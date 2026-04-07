เปิดโปงศูนย์สแกมข้ามชาติในกัมพูชา: ฐานหลอกลวงสหรัฐฯ-ยุโรป พร้อมเผยความโหดร้ายและอาณาจักรธุรกิจมืด

รายงานเปิดโปงอาณาจักรศูนย์สแกมข้ามชาติในกัมพูชา พื้นที่โอร์เสม็ด-ช่องจอม เผยการหลอกลวงนานาชาติ การทรมาน และธุรกิจมืดที่อยู่เบื้องหลัง พร้อมเปิดเผยข้อมูลการใช้พื้นที่เป็นฐานปล่อยโดรนและสไนเปอร์โจมตี
คณะได้เข้าไปสำรวจพื้นที่โซน E ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับการ หลอกลวง นานาชาติ อาทิ สหรัฐอเมริกา อินเดีย เวียดนาม หรือยุโรป เป็นต้น ภายในอาคารมีการติดป้ายระบุเวลาการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มงานในเวลา 21.00-03.00 น.
เนื่องจากเหยื่อส่วนใหญ่ที่ถูกหลอกลวงจะอยู่ฝั่งทวีปยุโรป และอเมริกา ภายในอาคารยังพบเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับบทสนทนา เพื่อให้สแกมเมอร์พูดตามสคริปต์ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งมีทั้งภาษาจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม และภาษาอังกฤษ การหลอกลวงมีหลายรูปแบบ ทั้งปลอมเป็นทหารพิเศษ หลอกผู้ประกอบการร้านค้า หลอกให้รักแล้วลงทุน หลอกเชิญชวนทำธุรกิจ หรือการซื้อขายแบบออนไลน์ รวมถึงมีเอกสารที่สอนการหลอกเหยื่อ สำหรับเหยื่อที่เคยถูกหลอกมาแล้ว โซน E ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานสแกมเมอร์ชาวจีนหลากหลายบริษัท เพื่อใช้หลอกลวงคนจีนด้วยกัน คนเวียดนาม อเมริกา หรืออินเดีย แต่ละห้องมีโต๊ะทำงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เอกสารหลอกลวง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต เกือบทุกห้องติดตั้งกลองสะบัดชัยสีแดงขนาดใหญ่ ตรงกลางสลักภาพลายมังกรสีแดง อนุมานได้ว่า เมื่อหลอกเหยื่อจนได้ยอดตามเป้าหมาย จะมีการลั่นกลองเอาฤกษ์เอาชัย เกือบทุกห้องติดโลโก้บริษัท พร้อมมอตโต้ เช่น “ประสิทธิภาพของฝ่ามือ จะพิสูจน์คุณค่าการดำรงอยู่ของคุณ“ หรือสุภาษิตจีน เช่น “ถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็ง เราสามารถกำหนดโชคชะตาของเราได้” นอกจากนี้ ยังมีห้องคุมขังของสแกมเมอร์ที่ไม่สามารถทำยอดได้ตามเป้าหมาย ซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารแห่งหนึ่ง ในพื้นที่โซน E มี 12 ห้อง ภายในห้องมีอุปกรณ์ทรมาน และคับแคบ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีเพียงขวดน้ำเล็กๆ สำหรับปัสสาวะ พร้อมกล้องวงจรปิดติดตามพฤติกรรม ชั้นบนเป็นสถานที่ทำงานของระดับบอสคอลเซนเตอร์\แหล่งปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก ภายในมีทั้งร้านค้า อ่างอบนวด รวมทั้งโรงพยาบาลส่วนตัว ชื่อว่า โรงพยาบาล Zhong NAN Hospital มีห้องจ่ายยา ห้องปรึกษาแพทย์ ห้องเอ็กซเรย์ ห้องผ่าตัด อุปกรณ์ครบครัน คาดว่าใช้รักษาเฉพาะชาวจีน เนื่องจากภาษาในโรงพยาบาลเป็นภาษาจีน แพทย์ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีน โรงพยาบาลยังถูกใช้เป็นฐานที่ตั้งทางทหาร และสถานที่ปล่อยโดรนพลีชีพในช่วงการสู้รบ นอกจากนี้ ยังมีโซนเอ็นเทอร์เมนเมนต์คอมเพล็กซ์ มีกาสิโน คาราโอเกะ อาบอบนวด โรงแรม และสถานที่ขายบริการทางเพศ ภายในห้องมีการจำลองเตียงเป็นเวทีมวย กรงนก และอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมทางเพศ พื้นที่นี้เป็นเขตหวงห้าม อนุญาตเฉพาะนักธุรกิจ หรือระดับบอสชาวจีนเท่านั้น\พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย – กัมพูชา หรือ JIC กล่าวภายหลังพาสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และประเด็นศูนย์สแกมอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ ในพื้นที่โอร์เสม็ด-ช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง โดย “ผอ.ศูนย์ข่าวสารไทย-กัมพูชา” ได้เปิดโปงข้อมูลสแกมเมอร์ สู่สายตานานาชาติ และเชิญองค์กรนานาชาติพิสูจน์ความจริง พร้อมทั้งระบุถึงเหตุการณ์ที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ ซึ่งพบว่าเป็นฐานปล่อยโดรนและวางสไนเปอร์เพื่อยิงถล่มประเทศไท
สแกมเมอร์ หลอกลวง กัมพูชา โอร์เสม็ด อาชญากรรมออนไลน์ โดรน สไนเปอร์ JIC โรงพยาบาล ธุรกิจมืด