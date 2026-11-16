เปิดรับสมัคร 30 ทีม Fashion Hackathon Season 3 ยกระดับผ้าย้อมครั่งลำปางสู่สากล
งาน Fashion Hackathon Season 3 วันที่ 27-28 ธ.ค. 69 ที่ลำปาง เปิดรับสมัคร 30 ทีมออกแบบผ้าย้อมครั่ง สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองรอง พร้อมระบุหน่วยงานสนับสนุนหลักอย่าง อว. และ บพท.
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นเมืองภายใต้ชื่องาน " FASHION HACKATHON SEASON 3" เพื่อเป็นเวทีให้นักออกแบบและช่างตัดเย็บนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัย งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 และ 28 ธันวาคม 2569 ณ อาคารศูนย์นันทนาการสร้างสรรค์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ " โฮงละกอน" โดยมีแนวคิดหลักคือ "YOUR DESIGN, YOUR SIGNATURE" ที่มุ่งเน้นให้แต่ละทีมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุท้องถิ่น
รายละเอียดการแข่งขันและกลุ่มเป้าหมาย
การเปิดรับสมัครกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้กำหนดไว้ที่จำนวน 30 ทีม ซึ่งประกอบด้วยนักออกแบบและช่างตัดเย็บที่มีทักษะและความสนใจในการนำวัตถุดิบพื้นบ้านอย่าง "ผ้าย้อมครั่งลำปาง" มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่มีมูลค่าสูงขึ้น กระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการจนกว่าจะครบจำนวน 30 ทีมที่ปรากฏชัดตามกำหนดการ โดยผู้เข้าร่วมจะต้องแสดงศักยภาพในการปรับใช้เทคนิคการย้อมครามและครั่งที่สืบทอดกันมาในจังหวัดลำปาง ให้เข้ากับการออกแบบสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดระดับสากลได้Also readต้าห์อู๋-ออฟโรด เล่าสนุก “คุณชายอนันตศัย” กองถ่ายสุดป่วน แง้มปีนี้มีความคืบหน้า!
กิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันทางศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การทดลองวัสดุ และการตัดเย็บอย่างประณีต เพื่อแสดงให้เห็นว่าผ้าย้อมครั่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่หลากหลาย ไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าดั้งเดิม แต่รวมถึงเครื่องแต่งกายสำหรับโอกาสพิเศษหรือสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่ทันสมัย
กรอบนโยบายและหน่วยงานผู้สนับสนุนหลัก
การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการสื่อวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับเมืองรองสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์" นั้น ได้รับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายจากหน่วยงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ของประเทศอย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองเป้าหมายสำคัญเรื่อง "ยกระดับเมืองรองสู่เมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรม" ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของรัฐในการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่จังหวัดนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้เป็นจุดขายทางเศรษฐกิจ
คณะผู้บริหารแผนงานประกอบด้วยบุคคลากรระดับสูงในวงการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้แก่ ดร.ธนภณ วัฒนกุล ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมแผนงานเป้าหมายสำคัญ (Promoting Committee: PC) และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการแผนงานเชิงกลยุทธ์การนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. (PD) ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลและวางทิศทางให้โครงการนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ในการยกระดับชุมชน
ในส่วนของการดำเนินงานและการสนับสนุนงบประมาณ ได้รับแรงขับเคลื่อนจากหน่วยงานระดับกระทรวงและกองทุนที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ (องค์การมหาชน) (รวพ.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) ซึ่งการทำงานร่วมกันของหน่วยงานเหล่านี้ทำให้เกิดเครือข่ายสนับสนุนที่แข็งแรงสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชุมชนต้นทาง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและขั้นตอนต่อไป
การมีเวทีอย่าง Fashion Hackathon Season 3 จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ในการมองเห็นคุณค่าของวัสดุท้องถิ่นที่ถูกมองข้ามมาก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือการพัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดลำปาง ซึ่งสามารถแข่งขันในตลาดแฟชั่นระดับภูมิภาคหรือระดับโลกได้ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ผลิตวัตถุดิบผ้าทอและกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหรือติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครทีมทั้ง 30 ทีมได้ที่พื้นที่จัดงาน霍ละกอน ในจังหวัดลำปาง ในช่วงเดือนธันวาคม 2569 การมีส่วนร่วมในโครงการนี้ถือเป็นโอกาสทองในการส่งเสริมนวัตกรรมทางแฟชั่นที่ยั่งยืน และเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนให้กับประเทศโดยรวมในระยะยาว
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy