เปิดโลกการเรียนรู้และศิลปวัฒนธรรมผ่านมุมมองความยุติธรรม ความรัก และวิทยาศาสตร์

สำรวจสาระความรู้หลากหลายมิติ ตั้งแต่เรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์ การต่อสู้ทางความคิดของไอน์สไตน์ วัฒนธรรมดนตรีลูกทุ่ง ไปจนถึงการค้นหาต้นกำเนิดของคนไทยและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไต
ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลง การแสวงหาความถูกต้องและความสมดุลในชีวิตกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟงผู้เป็นสัญลักษณ์แห่ง ความยุติธรรม ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์ของเขาไม่เพียงแต่เป็นที่เลื่องลือในประวัติศาสตร์ แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนในปัจจุบันตระหนักถึงความสำคัญของการยึดมั่นในความถูกต้องโดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ ซึ่ง ความยุติธรรม นี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในชั้นศาล แต่ยังครอบคลุมถึง ความยุติธรรม ทางอารมณ์และความรู้สึกในความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วย ดังจะเห็นได้จากเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนของ อ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับค่อยๆ จางหายไป กลายเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดและความเครียดสะสมจนนำไปสู่อาการนอนไม่หลับของอ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ความรักที่ยาวนานก็อาจถึงจุดที่ต้องตั้งคำถามว่าความรู้สึกที่มีให้กันนั้นยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ในขณะเดียวกัน ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ก็พยายามที่จะชี้แนะให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง เพื่อหาทางออกให้กับความทุกข์ในใจ เพราะการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และการยอมรับความเปลี่ยนแปลงคือหัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากมิติทางอารมณ์และสังคมแล้ว การสำรวจโลกแห่งปัญญาและศิลปวัฒนธรรมยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับชีวิต ในด้านวิทยาศาสตร์ รายการ ยูเรก้า ท่องโลกวิทยาการ ได้พาเราไปเจาะลึกการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ควอนตัม การที่ไอน์สไตน์ลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยหยุดตั้งคำถามและไม่ยอมจำนนต่อคำตอบที่ง่ายเกินไป ซึ่งการแสวงหาความจริงในระดับอะตอมนี้มีความคล้ายคลึงกับการแสวงหาความจริงในหัวใจมนุษย์ ส่วนในด้านศิลปะดนตรี พลังของบทเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่รังสรรค์โดยครูสลา คุณวุฒิ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าดนตรีที่เข้าถึงใจคนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของกลุ่มผู้ฟังเฉพาะกลุ่มไปสู่ระดับมหาชนได้ ไม่ว่าจะเป็นเพลงของ ต่าย อรทัย, มนต์แคน แก่นคูณ หรือ เอกราช สุวรรณภูมิ ซึ่งบทเพลงเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิง แต่ยังบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความเจ็บปวด และความหวังของคนในชนบท ทำให้ผู้ฟังเกิดความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของ วัฒนธรรมไทย ทางด้านความบันเทิงผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี นำเสนอเรื่องราวความรักย้อนประวัติศาสตร์ที่ถักทอด้วยความละเมียดละไม โดยมีการร่วมงานกันครั้งแรกของ ก๊อต จิรายุ ในบทบาทของ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟผู้เนี้ยบและเข้มงวด ซึ่งต้องมาปะทะคารมและสร้างความผูกพันกับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาวที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว ความเข้มข้นของเนื้อเรื่องยังรวมถึงการทวงคืน ความยุติธรรม ของ หลิว ที่ออกตามหา ชานนท์ เพื่อเอาผิดราเชนในความผิดที่ก่อไว้ ซึ่งเป็นการสะท้อนธีมเรื่อง ความยุติธรรม ที่เชื่อมโยงกลับไปสู่เรื่องราวของเปาบุ้นจิ้นในตอนต้น นอกจากนี้ ความห่วงใยใน สุขภาพ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต ซึ่งมีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่าผลไม้ไทยอย่างทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่ม รายการคนสู้โรคจึงเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกรับประทานผลไม้ได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท้ายที่สุด การค้นหาตัวตนและความเป็นมาของมนุษย์เป็นจุดสูงสุดของการเรียนรู้ สารคดี เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ได้นำพาผู้ชมเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อค้นหาคำตอบว่า คนไทยคือใครและมาจากไหน ผ่านการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา และที่ลึกซึ้งที่สุดคือการวิเคราะห์ระดับพันธุกรรม DNA ซึ่งการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ เหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าความเป็นไทยนั้นเกิดจากการหลอมรวมของหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ไม่ได้เกิดจากแหล่งกำเนิดเดียว การเดินทางค้นหาความจริงทั้งในระดับจิตใจ ระดับวิทยาศาสตร์ ระดับศิลปะ และระดับประวัติศาสตร์ ทั้งหมดนี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการทำให้มนุษย์เข้าใจโลกและเข้าใจตนเองได้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีความเห็นอกเห็นใจกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายนี้อย่างแท้จริ.
