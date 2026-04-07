เปิดประสบการณ์ 'Journey of Longevity' : ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใกล้กรุง เติมพลังชีวิตและสุขภาพ

ททท. ผนึกกำลังพันธมิตร เดินหน้าแคมเปญ 'Journey of Longevity' ชวนเที่ยว 7 จังหวัดภาคกลาง เน้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและส่งเสริม Work-Life Balance ตอบโจทย์ Gen Y ที่ใส่ใจสุขภาพ พร้อมมอบส่วนลดพิเศษจากพันธมิตร
ในยุคปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y ให้ความสำคัญกับ 'คุณภาพชีวิตและ สุขภาพ ' มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน มองว่าสุขภาวะที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิต การท่องเที่ยว เชิง สุขภาพ ( Wellness Tourism ) จึงกลายเป็นกระแสที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การเดินทางในรูปแบบ ' Rest & Recharge ' จึงตอบสนองความต้องการพักผ่อนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ลดความเครียดจากการทำงาน และใช้เวลาหยุดพักผ่อนอย่างคุ้มค่า ภูมิภาค ภาคกลาง ของประเทศไทยมีความพร้อมอย่างมากในการพัฒนาเป็น 'Hub of Wellness Travel'
ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ทั้งอาหารเพื่อสุขภาพ วิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย การโอบอุ้มของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และความสะดวกในการเดินทางที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นทริปสุดสัปดาห์ (Weekend Getaway) หรือ One Day Trip ใกล้กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรจัดแคมเปญ 'Journey of Longevity' เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความยั่งยืนใน 7 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และอ่างทอง ชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทาง 'ใกล้กรุง' เพื่อ 'เติมพลังชีวิตและสุขภาพ' ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้ง Local Experience และการใช้ชีวิตอย่างสมดุลในรูปแบบ 'Work-Life Balance' ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก\แนวคิดที่น่าสนใจคือการ 'จ่ายใบสั่งเที่ยวแทนใบสั่งยา' ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ เราเชื่อมั่นว่าแนวคิดนี้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยอย่างยิ่ง เพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการรักษาเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูก ข้อ และระบบการเคลื่อนไหว เราได้สังเกตเห็นว่าโรคยอดนิยมของคนเมืองในปัจจุบัน ไม่ใช่โรคที่ซับซ้อน แต่เป็นผลพวงจากไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ อาการปวดหลังเรื้อรัง ออฟฟิศซินโดรม ข้ออักเสบจากการใช้งานหนัก ล้วนสัมพันธ์กับความเครียดสะสมและการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล การเข้าร่วมแคมเปญ Journey of Longevity จึงเป็นมากกว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยว เพราะการแพทย์ยุคใหม่ต้องควบคู่ไปกับการป้องกัน เราเชื่อว่าการเดินทางใกล้กรุง การใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติ เป็นเสมือน 'Wellness Prescription' สำหรับคนทำงานยุคใหม่ ให้ได้ Rest & Recharge เพื่อการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมอบส่วนลดพิเศษเพื่อสนับสนุนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยมีโปรแกรมให้เลือกมากมาย เช่น