เปิดนิทรรศการ 5D Mixed Reality Experience และกิจกรรม Hidden Paradise

NSM เปิดตัวนิทรรศการ 5D Mixed Reality Experience และกิจกรรม Hidden Paradise ที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.คลอง 5 ปทุมธานี
เปิดให้ชมแล้ว! NSM ชวนมาสัมผัสเทคโนโลยีใหม่กับ " 5D Mixed Reality Experience - Hidden Paradise " พบ 3 ไฮไลท์ "โรงภาพยนตร์ 5D - สำรวจพิพิธภัณฑ์ผ่านแว่น RokidMax Pro - Hidden Paradise : ธรรมชาติสร้างสรรค์ สวรรค์บนดิน" ที่ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.
คลอง 5 ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 มิ. ย. นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทน ผอ. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.
) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.
) เปิดเผยว่า NSM เปิดตัว "นิทรรศการ 5D Mixed Reality Experience" และกิจกรรม "Hidden Paradise" ใหม่ ที่มีจุดเริ่มต้นหรือแนวคิดในการพัฒนา "5D Mixed Reality Experience" และ Hidden Paradise มาจากการตั้งคำถามว่า "จะทำอย่างไรให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป" NSM จึงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสานกับการเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนจากการอ่านหรือฟังเพียงอย่างเดียว ให้ผู้เข้าชมได้ "สัมผัส" และ "มีส่วนร่วม" กับวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ผ่านประสบการณ์เสมือนจริงที่ทั้งตื่นตา สนุก เข้าใจได้ง่าย มีความทันสมัย สอดรับกับโลกแห่งอนาคต และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้
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