Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

เปิดศึกมวยไทยรากหญ้า ซีซั่น 4 สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล

กีฬา News

เปิดศึกมวยไทยรากหญ้า ซีซั่น 4 สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล
มวยไทยรากหญ้าซีซั่น 4กกท.
📆5/27/2026 9:32 AM
📰INNNEWS
109 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 63%

การกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดฉากการแข่งขันมวยไทยรากหญ้า ซีซั่น 4 ในโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล ปี 2569 โดยจับสลากประกบคู่รอบ 16 คน 4 โซนภูมิภาคแล้ว พร้อมขับเคลื่อนนักมวยรากหญ้าสู่เวทีอาชีพ

การ กีฬา แห่งประเทศไทยเตรียมเปิดฉากศึกซัดเดือด ' มวยไทยรากหญ้า ซีซั่น 4 ' ในโครงการ ' สืบสานมวยไทย จากรากหญ้าสู่สากล ปี 2569' โดยได้ดำเนินการจับสลากประกบคู่ในรอบ 16 คน ทั้ง 4 โซนภูมิภาค เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำการแข่งขันพร้อมกันในวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ณ สนามแข่งขันประจำแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นความต่อเนื่องของโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงใน 3 ซีซั่นที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับนักมวยไทยระดับรากหญ้าสู่เวทีอาชีพทั้งในประเทศและระดับสากล นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการ กีฬา แห่งประเทศไทยฝ่าย กีฬา อาชีพและ กีฬา มวย เปิดเผยว่า การแข่งขันในซีซั่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกองทุนพัฒนาการ กีฬา แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการ กีฬา มวย ซึ่งได้ร่วมกันวางแผนจัดปฏิทินการแข่งขันให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักมวยและค่ายมวยทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงเรื่องค่าตัวนักมวยให้มีความเหมาะสมและจ่ายตรงเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักมวยรากหญ้า นอกจากนี้ รายการ มวยไทยรากหญ้า ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้คณะกรรมการ กีฬา Domestic Power ซึ่งแชมป์ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยพระราชทาน และมีโอกาสก้าวไปสู่การแข่งขันระดับอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป การแข่งขันใน ซีซั่น 4 แบ่งออกเป็น 6 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ รุ่นฟลายเวท 112 ปอนด์หญิง รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์ชาย รุ่นแบนตั้มเวท 118 ปอนด์ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ชาย รุ่นไลท์เวท 135 ปอนด์ชาย และรุ่นเวลเตอร์เวท 147 ปอนด์ชาย โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคจะใช้กติกามวยไทยมาตรฐาน โดยมวยชายแข่งขัน 3 ยก ยกละ 3 นาที พักระหว่างยก 2 นาที ส่วนมวยหญิงแข่งขัน 3 ยก ยกละ 2 นาที พัก 2 นาที แต่ละโซนภูมิภาคจะมีนักมวยจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมชิงชัย อาทิ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวม 28 จังหวัด แข่งขันที่เวทีมวยชั่วคราวห้างเซ็นทรัล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด แข่งขันที่เทศบาลนครจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับผลการจับสลากประกบคู่และตารางการแข่งขันสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊ก ' มวยไทยรากหญ้า ' และ 'สำนักงานคณะกรรมการ กีฬา มวย' ซึ่งจะมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แฟนมวยไทยทั่วประเทศได้ร่วมลุ้นและเชียร์นักมวยตัวแทนจากภูมิภาคของต.

การกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดฉากศึกซัดเดือด 'มวยไทยรากหญ้า ซีซั่น 4' ในโครงการ 'สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล ปี 2569' โดยได้ดำเนินการจับสลากประกบคู่ในรอบ 16 คน ทั้ง 4 โซนภูมิภาค เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำการแข่งขันพร้อมกันในวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ณ สนามแข่งขันประจำแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นความต่อเนื่องของโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงใน 3 ซีซั่นที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับนักมวยไทยระดับรากหญ้าสู่เวทีอาชีพทั้งในประเทศและระดับสากล นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เปิดเผยว่า การแข่งขันในซีซั่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ซึ่งได้ร่วมกันวางแผนจัดปฏิทินการแข่งขันให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักมวยและค่ายมวยทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงเรื่องค่าตัวนักมวยให้มีความเหมาะสมและจ่ายตรงเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักมวยรากหญ้า นอกจากนี้ รายการมวยไทยรากหญ้ายังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้คณะกรรมการกีฬา Domestic Power ซึ่งแชมป์ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยพระราชทาน และมีโอกาสก้าวไปสู่การแข่งขันระดับอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป การแข่งขันในซีซั่น 4 แบ่งออกเป็น 6 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ รุ่นฟลายเวท 112 ปอนด์หญิง รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์ชาย รุ่นแบนตั้มเวท 118 ปอนด์ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ชาย รุ่นไลท์เวท 135 ปอนด์ชาย และรุ่นเวลเตอร์เวท 147 ปอนด์ชาย โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคจะใช้กติกามวยไทยมาตรฐาน โดยมวยชายแข่งขัน 3 ยก ยกละ 3 นาที พักระหว่างยก 2 นาที ส่วนมวยหญิงแข่งขัน 3 ยก ยกละ 2 นาที พัก 2 นาที แต่ละโซนภูมิภาคจะมีนักมวยจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมชิงชัย อาทิ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวม 28 จังหวัด แข่งขันที่เวทีมวยชั่วคราวห้างเซ็นทรัล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด แข่งขันที่เทศบาลนครจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับผลการจับสลากประกบคู่และตารางการแข่งขันสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊ก 'มวยไทยรากหญ้า' และ 'สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย' ซึ่งจะมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แฟนมวยไทยทั่วประเทศได้ร่วมลุ้นและเชียร์นักมวยตัวแทนจากภูมิภาคของต

