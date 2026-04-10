เปิดพระราชกรณียกิจ: ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับสถาบัน

📆4/10/2026 5:33 PM
รายงานข่าวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวบิดเบือนที่เผยแพร่โดยกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม

สื่อมวลชนหลายแห่งได้นำเสนอข่าว พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นในลักษณะบิดเบือน ข้อเท็จจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของนายกรัฐมนตรีและคณะ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนทั่วไป ข้อมูลที่ถูกต้องคือในวันดังกล่าว พระราชกรณียกิจ ของทั้งสองพระองค์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเสด็จออกให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ เท่านั้น แต่ยังมี พระราชกรณียกิจ อื่นๆ ที่สำคัญอีกหลายประการ

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดพระราชกรณียกิจในวันนั้นเริ่มต้นด้วยเวลา ๑๗.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร และเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ต่อมาในเวลา ๑๘.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เหรียญเฉลิมพระเกียรติ และหนังสือ “เหรียญรัชกาลที่ ๑๐” การนี้เป็นการแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สุดท้ายในเวลา ๑๘.๑๗ น. และ ๑๘.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ และให้นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ พระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชภารกิจอันหลากหลาย ทั้งในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การส่งเสริมความมั่นคงของชาติ และการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่าน การบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจเหล่านี้เป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง และเป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน ซึ่งอาจนำไปสู่ความแตกแยกในสังคมได

