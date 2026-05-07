เปิดตัวหลักสูตร AI for Future Workforce ขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาทักษะ AI ให้คนไทยพร้อมสำหรับตลาดแรงงานยุคใหม่

ประเทศไทยเปิดตัวหลักสูตร AI for Future Workforce ที่นับหน่วยกิตได้จริง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 20 แห่ง เพื่อพัฒนาทักษะ AI ให้กับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมให้คนไทยแข่งขันบนเวทีโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมี Google ร่วมสนับสนุนด้วยหลักสูตร Generative AI และ Gemini ภายใต้แนวคิด Leave No Thai Behind เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าในยุคดิจิทัล
ในขณะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยก็ได้ก้าวเข้าสู่การปฏิวัติทาง การศึกษา ด้วยการเปิดตัวหลักสูตร AI for Future Workforce ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นับหน่วยกิตได้จริง และจะถูกนำเข้าหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัย โดยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 20 แห่ง และมีแผนที่จะขยายสู่ทั่วประเทศต่อไป โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนา ทักษะ AI พร้อมทั้งสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนำเนื้อหาการเรียนรู้ AI ไปบูรณาการเป็นหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.
) ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ) เป็นผู้สนับสนุนหลัก ศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.
) กล่าวว่า การเปิดตัวหลักสูตร AI for Future Workforce นี้ถือเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากประเทศไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรด้าน AI ถึง 80,000 คน และโครงการนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คนไทยสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างแข็งแกร่ง นับเป็นการวางรากฐานที่มั่นคง เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวทะยานสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม AI อย่างยั่งยืนในระยะยาว ศาสตราจารย์ ดร.
ยศชนัน กล่าวเพิ่มเติมว่า อุปสรรคสำคัญของการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือทักษะของผู้คนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ทรู จึงตั้งใจขับเคลื่อน AI for All เพื่ออัปสกิลคนไทยด้วยทักษะที่จำเป็น ให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานยุคใหม่ นอกจากนี้ Google ก็ได้เตรียมพร้อมด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาให้นักศึกษาใช้งาน Generative AI ได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Gemini ภายใต้แนวคิด Leave No Thai Behind ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยทุกคนได้รับโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าในยุคดิจิทัล โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานความรู้และการเข้าถึง AI ภายใต้ Gemini Academy เพื่อการเรียนรู้ AI Safety & Digital Literacy รวมถึงพื้นฐานการเขียนคำสั่ง Prompt Engineering พร้อมรับอินเทอร์เน็ตฟรี 10GB สำหรับใช้เรียนออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อ
AI For Future Workforce ปัญญาประดิษฐ์ การศึกษา ทักษะ AI ตลาดแรงงานยุคใหม่
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
โครงการ AI for Future Workforce ขับเคลื่อนการเรียนรู้ AI ในระดับประเทศโครงการ AI for Future Workforce ถูกเปิดตัวเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้าน AI ในระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ AI ในเชิงปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนในหลักสูตร โดยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 20 แห่ง และขยายสู่ทั่วประเทศต่อไป เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตั้งแต่การปูพื้นฐานไปจนถึงการเจียระไนผู้เชี่ยวชาญระดับสูง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Read more »
ทรูแจกเน็ตเรียน AI ฟรี 10GB จับมือกูเกิล-อว.ปั้นหลักสูตรเก็บหน่วยกิตได้ทรูจับมือกูเกิลและอว. เปิดตัวโครงการ “AI for All Thais” แจกอินเตอร์เน็ตเรียน AI ฟรี 10 GB ปั้นหลักสูตรพิเศษ AI for Future Workforce เข้าระบบมหาวิทยาลัย นับหน่วยกิตได้จริง
Read more »
การใช้ AI ในองค์กรไทย: โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืนการใช้เทคโนโลยี AI ในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ที่มักเน้นการเรียนรู้จากการทำงานจริง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบยังตามไม่ทัน ส่งผลให้การใช้ AI เน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในระยะสั้นมากกว่าการวางรากฐานที่ยั่งยืน เฟดเอ็กซ์ ได้เปิดตัวโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน AI ระดับโลก ให้แก่พนักงานกว่า 500,000 คนทั่วโลก รวมถึงทีมงานในประเทศไทย โดยจัดหลักสูตรอบรมตามสายงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการใช้งาน AI ให้สอดคล้องกับบทบาทของพนักงานในแต่ละภาคส่วน และสนับสนุนการนำ AI ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
Read more »
รัฐบาลสหรัฐสร้างหน่วยงานใหม่เพื่อประเมินความเสี่ยง AI ต่อความมั่นคงชาติกระทรวงพาณิชย์สหรัฐสร้างหน่วยงาน CAISI เพื่อประเมินความเสี่ยงของ AI ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชาติ โดยบริษัทต้องส่งโมเดล AI ให้ทดสอบโดยไม่มีระบบป้องกัน ขณะที่รัฐบาลพิจารณาเพิ่มการควบคุมอุตสาหกรรม AI
Read more »
การสัมมนาเพื่อพัฒนาอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ (AI Sovereignty) ของประเทศไทยการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนาอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ (AI Sovereignty) ของประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา AI อย่างมั่นคงและยั่งยืน
Read more »
ออสการ์ห้ามใช้ AI ในสาขาการแสดงและบทภาพยนตร์ออสการ์ประกาศห้ามใช้ AI ในสาขาการแสดงและบทภาพยนตร์ กำหนดให้ต้องสร้างโดยมนุษย์เท่านั้น สะท้อนความกังวลต่อบทบาท AI ในวงการภาพยนตร์
Read more »