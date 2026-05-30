เปิดชีวิต ออน สมฤทัย จากควีนแบรนด์เนมสู่บทบาทคุณแม่และการก้าวข้ามภาวะแพนิกหลังคลอด

เปิดชีวิต ออน สมฤทัย จากควีนแบรนด์เนมสู่บทบาทคุณแม่และการก้าวข้ามภาวะแพนิกหลังคลอด
📆5/30/2026 4:32 PM
📰daradaily
ออน สมฤทัย แชร์ประสบการณ์การต่อสู้กับภาวะเบบี้บลูและความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังคลอด พร้อมเผยแนวคิดการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ และการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์สู่ความเรียบง่ายเพื่ออนาคตของลูก

การเปิดเผยเรื่องราวชีวิตเบื้องหลังความสมบูรณ์แบบของ ออน สมฤทัย ผ่านรายการ Woody Talk ได้สร้างแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องราวการเผชิญหน้ากับภาวะทางอารมณ์หลังการคลอดลูก หรือที่รู้จักกันในชื่อ ภาวะเบบี้บลู ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของเธอต้องเผชิญกับความเปราะบางอย่างที่สุด ออนยอมรับว่าชีวิตหลังคลอดไม่ได้สดใสอย่างที่ใครหลายคนจินตนาการไว้ เธอต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะน้ำหนักที่ลดลงถึง 10 กิโลกรัมภายในระยะเวลาเพียง 10 วัน ซึ่งสร้างความตกใจและทำให้เธอเกิดอาการแพนิกจนถึงขั้นไม่สามารถยอมรับตัวเองในเวอร์ชันใหม่ได้ ความรู้สึกใจพังและรูปร่างที่เปลี่ยนไปทำให้เธอต้องต่อสู้กับความคิดในใจอย่างหนัก แต่สุดท้ายบทเรียนสำคัญที่เธอได้รับคือการเรียนรู้ว่า การเป็น แม่มือใหม่ ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกมิติ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการค่อยๆ เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับลูก โดยให้ความสำคัญกับความรักและความเข้าใจมากกว่าความเพอร์เฟกต์ทางกายภาพ หากย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ออน สมฤทัย ได้เปิดเผยถึงแรงผลักดันในวัยเด็กที่อยากจะมีชีวิตที่สะดวกสบายและร่ำรวย เนื่องจากเติบโตมาในครอบครัวข้าราชการที่ไม่ได้มีความหวือหวา ความฝันที่เห็นจากละครเรื่องคฤหาสน์หรูหรากลายเป็นเป้าหมายในชีวิตที่ทำให้เธอมุ่งมั่นและขยันทำสิ่งต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เธอเชื่อมั่นว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่มีทางลัด และทุกคนต้องผ่านจุดที่ล้มเหลวมาก่อน ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นเพียงทางผ่านที่ทำให้เราเก่งขึ้น เธอจึงมักจะสอนคนรอบข้างเสมอว่าความผิดพลาดหรือการถูกปฏิเสธเป็นเรื่องปกติของชีวิต หากเราไม่ละทิ้งความฝันและมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดความสำเร็จจะมาถึงในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งทัศนคตินี้เองที่ทำให้เธอสามารถสร้างตัวตนในโลกโซเชียลมีเดียได้อย่างโดดเด่น โดยเธอใช้การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดทั่วโลกเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่เข้าถึงผู้คนในวงกว้าง เปลี่ยนจากการนำเสนอแบบมืออาชีพที่จำกัดกลุ่มคนดู มาเป็นการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับผู้คนได้ง่ายขึ้น จนกลายเป็นที่รู้จักในฐานะควีนแบรนด์เนมที่มีอิทธิพลในหลายตลาด อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราและเป๊ะทุกระเบียบนิ้วในโลกออนไลน์ กลับแตกต่างจากชีวิตจริงอย่างสิ้นเชิง ออนเล่าว่าหลังกล้องเธอเป็นคนที่เรียบง่ายและชิลมาก มักจะปรากฏตัวในชุดเสื้อยืดกางเกงธรรมดาและหน้าสดในวันที่ไม่มีงาน เธอเป็นคนที่รักในกิจวัตรประจำวันที่ซ้ำเดิม เช่น การล็อกเวลาวันศุกร์และวันอาทิตย์เพื่อดูหนัง ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่เธอทำร่วมกับสามีมาหลายปี การมีระเบียบวินัยในชีวิตช่วยให้เธอจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีลูกสาวที่ชื่อว่าเฟย่าเข้ามาในชีวิต กิจวัตรประจำวันของเธอจึงเปลี่ยนเป็นการดูแลลูก ตั้งแต่การตื่นนอนจนถึงการเข้านอน ซึ่งเธอพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในทุกด้าน แม้จะมีการทำคอนเทนต์ร่วมกับลูกบ้าง แต่เธอก็ไม่ได้กดดันให้ลูกต้องทำตาม แต่เน้นให้ลูกได้ออกไปเผชิญโลกกว้างเพื่อพัฒนาการที่ดี ซึ่งส่งผลให้ลูกสาวของเธอเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกและมีพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็ว ในปัจจุบัน มุมมองการใช้ชีวิตของ ออน สมฤทัย ได้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากที่เคยให้ความสำคัญกับการช้อปปิ้งสินค้าหรูหรา เธอเริ่มหันมาสนใจการวางแผนอนาคตและการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับลูกสาวมากขึ้น เธอมองว่าในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการบริโภคสินค้าลักชูรีก็เปลี่ยนตาม โดยเธอเห็นด้วยกับเทรนด์ที่เรียกว่า Quiet Luxury หรือความหรูหราแบบไม่ตะโกน ซึ่งเน้นความเรียบง่าย การใช้งานที่ยาวนาน และไม่จำเป็นต้องอวดโลโก้แบรนด์ให้เด่นชัด ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับ Wellness หรือการดูแลสุขภาพกายและใจจากภายใน ออนเชื่อว่าการลดความเสี่ยงในการลงทุนและการดูแลจิตใจให้เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ เพื่อที่จะสามารถเป็นแม่ที่เป็นต้นแบบที่ดีและนำพาลูกสาวไปสู่จุดหมายที่มั่นคงในอนาค.

