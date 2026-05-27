เปิดศึกมวยไทยรากหญ้า ซีซั่น 4 สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล

การกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดฉากศึกซัดเดือด 'มวยไทยรากหญ้า ซีซั่น 4' ในโครงการ 'สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล ปี 2569' โดยได้ดำเนินการจับสลากประกบคู่ในรอบ 16 คน ทั้ง 4 โซนภูมิภาค เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำการแข่งขันพร้อมกันในวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ณ สนามแข่งขันประจำแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นความต่อเนื่องของโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงใน 3 ซีซั่นที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับนักมวยไทยระดับรากหญ้าสู่เวทีอาชีพทั้งในประเทศและระดับสากล นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เปิดเผยว่า การแข่งขันในซีซั่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ซึ่งได้ร่วมกันวางแผนจัดปฏิทินการแข่งขันให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักมวยและค่ายมวยทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงเรื่องค่าตัวนักมวยให้มีความเหมาะสมและจ่ายตรงเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักมวยรากหญ้า นอกจากนี้ รายการมวยไทยรากหญ้ายังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้คณะกรรมการกีฬา Domestic Power ซึ่งแชมป์ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยพระราชทาน และมีโอกาสก้าวไปสู่การแข่งขันระดับอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป การแข่งขันในซีซั่น 4 แบ่งออกเป็น 6 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ รุ่นฟลายเวท 112 ปอนด์หญิง รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์ชาย รุ่นแบนตั้มเวท 118 ปอนด์ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ชาย รุ่นไลท์เวท 135 ปอนด์ชาย และรุ่นเวลเตอร์เวท 147 ปอนด์ชาย โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคจะใช้กติกามวยไทยมาตรฐาน โดยมวยชายแข่งขัน 3 ยก ยกละ 3 นาที พักระหว่างยก 2 นาที ส่วนมวยหญิงแข่งขัน 3 ยก ยกละ 2 นาที พัก 2 นาที แต่ละโซนภูมิภาคจะมีนักมวยจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมชิงชัย อาทิ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวม 28 จังหวัด แข่งขันที่เวทีมวยชั่วคราวห้างเซ็นทรัล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด แข่งขันที่เทศบาลนครจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับผลการจับสลากประกบคู่และตารางการแข่งขันสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊ก 'มวยไทยรากหญ้า' และ 'สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย' ซึ่งจะมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แฟนมวยไทยทั่วประเทศได้ร่วมลุ้นและเชียร์นักมวยตัวแทนจากภูมิภาคของต
ศูนย์วิเคราะห์ฯ คาดการณ์รายได้เกษตรกร 5 พืชหลักปี 2568 หดตัว 16% กดดันจากผลผลิตล้นตลาดศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบีคาดการณ์รายได้เกษตรกร 5 พืชหลักปี 2568 หดตัว 16% จากผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ คาดการณ์ผลกระทบต่อเนื่องถึงปี 2569
เปิด 4 ช่องทางออนไลน์ ผู้ประกันตนเปลี่ยนรพ.ได้ง่ายๆ ในปี 2569ประกันสังคม เพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2569 ผ่านออนไลน์ 4 ช่องทาง ระหว่างถ่ายโอนระบบ SSO Core ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569
เปิดประวัติ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทยเปิดประวัติ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย หนึ่งใน 3 ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น 'แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี' สู่ศึกเลือกตั้งปี 2569 สู้ศึกการเลือกตั้ง 2569 พรรคเพื่อไทย เปิด 3 รายชื่อ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ ไปเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.
ราคาทองคำวันนี้: ทองคำลง 100 บาท เช็กราคาทองล่าสุดอัปเดตราคาทองคำล่าสุดประจำวันที่ 16 มกราคม 2569 เปรียบเทียบกับราคาเมื่อวานนี้ (15 มกราคม 2569) เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ทั้งราคาขายออกและราคารับซื้อ พร้อมการเปลี่ยนแปลงของราคาตลอดทั้งวัน
ทรู คอร์ปอเรชั่น UP สัญญาณ 5G รับเทศกาลตรุษจีนปีม้า ให้ลูกค้าเฮง ปัง มั่งคั่ง รองรับเที่ยว-ไหว้เจ้า-เสริมดวง-แก้ชง ทั่วไทย16 กุมภาพันธ์ 2569 - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศความพร้อมขยายเครือข่าย 5G และ 4G ตลอดเทศกาลตรุษจีนปีม้า ซึ่งปีนี้วันไหว้ตรงกับ 16 กุมภาพันธ์ 2569 โดยยกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงตรุษจีนโดยเฉพาะในช่วง 3 วัน คือ วันจ่าย วันไหว้...
กยศ. ขอความร่วมมือนายจ้างนำส่งเงินผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-PaySLF ภายใน 16 เม.ย. 69กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอให้นายจ้างที่เริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมในเดือนมีนาคม 2569 นำส่งเงินผ่านระบบ e-PaySLF ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 และนำส่งครั้งถัดไปภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
