยันว่าทางมูลนิธิพร้อมให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน
คำชี้แจงดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางของมูลนิธิ โดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการทำงานอย่างรอบคอบและเป็นระบบ
กลไกการตรวจสอบรายรับรายจ่ายของมูลนิธิ
เปิ้ล นาคร อธิบายเพิ่มเติมว่า มูลนิธิมีการประชุมทุกเดือนและจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
ทีมบัญชีของมูลนิธิมีหน้าที่ตรวจสอบรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการแต่งตั้งทีมออดิตเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
ทางมูลนิธิยังติดตามการยื่นรายงานการเงินต่อกรมสรรพากร และตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอออกใบกำกับภาษีร่วมกับกระทรวงการคลังและกรมสรรพากร
ในส่วนของการรับบริจาค มูลนิธิได้ตรวจสอบใบขออนุญาตรับบริจาคที่ยื่นต่อกระทรวงกลาโหมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมจัดทำรายงานการทำงานของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายกฎหมาย
เปิ้ล นาคร ระบุว่า ขั้นตอนทั้งหมดนี้ช่วยให้มูลนิธิเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งต่อไปได้อย่างเป็นระบบ
ความคิดเห็นจากผู้ติดตามและการติดตามข่าว
หลังจากคำชี้แจงถูกเผยแพร่ มีผู้ติดตามจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ออนไลน์ ทั้งในแง่การให้กำลังใจและการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของมูลนิธิ
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการทำงานและขอความช่วยเหลือของมูลนิธิไทยนาคาได้ผ่านเพจของมูลนิธิ ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารข้อมูลของทางมูลนิธิ
สำหรับประเด็นดังกล่าว ยังคงต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งทางมูลนิธิและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องต่อไป
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