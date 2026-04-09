เปิดผลสำรวจล่าสุด: อะไรคือความสุขในการทำงานของคนไทยยุคนี้?

เจาะลึกผลสำรวจ Workplace Happiness Report 2568 เผยปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนทำงานชาวไทยมีความสุข พร้อมส่องความต้องการของแต่ละ Generation
ความเครียดกัดกินใจ จนประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างน่าใจหาย วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสิ่งที่คนทำงานยุคนี้ต้องการมากกว่าแค่ ‘เงินเดือน’ พร้อมเผยผลสำรวจล่าสุดที่จะเปิดเผยว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ ความสุขในการทำงาน ของคนไทย\จากการสำรวจ ‘ Workplace Happiness Report ’ ประจำปี 2568 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คนในประเทศไทย พบว่าคนทำงานชาวไทยมีความสุขโดยรวมอยู่ที่ 67% ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รองจากอินโดนีเซีย (82%) และฟิลิปปินส์ (77%) ในขณะที่ประเทศอย่างสิงคโปร์ (56%)
และฮ่องกง (47%) มีระดับความสุขที่ค่อนข้างต่ำกว่า แม้ว่าตัวเลขความสุขโดยรวมของประเทศไทยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่เบื้องหลังตัวเลขดังกล่าวนั้น ยังมี ‘ความจริง’ บางอย่างซ่อนอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง รายงานฉบับนี้ได้เปิดเผยถึง 5 ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานออฟฟิศชาวไทยมีความสุขในการทำงาน ได้แก่ สถานที่ทำงานเดินทางสะดวก (70%) โลเคชั่นที่ดีช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การได้อัปสกิล (66%) การมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ สังคมที่ดี มีเป้าหมาย (64%) การมีเพื่อนร่วมงานที่ดีและการรู้สึกว่างานที่ทำมีคุณค่าและมีความหมาย ความมั่นคง (63%) ความมั่นใจในความมั่นคงของบริษัทและไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเลิกจ้างในช่วงเศรษฐกิจผันผวน และสุดท้ายคือ การบริหารจัดการสมดุลระหว่าง ‘สิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญ’ กับ ‘สิ่งที่พนักงานได้รับในชีวิตจริง’ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสุขและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน\การเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของพนักงานในแต่ละช่วงวัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและส่งเสริมความสุขในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน ลองมาเจาะลึกความสุขในการทำงานของแต่ละ Generation ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และองค์กรควรดูแลสวัสดิภาพแบบไหนให้ตรงใจและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เริ่มต้นที่ Gen Z กลุ่มน้องใหม่ไฟเริ่มมอด (อายุ 18-29 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่มีความสุขน้อยที่สุด (59%) และมีภาวะหมดไฟ (Burnout) สูงถึง 51% สาเหตุหลักมาจากความเครียดในการปรับตัวเข้ากับโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิธีแก้ไขคือการมี ‘เพื่อนหรือหัวหน้างาน’ ที่คอยให้การสนับสนุนและคำแนะนำ รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและเปิดกว้าง ถัดมาคือ Millennials วัยแบกความหวัง (อายุ 30-44 ปี) กลุ่มนี้มีความสุขอยู่ที่ 67% สิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดคือ ‘ความสมดุล’ ระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว เนื่องจากต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและครอบครัวไปพร้อมๆ กัน การทำงานที่ยืดหยุ่น (Flexible Working) จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคนกลุ่มนี้ไว้ในระยะยาว ต่อมาคือ Gen X รุ่นใหญ่ใจนิ่ง (อายุ 45-59 ปี) กลุ่มนี้มีความสุขพุ่งสูงถึง 72% เนื่องจากมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานและมีฐานรายได้ที่มั่นคง สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญคือความภูมิใจในหน้าที่รับผิดชอบ การได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และเงินเดือนที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น สุดท้ายคือ Baby Boomers วัยเก๋าใจเกร่ง (อายุ 60-64 ปี) กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสุขสูงสุด (75%) และมีภาวะหมดไฟน้อยที่สุด สาเหตุมาจากความผูกพันกับองค์กรที่ยาวนาน ความพึงพอใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และการมองเห็นภาพรวมของชีวิตการทำงานที่ชัดเจนแล้ว องค์กรควรให้ความสำคัญกับปัจจัยที่พนักงานให้ความสำคัญในแต่ละช่วงวัย และปรับปรุงสิ่งที่พนักงานยังรู้สึกขาดอยู่ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีแรงจูงใจและรู้สึกมีคุณค่า แม้ว่าพนักงานส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ แต่ก็ยังมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่พึงพอใจกับภาระงานและความกดดันที่ได้รับจริงในระหว่างการทำงา
ความสุขในการทำงาน Workplace Happiness Report คนทำงานไทย Gen Z Millennials Gen X Baby Boomers สมดุลชีวิตการทำงาน การทำงานที่ยืดหยุ่น การพัฒนาทักษะ