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INNNEWS /  🏆 18. in TH

มวยไทยรากหญ้า ซีซั่น 4 กกท. สืบสานมวยไทย การแข่งขันมวย

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ศูนย์วิเคราะห์ฯ คาดการณ์รายได้เกษตรกร 5 พืชหลักปี 2568 หดตัว 16% กดดันจากผลผลิตล้นตลาดศูนย์วิเคราะห์ฯ คาดการณ์รายได้เกษตรกร 5 พืชหลักปี 2568 หดตัว 16% กดดันจากผลผลิตล้นตลาดศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบีคาดการณ์รายได้เกษตรกร 5 พืชหลักปี 2568 หดตัว 16% จากผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ คาดการณ์ผลกระทบต่อเนื่องถึงปี 2569
Read more »

เปิด 4 ช่องทางออนไลน์ ผู้ประกันตนเปลี่ยนรพ.ได้ง่ายๆ ในปี 2569เปิด 4 ช่องทางออนไลน์ ผู้ประกันตนเปลี่ยนรพ.ได้ง่ายๆ ในปี 2569ประกันสังคม เพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2569 ผ่านออนไลน์ 4 ช่องทาง ระหว่างถ่ายโอนระบบ SSO Core ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569
Read more »

เปิดประวัติ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทยเปิดประวัติ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทยเปิดประวัติ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย หนึ่งใน 3 ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น 'แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี' สู่ศึกเลือกตั้งปี 2569 สู้ศึกการเลือกตั้ง 2569 พรรคเพื่อไทย เปิด 3 รายชื่อ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ ไปเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.
Read more »

ราคาทองคำวันนี้: ทองคำลง 100 บาท เช็กราคาทองล่าสุดราคาทองคำวันนี้: ทองคำลง 100 บาท เช็กราคาทองล่าสุดอัปเดตราคาทองคำล่าสุดประจำวันที่ 16 มกราคม 2569 เปรียบเทียบกับราคาเมื่อวานนี้ (15 มกราคม 2569) เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ทั้งราคาขายออกและราคารับซื้อ พร้อมการเปลี่ยนแปลงของราคาตลอดทั้งวัน
Read more »

ทรู คอร์ปอเรชั่น UP สัญญาณ 5G รับเทศกาลตรุษจีนปีม้า ให้ลูกค้าเฮง ปัง มั่งคั่ง รองรับเที่ยว-ไหว้เจ้า-เสริมดวง-แก้ชง ทั่วไทยทรู คอร์ปอเรชั่น UP สัญญาณ 5G รับเทศกาลตรุษจีนปีม้า ให้ลูกค้าเฮง ปัง มั่งคั่ง รองรับเที่ยว-ไหว้เจ้า-เสริมดวง-แก้ชง ทั่วไทย16 กุมภาพันธ์ 2569 - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศความพร้อมขยายเครือข่าย 5G และ 4G ตลอดเทศกาลตรุษจีนปีม้า ซึ่งปีนี้วันไหว้ตรงกับ 16 กุมภาพันธ์ 2569 โดยยกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงตรุษจีนโดยเฉพาะในช่วง 3 วัน คือ วันจ่าย วันไหว้...
Read more »

กยศ. ขอความร่วมมือนายจ้างนำส่งเงินผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-PaySLF ภายใน 16 เม.ย. 69กยศ. ขอความร่วมมือนายจ้างนำส่งเงินผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-PaySLF ภายใน 16 เม.ย. 69กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอให้นายจ้างที่เริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมในเดือนมีนาคม 2569 นำส่งเงินผ่านระบบ e-PaySLF ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 และนำส่งครั้งถัดไปภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
Read more »



Render Time: 2026-05-27 12:33:25