การทำกายภาพบำบัด การตรวจสมดุลกล้ามเนื้อด้วยระบบ AI และการตรวจมวลกระดูก ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง\เพื่อให้การเดินทางครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว Ascend Travel ในฐานะแพลตฟอร์มการจองที่พัก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องการพักผ่อนระยะสั้น ตัดสินใจออกเดินทางได้ง่ายขึ้น จึงได้มอบสิทธิประโยชน์ Cash Back 20% สำหรับทุกการจองที่พักผ่านแพลตฟอร์มในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการใน 7 จังหวัดภาคกลาง นอกจากนี้ ยังมีบริการจากผู้ให้บริการรถเช่าหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเดินทาง ทรู ลีสซิ่ง มอบส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับบริการรถเช่าขับเอง และบริการรถมินิโค้ช Mercedes-Benz Sprinter พร้อมพนักงานขับรถมืออาชีพ เพื่อรองรับการเดินทางที่ครอบคลุมเส้นทางสู่ 7 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว เป้าหมายสูงสุดของแคมเปญนี้คือการทำให้การเดินทางใกล้กรุงเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย ทั้งในมิติของเวลา งบประมาณ และประสบการณ์ที่ได้รับ เพราะการท่องเที่ยวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานที่พักผ่อน แต่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพกายและใจ เพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นการ 'เติมพลังชีวิตและสุขภาพ' อย่างแท้จริ
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
Bitkub จับเทรนด์ใหม่ Longevity เปลี่ยนสิ่งที่เคย ‘แพง’ ให้เข้าถึงได้Bitkub จับเทรนด์ใหม่ Longevity ปิดตัว 'StayGold' ใช้ AI ถอดรหัส DNA ปั้นไทยเป็น Longevity Hub โลก พร้อมเปลี่ยนสิ่งที่เคย ‘แพง’ ให้ทุกคนเข้าถึงได้
อ่านเพิ่มเติม »
Genesenn บูมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ดันไทยสู่ Longevity HubGenesenn เดินหน้ารุกการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ตั้งเป้าดึงลูกค้าชาวจีน 80-90% พร้อมชูโมเดล อสังหาริมทรัพย์ผสมผสานสร้างสังคมคนอายุยืน (Longevity Community) ดันไทยสู่ Longevity Hub Thailand
อ่านเพิ่มเติม »
3 Gen ดันตลาดสุขภาพพุ่ง! Longevity Economy ไทยโตติด Top โลก 30%CMMU เปิดอินไซต์ Longevity Economy ชี้ “ชีวิตยืนยาว - สุขภาพดี” มาตรฐานใหม่ของ “ความลักชูรี่” ตลาดไทยพุ่งสูงติดท็อปโลกเฉียด 30% เผยพฤติกรรม 3 สมการหลัก Gen Z สายทดลอง Gen Y สายทุ่มไม่อั้น ด้านGen X พร้อมจ่ายหนักบริการเฉพาะทาง
อ่านเพิ่มเติม »
‘สุขภาพทรุด’จาก‘ไลฟ์สไตล์ผิดเพี้ยน’ หลักสูตร ‘LIFE’ จัดการต้นตอสู่ 'ชีวิตยืนยาว'คนเมืองเผชิญวิกฤตสุขภาพจากไลฟ์สไตล์ที่ผิดเพี้ยน กรมอนามัย-รพ.วชิระภูเก็ต เปิดตัวหลักสูตร 'LIFE” หยุดต้นตอบั่นทอนสุขภาพ มุ่งสร้าง Longevity รุ่นที่ 1 รองรับการพลิกโฉมภูเก็ตสู่เมืองสุขภาพระดับโลก
อ่านเพิ่มเติม »
“สุขภาพ” สินทรัพย์ที่มีค่า มากกว่าเงินทอง! เจาะอินไซต์ คนไทย Gen ไหน “สายเปย์” ด้าน Longevityเปิดอินไซต์ Longevity Economy “ชีวิตยืนยาว - สุขภาพดี” มาตรฐานใหม่ของ “ความลักชูรี่” เผยพฤติกรรม Gen Z สายทดลอง Gen Y สายทุ่มไม่อั้น ด้าน Gen X พร้อมจ่ายหนักบริการเฉพาะทาง
อ่านเพิ่มเติม »
โลกสุขภาพปี 2026: เทรนด์ Wellness องค์รวมและ Longevity กำลังมาแรงเจาะลึกเทรนด์สุขภาพปี 2026 ที่ Gen Z, Alpha และ Gen Y ให้ความสำคัญกับ Wellness องค์รวม, Longevity และการดูแลสุขภาพเชิงรุก Lazada จับกระแส จัดงาน Lazada Run Wellness Fest ผสานกิจกรรมสุขภาพ, ความบันเทิง และคอมมูนิตี้
อ่านเพิ่มเติม »